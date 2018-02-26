 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан отгораживается дамбой от разлива Амударьи
18:43 26.02.2018

Правительство Афганистана намерено выстроить защитное сооружение от воды (дамбу) на Амударье вдоль границы с Узбекистаном. Таким образом власти рассчитывают предотвратить размыв территорий, расположенных вдоль береговой линии во время половодий. Заместитель министра водных ресурсов Афганистана Мухаммад Дауд Казизада сообщил "Фергане", что дамба, которую власти решили возвести на берегу Амударьи, должна защитить земли и дома жителей, проживающих в прибрежных районах.

С целью изучения этого вопроса в минувшие выходные из Кабула в провинцию Балх прибыла делегация, в состав которой, помимо инженеров и экспертов по ирригации, вошли представители Совета безопасности, министерства обороны, министерства водных ресурсов и кадастрового управления Афганистана. "Наша делегация тщательно исследует все разрушения, после чего на днях посетит Узбекистан, с которым нам предстоит решительно обсудить положение на границе и сооружение водозащитного барьера", - сказал Мухаммад Дауд Казизада.

По его словам, жители приграничных районов Балха регулярно жалуются на то, что их хозяйствам наносят большой ущерб наводнения в результате разлива вод Амударьи. "У меня имеются десятки заявлений и документов от пострадавших жителей", - говорит он. При этом сопредельные страны Центральной Азии имеют дамбы и конструкции, защищающие их земли от высокой воды. Чиновник отметил, что за прошедшие 16 лет на постройку защитных сооружений вдоль берега Амударьи на афганской территории было потрачено $332 млн. "Как мы видим сегодня, эти средства ушли не по назначению, и результата нет", - заметил Казизада.

В администрации провинции Балх нашему корреспонденту сказали, что постройка таких сооружений вдоль Амударьи - выше возможностей местных властей. По словам провинциальных чиновников, возведение водозащитных сооружений обойдется примерно в $1 млрд.

В свою очередь мэр Хайратона Кази Наджибулла указал на то, что вода нанесла ущерб и мосту Дружбы, соединяющему Афганистан с Узбекистаном. По словам мэра, невооруженным глазом видно, что значительная часть земного покрова у опоры моста смыта. Ситуацию усугубляет то, что ежедневно по этому мосту, помимо грузовиков, проезжают поезда. Кази Наджибулла выразил сомнения в прежней крепости опор моста, он считает, что опасность представляют даже волны, идущие от катеров береговой охраны пограничной службы Узбекистана, на высокой скорости осуществляющих патрулирование на Амударье.

Член районного совета Хайратона Рузи Гельди Уйчи напомнил о том, что в 2005-2007 годах при Исламе Каримове узбекские военные на КАМАЗах привозили землю и строительный мусор, и за счет этого повысили берег со своей стороны. Из-за этого Амударья стала сильнее затапливать афганский берег. "Хотя мы неоднократно обращались с помощью старейшин и наших пограничников к узбекским пограничным властям, те игнорировали наши обращения. Теперь, при новом президенте Узбекистана, с которым у Афганистана развиваются хорошие отношения, думаю, эту проблему можно будет решить в соответствии с международными нормами", - сказал Рузи Гельди Уйчи.
26.02.2018

Источник - fergananews.com
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