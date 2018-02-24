Израильские власти закрыли Храм Гроба Господня. Даже Иордания протестует

07:07 26.02.2018 Иордания осудила меры властей Израиля против храмов Иерусалима



Официальный представитель правительства Иордании министр информации Мухаммед аль-Мумани заявил, что королевство осуждает действия израильских властей в отношении христианских храмов Иерусалима и требует "прекратить притеснение иерусалимских церквей". Об этом сообщает агентство WAFA.



Ранее храм Гроба Господня закрылся на неопределенный срок в знак протеста против введения муниципалитетом Иерусалима государственных налогов на церковную собственность. Администрация Иерусалима решила взыскать недополученный налог, составляющий около 185 млн шекелей ($53 млн).



По словам господина аль-Мумани, иерусалимские церкви ранее не облагались налогами, а замораживание муниципальными органами их банковских счетов является недопустимой мерой. "Это посягательство на исторический статус религиозных святынь Иерусалима и нарушение международного права",- подчеркнул он.



Храм Гроба Господня считается главной христианской святыней. По библейскому преданию, именно на этом месте был распят Иисус Христос, который затем был помещен в гробницу и воскрес. Именно там находится Кувуклия - часовня, расположенная непосредственно на месте погребения, где на Пасху сходит благодатный огонь. В этом году по православному календарю этот праздник выпадает на 8 апреля. Источник - kommersant.ru

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