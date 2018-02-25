 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обвинен в коррупции секретарь Госсовета КНР Ян Цин, этнический монгол
21:46 26.02.2018

В Китае секретаря Госсовета обвинили в коррупции

Ответственный секретарь Госсовета КНР, член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цин обвинен в коррупции. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление Центральной комиссии партии по проверке дисциплины.

"Ян серьезно нарушил партийную дисциплину и правила и имел длительную связь с владельцами незаконного бизнеса и представителями общественности", - сказано в сообщении. Кроме того, чиновник принимал взятки и подарки через своих родственников за лоббирование чужих интересов.

Против Цина начато расследование. По данным агентства, в течение года будет рассматриваться вопрос о​ его исключении из партии. Одновременно Ян Цина освободили от исполняемых им полномочий с понижением в должности.

Ян Цзин - член и ответственный секретарь Госсовета КНР с 2013 года, секретарь ЦК КПК с 2012 года, член ЦК КПК с 2007 года (кандидат с 2002 года), председатель АР Внутренняя Монголия (2003-2008), председатель Госкомитета КНР по делам национальностей (2008-2013).

Ян Цзин, монгол по национальности, был среди членов Госсовета КНР единственным представителем нацменьшинств.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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