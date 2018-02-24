Кыргызка Айзада Субакожоева назначена заместителем Генерального секретаря ШОС

19:33 26.02.2018 Пресс-релиз МИД КР



от 26 февраля 2018 года



Решением Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества Субакожоева Айзада Муратбековна назначена заместителем Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества.



Биография:



Родилась 9 сентября 1979 года в городе Бишкек.



В 2001 году окончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет востоковедения и международных отношений.



В 2004 году - факультет международных отношений Пекинского университета (магистратура).



Трудовая деятельность:



2003-2004 гг. - внештатный сотрудник Посольства Кыргызской Республики в КНР;



2004-2006 гг. - преподаватель Бишкекского гуманитарного университета;



2005-2006 гг. - исполнительный директор Центра китайского языка Бишкекского гуманитарного университета;



2006-2007 гг. - третий секретарь Департамента консульской службы МИД КР;



2007-2009 гг. - третий секретарь Департамента Восточных стран МИД КР;



2009-2013 гг. - консул Посольства Кыргызской Республики в КНР;



2013-2015 гг. - третий секретарь, Второй секретарь, Первый секретарь Департамента сопредельных стран МИД КР;



2015-2016 гг. - эксперт Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;



2016-2017 гг. - заведующая ситуационно-аналитическим сектором Отдела внешней политики Аппарата Президента КР;



с февраля 2017 г. - заведующая Отделом внешней политики Аппарата Президента КР



Имеет Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики.



Замужем, воспитывает сына. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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