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Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС
19:33 26.02.2018

Пресс-релиз МИД КР

от 26 февраля 2018 года

Решением Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества Субакожоева Айзада Муратбековна назначена заместителем Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества.

Биография:

Родилась 9 сентября 1979 года в городе Бишкек.

В 2001 году окончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет востоковедения и международных отношений.

В 2004 году - факультет международных отношений Пекинского университета (магистратура).

Трудовая деятельность:

2003-2004 гг. - внештатный сотрудник Посольства Кыргызской Республики в КНР;

2004-2006 гг. - преподаватель Бишкекского гуманитарного университета;

2005-2006 гг. - исполнительный директор Центра китайского языка Бишкекского гуманитарного университета;

2006-2007 гг. - третий секретарь Департамента консульской службы МИД КР;

2007-2009 гг. - третий секретарь Департамента Восточных стран МИД КР;

2009-2013 гг. - консул Посольства Кыргызской Республики в КНР;

2013-2015 гг. - третий секретарь, Второй секретарь, Первый секретарь Департамента сопредельных стран МИД КР;

2015-2016 гг. - эксперт Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;

2016-2017 гг. - заведующая ситуационно-аналитическим сектором Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;

с февраля 2017 г. - заведующая Отделом внешней политики Аппарата Президента КР

Имеет Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики.

Замужем, воспитывает сына.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519662780
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