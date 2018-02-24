В Узбекистане создана особая "Служба по защите прав потребителей банковских услуг"

19:56 26.02.2018 Указом Президента Шавката Мирзиеева в Центральном банке Узбекистана создана Служба по защите прав потребителей банковских услуг.



Согласно документу, основными задачами новой Службы, которая создается на базе Департамента по работе с обращениями физических и юридических лиц, определены:



- защита прав и законных интересов потребителей банковских услуг;

- повышение финансовой доступности;

- повышение уровня финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства.



При этом банковскими услугами будут считаться услуги, предоставляемые коммерческими банками, микрокредитными организациями и ломбардами. А потребителями банковских услуг –физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) или юридические лица, обратившееся в кредитную организацию с намерением получить, получающее или получившее банковскую услугу.



В процессе своей деятельности Служба будет рассматривать обращения, связанные с нарушениями прав потребителей со стороны коммерческих банков, микрокредитных организаций и ломбардов и осуществлять меры по устранению таких нарушений и восстановлению прав потребителей.



Также планируется создание Общественной приемной, куда смогут обратиться потребители для получения консультаций и разъяснений норм действующего законодательства в сфере банковских услуг.



Кроме того, планируется установление минимальных требований по стандартам защиты прав и интересов потребителей банковских услуг, проведение мероприятий в кредитно-финансовой системе по повышению культуры банковского обслуживания, оказанию инновационных банковских услуг для удовлетворения потребностей клиентов и укрепления доверия населения к банковской системе.



В частности, планируется создание системы и условий беспрепятственного доступа потребителям в офисы филиалов банков с введением администраторов для первичного приема клиентов и оказания информационно-консультационной помощи.



Также в целях реализации прав потребителей на получение достоверной и полной информации об услугах будут приняты меры по обеспечению представления клиентам со стороны кредитных учреждений информации о "полной стоимости кредита (займа)", позволяющей рассчитать реальную стоимость кредита (займа) перед заключением кредитного договора. Источник - uznews.uz

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