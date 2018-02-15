Агашка М.Жолдасбеков благословил Казмуфтия Сатыбалдыулы на служение

19:19 26.02.2018 Мырзатай Жолдасбеков дал свое благословение верховному муфтию



В Астане председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз провел встречу с государственным и общественным деятелем, ученым, профессором, академиком Мырзатаем Жолдасбековым.



В ходе встречи аксакал-благожелатель, постоянно участвующий в мероприятиях Муфтията и поддерживающий благие инициативы священнослужителей, озвучил ряд своих предложений по вопросам повышения авторитета и знаний религиозных служащих, подготовки улемов Ислама в каждом регионе, проведения проповедей, модернизации национальных обычаев и традиций, совершенствования семейного воспитания и т.д.



В свою очередь, председатель ДУМК Серикбай Сатыбалдыулы выразил свою признательность Мырзатаю Жолдасбекулы за его дельные советы.



Мудрый аксакал М.Жолдасбекулы:



"Дорогой мой, Серікбай, поздравляю тебя с новой должностью! В такое прагматичное время на тебя возложена большая ответственность. Во главе государства стоит Президент, а ты - во главе религии. Ваши сегодняшние дела и деяния, осуществляемые на благо народа станут историей, примером для будущего поколения. Поэтому, прежде всего, сохраните единство. Будьте счастливы! Пусть Всевышний Аллах дарует баракат вашей работе".



В знак глубокого уважения и почтения Верховный муфтий подарил почетному гостю национальный чапан. Источник - muftyat.kz

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