Кыргызстан. Семейно-клановый режим возвращается? - С.Нуртаев

00:00 27.02.2018 Прочитав статью в газете "Дело №" "Огонь по штабам", в которой достаточно грамотно изложена ситуация вокруг громкой речи С.Жээнбекова, решил уточнить некоторые пункты. Точнее, как человек, знающий изнутри всю кухню в высоких коридорах власти, работая в одной из госструктур хочу показать более полную картину, истинные мотивы и причины столь резких выпадов Соке против силовиков. Они банальны для нашей политики, но страшны по сути. Речь Соке можно оценивать, как начало трансформации политической системы или реставрации режима а –ля Бакиевых. На горизонте маячит угроза этого. Ну а теперь все по порядку.



Многие задаются вопросом, чем была вызвана речь Сооронбая Жээнбекова на заседании Совета Безопасности? Одни пишут и говорят, что президента достал беспредел с коррупцией в стране и поэтому он решил действовать жестко. Другие считают, что началась "зачистка" кадров Атамбаева, борьба за "хлебные места" в силовых ведомствах. Но причины более глубокие, незаметные, следствием которых может стать даже установление семейно-кланового режима в стране.



Катализатором жестких нападок на силовиков и прокуратуру стало увольнение 23 ноября 2017 года, перед инаугурацией нового президента, заместителя председателя ГТС Раима Матраимова, который по сути должен был иметь статус "неприкасаемого" при Соке. Такое отношение к Раиму–Миллиону было продиктовано тем, что Матраимов и его партнеры внесли миллионные вклады во время предвыборной кампании Жээнбекова на президентских выборах. Близкое окружение новоизбранного президента говорит о сумме более 30 млн.долларов США. И поэтому эти спонсоры ожидали получения преференций, барышей за свои "инвестиции", но их ожиданиям был нанесен тяжелый удар, да еще какой. Раима фактически уволили по дискредитации.



Люди Соке тоже восприняли это как удар ниже пояса, так как Раим–Миллион был сильно завязан с некоторыми приближенными президента, как по бизнесу, так и родственными связями. Они сразу поняли, что увольнение Раима–Миллиона дело рук экс – президента КР Атамбаева.



И если опираться на информацию знающих людей, окружение Соке не ошибалось. Действительно, Атамбаев повлиял на решение об увольнении Матраимова, так как слишком много темных дел было связано с именем этого таможенника. Это было последним кадровым решением Атамбаева в качестве президента.



Раим-Миллион вышел за все возможные рамки. Своей расчетливой ретивостью Раим и его люди чуть было не дискредитировали итоги президентских выборов в Ошской области.



Казалось Соке должен был воспринять такую ситуацию адекватно, так как, это (увольнение Раима) отвечало тем обещаниям, который пораздавал президент во время предвыборной кампании. Но слова, всегда остаются словами, если дающий обещание измышлял стратегически другое.



Поэтому речь Соке во время заседания Совбеза - это "огонь по штабам". И велся огонь по всем руководителям силовых структур, которые были выдвинуты Атамбаевым. Совбез получил соответствующие указания и народ увидел "праведный гнев" Жээнбекова, только не разглядел дальше громких слов иную перспективу.



Ведь, чтобы страной рулили братья Жээнбековы, нужно сначала назначить удобных им силовиков и "свое" правительство.



Для этого необходимо подмять под себя все силовые органы, прокуратуру, расставить своих людей, получить в руки мощный репрессивно – карательный аппарат и устроить беспредел в стране.



Соке своей популистской речью сильно понравился и простому народу и оппозиции. Простому народу ведь неизвестны истинные причины, а оппозиции это пришлось на руку. Но не всегда принцип "враг моего врага – мой друг" срабатывает. Точнее, часто не срабатывает, так как, потом союзники в таком случае, позже быстро разбегаются по сторонам и начинают мочить друг друга. В данном случае, оппозиция рискует сильно, она останется у разбитого корыта, также, как и при Бакиеве. Противники Атамбаева не до конца понимают истинные мотивы гневной отповеди, но тактически руками президента хотят "зачистить" поле от "атамбаевских". Они думают, что потом, когда от Соке отвернется Атамбаев, ослабленный президент станет легкой добычей. Только этому не бывать, Соке и его окружению сейчас нужна общественная поддержка и дискредитация всего наследия Атамбаева, в том числе и атамбаевское стремление к переходу полноценной парламентской форме правления. Поэтому любой ценой надо снизить влияние Атамбаева, который реально может представлять опасность правления Жээнбековых.



После Атамбаева настанет очередь оппозиции, которую поставят перед выбором: за Соке и семейное правление или жесткие гонения.



А в перспективе маячит новое старое семейное правление. Примерно такое же как при Бакиевых. Только вместо братьев Бакиевых и Максима придут Раим-Миллион и братья Жээнбековы.



Брат Сооронбая Асилбек Жээнбеков уже жестко загоняет под себя фракции в парламенте, он хочет получить негласный контроль над парламентом, чтобы отправить в отставку нынешнее правительство во главе с Сапаром Исаковым и получить подконтрольный кабинет министров.



Есть сведения, что люди из окружения президента Жээнбекова уже готовят поправки в Конституцию к 2020 году, которые позволят установить президентскую форму правления и изменять статью о пребывании президента на своем посту. Сейчас один и тот же человек может избираться только на один срок, это не устраивает разработчиков.



Поэтому сейчас Соке и его окружению нужны такие люди как Раим, которые не только будут верны, но могут обеспечить финансирование определенных действий в политике.



Соке стоял перед выбором: власть, деньги, семья или же продолжение демократических реформ. Похоже, Соке склонился к пути Бакиевых. И если его окружение думает, что можно скрывать свои тайные помыслы, то глубоко ошибаются. Кыргызстан, по сути большой аил, вести по стране разносятся быстрее, чем в Интернете. У нас в стране, любое тайное быстро становится явным. Поэтому у заговорщиков всегда есть большой риск, что все быстро "протечет" в общество. И так часто бывает.



Также у нас стала традицией свергать любые семейные режимы. Да и общество у нас уже другое. Люди уже не позволят, чтобы в стране снова установилось семейно-клановое правление.



Самат Нуртаев

25.02.18 Источник - paruskg.info

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519678800

Новости Казахстана

