 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Донбассе в ближайшее время может начаться война, - С.Марков
00:18 27.02.2018

На Донбассе в ближайшее время может начаться война, - мнение

Известный политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков рассказал о возможных провокациях со стороны Украины в ближайшее время.

Украина. На Донбассе в ближайшие дни может начаться война, имеющая целью сорвать переизбрание Путина президентом России 18 марта. СМИ, подконтрольные киевскому репрессивному режиму, начали пропагандистскую кампанию о высокой вероятности вторжения российских войск в Украину и о необходимости дать отпор российскому вторжению на Донбассе. Это позволяет предположить, что в ближайшие дни киевский режим готовит масштабную провокацию. Ясно, что накануне президентских выборов в России главной целью новой войны будет влияние на российские выборы. Наиболее вероятный сценарий.

Начнутся военные действия. Они будут расширяться. Потом состоится варварский жестокий удар по центру Донецка, или Луганска, или Горловки. С сотнями погибших. После этого ВСУ прекратят военные действия. И будут ждать реакции населения России.

Россия в результате окажется в очень трудной ситуации.

Жестко ответить? Но ведь боевые действия уже прекратились.

Ограничиться заявлениями? Тогда Путин будет обвинен в неспособности защитить русских на Донбассе и начнется резкое падение его рейтинга накануне президентских выборов.

Начать компенсационный процесс признания ДНР и ЛНР? Но Меркель и Макрон будут звонить каждый день и просить не делать резких шагов, угрожая новыми масштабными санкциями.

Бомбардировки центра города это вам не хакеры. Их не придумаешь как "фейк ньюс". Они могут стать страшной реальностью. Чтобы они не произошли - этот план надо сорвать. Разными способами. В том числе - рассказывая всем об этом варварском плане. Поэтому, если вы про него расскажете - мы вместе можем спасти сотни жизней и предотвратить новый европейский военно-политический кризис. Это называется сила общественного мнения.

Сергей Марков

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519679880
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