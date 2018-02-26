Главное - конспирация. КырГКНБ схватила и выдала в "одну из стран СНГ" некоего "антиконституционного деструктива"

22:52 26.02.2018 26 февраля 2018 года



ГКНБ: Задержан разыскиваемый иностранный гражданин



13 февраля 2018 года органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызстана, лиц находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений, в г.Бишкек задержан иностранный гражданин "К.Д.", 1974 г.р. разыскиваемый правоохранительными органами одной из стран СНГ за антиконституционную и деструктивную деятельность.



14 февраля 2018 года задержанный "К.Д." в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455 Источник - ЦентрАзия

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