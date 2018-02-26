Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она? - М.Шибутов

00:03 27.02.2018 Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она?



Стоит ли странам ЕАЭС сохранять участие в данном договоре



Из трех экономических интеграционных объединений, в которых состоит Казахстан, больше всего в медийном поле обсуждается ЕАЭС, намного менее популярна тема ВТО, и на последнем месте - зона свободной торговли СНГ (ЗСТ СНГ). Таким образом, условия торговли с несколькими ранее очень близкими странами оказались, по сути, вне поля зрения экспертного сообщества и СМИ.



История создания



Создание зоны свободной торговли СНГ заняло 17 лет, которые можно разбить на нескольких этапов:



1. 15 апреля 1994 года президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

2. 2 апреля 1999 года в Москве был подписан протокол об изменениях и дополнениях к соглашению о зоне свободной торговли - рамочный документ, который необходимо было адаптировать к законодательству каждого государства.

3. Оба документы так и не были ратифицированы всеми странами, поэтому многосторонняя свободная торговля так и не наладилась. Зато действовали 110 соглашений о свободной двусторонней торговле.

4. На протяжении 2009-2011 годов велась работа по разработке Договора о зоне свободной торговли.

5. 18 октября 2011 года главами правительств восьми государств - участников СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина), на долю которых приходится свыше 90% взаимной торговли стран содружества, был подписан договор о зоне свободной торговли. Решено было также продолжить консультации и переговоры с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменией о присоединении к договору.



Сущность договора



Выделим основные положения договора.



- Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара, предназначенного для таможенной территории другой стороны, и/или импорта товара, происходящего с таможенной территории другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в приложении 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.

- Стороны не повышают уровень ставок таможенных пошлин во взаимной торговле в отношении товаров, указанных в приложении 1 к настоящему договору.

- Ни одна из сторон не устанавливает и/или не сохраняет на ввоз любого товара с территории другой стороны или на вывоз любого товара, предназначенного для территории другой стороны, никаких запретов или ограничений, кроме тех, которые разрешаются статьей XI ГАТТ 1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года, содержащееся в Приложении 1А к Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года), в том числе пояснительными замечаниями к этой статье, а также статьями 8 и 9 настоящего договора.

- Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, руководствуясь правилами и принципами соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.

- Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года.

- Любая сторона в случае серьезных нарушений равновесия ее платежного баланса и серьезных затруднений с внешним финансовым положением может устанавливать или сохранять ограничения, не противоречащие нормам статьи XII ГАТТ 1994, и понимания положений о платежном балансе ГАТТ 1994, на торговлю товарами с другими сторонами путем применения мер, предусмотренных ее законодательством, приводящих к ограничению количества или стоимости товара, разрешенного к импорту, в том числе вводить ограничения на платежи и переводы в связи с осуществлением торговли товарами со сторонами.

- Стороны предоставляют друг другу национальный режим в соответствии со статьей III ГАТТ 1994.



Фактически, за исключением некоторых товаров, которые были упомянуты в приложениях к договору, стороны разрешили друг другу осуществлять экспорт товаров беспошлинно и без квот.



Особенно важно, что в отличие от Таможенного союза, основанного в 2010 году, в ЗСТ СНГ не было: повышения импортных пошлин против третьих стран; общего фонда импортных пошлин с последующим разделением по странам; единых требований к продукции; наднационального регулирования и контроля реэкспорта.



По сути, участники ЗСТ СНГ получили все преимущества участников ТС без их обязанностей. Не исключено, что именно поэтому Украина так резко негативно отнеслась к приглашению России вступить в ТС в 2013 году: ведь тогда ей пришлось бы нести дополнительные обязательства.



Торговля внутри ЗСТ СНГ



Теперь посмотрим данные по торговле. Возьмем период с 2012 года и четыре страны, входящие в ЗСТ СНГ: Украину, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан.



Начнем с Казахстана - за рассматриваемый период торговый баланс был положительным со всеми тремя странами и два года был отрицательным с Украиной. Интересно, что если сначала товарооборот с Украиной был самым большим, то в 2016 году самым большим товарооборот был уже с Узбекистаном. Самой выгодной при этом оказалась за рассматриваемый период торговля также с Узбекистаном - там торговый баланс составил 2,13 миллиарда долларов, в то время как с Таджикистаном этот показатель составил 1,6 миллиарда долларов.



Как у Казахстана, у России отрицательное сальдо торгового баланса было только с Украиной и только в 2012-2013 годах. И несмотря на огромные объемы товарооборота с Украиной, самый значительный торговый баланс также был с Узбекистаном - 7,6 миллиарда долларов, что в 10 раз больше сальдо торгового баланса с Украиной. Торговля с Молдавией у России была намного больше, чем у Казахстана, даже если учесть разную величину экономик. Невыгоднее всего складывалась торговля России с Украиной - даже с Молдавией торговый баланс лучше. Если бы не приостановка ЗСТ с Украиной в 2016 году, то торговый баланс мог бы быть близок к нулю.



Если говорить о Белоруссии, то тут преобладает торговля с Украиной - фактически 90% товарооборота со странами ЗСТ СНГ. Причем баланс складывается строго в пользу Белоруссии. Объемы товарооборота с Таджикистаном и Узбекистаном в десятки раз меньше, чем у Казахстана и России. Учитывая номенклатуру белорусского экспорта и его потенциальную востребованность в Таджикистане и Узбекистане, налицо большая недоработка, по всей видимости, связанная с культурной дистанцией и незнанием рынка.



У Армении в силу относительной слабости экономики и малого экспортного потенциала размеры товарооборота незначительны.



У Киргизии ситуация схожа с положением Армении в том, что касается слабой торговли с Молдавией и большого отрицательного сальдо торговли с Украиной. Так же, как и у Казахстана, складывается торговля с Таджикистаном и Узбекистаном - относительно большие обороты и положительное торговое сальдо.



Если взять страны ЕАЭС в целом и посмотреть, как менялась торговля со странами ЗСТ СНГ в целом, то видно, что экспорт упал почти в два раза, с 29 миллиардов до 15 миллиардов, а импорт в то же время сократился почти в 3,5 раза, с 26 до 7 миллиардов долларов. Но это хорошо сказалось на общем балансе торговли - он вырос в почти три раза: с 2,3 миллиарда до 7,6. И основную роль тут сыграло улучшение торгового баланса России и Казахстана в торговле с Украиной.



Однако любое экономическое интеграционное объединение имеет под собой политическую основу, и тут не так важны собственно показатели взаимной торговли, сколько стремление сохранить связи. Если убрать из СНГ экономическую составляющую, то остается в основном социально-культурное сотрудничество, а это спустя 27 лет после развала СССР не такая крепкая связь.



И тут встает вопрос - а насколько вообще важно для стран ЕАЭС сохранить СНГ и, более того, обеспечить его дальнейшее существование? Особенно если учесть, что отношения можно строить и на двусторонней основе, и в рамках зон свободной торговли ЕАЭС.



Возьмем для примера Казахстан, Россию и Белоруссию: у них самые развитые связи со странами СНГ, да и политический вес у них больше, чем у Киргизии и Армении. Анализ будет проведен по содержанию основных внешнеполитических документов.



Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в казахстанской политике



Возьмем "Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы" и найдем там разделы "Приоритеты и задачи внешней политики Республики Казахстан" и "Страновые и региональные приоритеты". Что там написано про СНГ? Там всего один пункт:



"4. Казахстан, являясь ответственным участником деятельности ООН, Содружества независимых государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных организаций и форумов, своими главными задачами в рамках их деятельности рассматривает:



1) обеспечение учета национальных интересов в процессе выработки и принятия решений регионального и глобального характера в различных областях;



2) конструктивное участие и вклад в международные усилия по укреплению региональной и глобальной безопасности;



3) продвижение казахстанских внешнеполитических инициатив;



4) установление оптимальных и взаимоприемлемых форм сотрудничества между региональными и международными организациями и форумами в интересах обеспечения стабильности и безопасности в мире;



5) совершенствование политико-правовых и организационно-административных функций региональных и международных организаций в целях повышения эффективности их работы".



Это все, что сказано про СНГ, то есть СНГ идет в пункте № 4 приоритетов, в одном списке со всеми организациями, в которые входит Казахстан. Первые три пункта приоритетов внешней политики посвящены Центральной Азии, ЕАЭС, странам Каспийской пятерки, соответственно. Надо отметить, что СНГ является неприоритетной для Казахстана организацией.



Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в российской политике



Теперь проанализируем "Концепцию внешней политики Российской Федерации" на предмет наличия там СНГ как приоритета внешней политики. Берем раздел № 4 "Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации". СНГ там упоминается в следующих пунктах (начинаются с 49-го):



"49. Приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским участием.



53. Россия работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, укреплением Содружества в качестве влиятельной региональной организации, форума для многостороннего политического диалога, а также в качестве механизма многопланового сотрудничества в сфере экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами.



54. Россия, уважая право партнеров по СНГ на выстраивание отношений с другими международными субъектами, выступает за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ обязательств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, а также за обеспечение дальнейшего развития интеграции и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.



55. Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В этих целях Российская Федерация:



а) активно способствует развитию взаимодействия государств - участников СНГ по вопросам сохранения общего культурно-исторического наследия, расширения сотрудничества в гуманитарной, научно-образовательной и культурной сферах, уделяет особое внимание поддержке соотечественников, проживающих в государствах - участниках СНГ, совершенствованию международно-правовых инструментов защиты их прав и законных интересов в образовательной, языковой, социальной, трудовой, гуманитарной и иных сферах;



б) содействует расширению экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ, в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.;



в) наращивает сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной преступности, незаконной миграции".



В этом документе СНГ среди региональных приоритетов России занимает первое место, отдельно уделено внимание именно зоне свободной торговле СНГ и развитию СНГ в целом. Напомним, концепция была принята в 2016 году.



Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в белорусской политике



В Белоруссии основные направления внешней политики изложены в законе "Основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь" 2005 года, в который были внесены изменения в 2013 и 2015 годах. Однако в нем нет упоминаний конкретных интеграционных объединений. Но на сайте белорусского МИДа есть раздел "Приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь". Это, конечно, не правовой акт, но СНГ там упомянуто:



"…Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве - Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности.



…Опираясь на общность истории, сложившиеся экономические и гуманитарные связи, Беларусь стремится развивать многоплановое взаимодействие и с другими государствами на постсоветском пространстве как на двустороннем уровне, так и в рамках интеграционных объединений - Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности. Усилия официального Минска сфокусированы на поддержании конструктивного политического диалога, наращивании объемов взаимной торговли, налаживании кооперационных связей, расширении научно-технического и культурного сотрудничества со странами СНГ и Грузией.



Беларусь поддерживает процессы развития интеграционного потенциала СНГ, в первую очередь в экономической сфере. Успешность взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, развитие инновационных технологий, а также реализация положений Договора о зоне свободной торговли, направленных на ликвидацию существующих барьеров, является залогом роста благосостояния и качества жизни народов, входящих в Содружество стран".



Как видно, Белоруссия тоже уделяет особое внимание и СНГ, и зоне свободной торговли. Впрочем, видя, какие объемы торговли складываются у Белоруссии с Украиной, это понятно.



Выводы



Подытоживая все, что было написано выше, можно прийти к следующим выводам:



1. В период до 2010 года торговля внутри СНГ регулировалась только двусторонними соглашениями, что создавало проблемы с регулированием.

2. Украина не шла на интеграцию с Россией, несмотря на то, что для нее это экономическое сотрудничество было выгодно. Россия и Украина в начале 2000-х были друг для друга крупнейшими рынками в СНГ.

3. В 2010 году появился Таможенный союз - конкурирующий проект, который отличался более жесткими обязательствами и наднациональным регулированием. Затем в 2012 году появилось Единое экономическое пространство, а в 2014 году - Евразийский союз, где интеграция и регулирование оказались еще значительнее.

4. В 2011 году появилась зона свободной торговли СНГ, которая была и остается конкурирующим проектом Таможенному союзу. Однако ее участники несут гораздо меньше обязательств, при этом там нельзя эффективно разрешать споры между членами, так как по сути отсутствует регулирование.

5. Основной политический смысл ЗСТ СНГ был в сохранении экономических связей России и Белоруссии с Украиной, причем экономически от этого выигрывали Украина и Белоруссия, а Россия проигрывала. С 2014 года политический смысл сохранения зоны свободной торговли для Украины у России пропал, и с 2016 года действие договора Россией было приостановлено.

6. Снижение экспорта Украины и падение ее экономики в целом улучшило торговый баланс стран ЕАЭС со странами ЗСТ СНГ. При этом надо понимать, что для Таджикистана и Узбекистана торговля с Казахстаном, Россией и Киргизией в силу географии безальтернативна. Объем же торговли с Молдавией велик только у России и Белоруссии. Страны ЗСТ СНГ не обладают какими-либо высокотехнологичными или уникальными товарами, которые не могут быть замещены странами ЕАЭС, собственным производством или другими поставщиками.

7. Таким образом, надо понимать, что экономический и политический смысл ЗСТ СНГ сейчас утрачен. Поэтому странам ЕАЭС необходимо выйти из данного договора и перейти к практике заключения отдельного договора о зоне свободной торговли ЕАЭС с каждой страной СНГ. Это будет отличный повод как защитить собственного производителя, так и напомнить о важности сотрудничества.



Марат Шибутов



Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2384131.html Источник - REGNUM

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