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|Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС
19:33 26.02.2018
Пресс-релиз МИД КР
от 26 февраля 2018 года
Решением Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества Субакожоева Айзада Муратбековна назначена заместителем Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества.
Биография:
Родилась 9 сентября 1979 года в городе Бишкек.
В 2001 году окончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет востоковедения и международных отношений.
В 2004 году - факультет международных отношений Пекинского университета (магистратура).
Трудовая деятельность:
2003-2004 гг. - внештатный сотрудник Посольства Кыргызской Республики в КНР;
2004-2006 гг. - преподаватель Бишкекского гуманитарного университета;
2005-2006 гг. - исполнительный директор Центра китайского языка Бишкекского гуманитарного университета;
2006-2007 гг. - третий секретарь Департамента консульской службы МИД КР;
2007-2009 гг. - третий секретарь Департамента Восточных стран МИД КР;
2009-2013 гг. - консул Посольства Кыргызской Республики в КНР;
2013-2015 гг. - третий секретарь, Второй секретарь, Первый секретарь Департамента сопредельных стран МИД КР;
2015-2016 гг. - эксперт Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;
2016-2017 гг. - заведующая ситуационно-аналитическим сектором Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;
с февраля 2017 г. - заведующая Отделом внешней политики Аппарата Президента КР
Имеет Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики.
Замужем, воспитывает сына.