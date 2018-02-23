США: институциональный расизм, - В.Гулевич

07:02 26.02.2018 Владислав ГУЛЕВИЧ | 23.02.2018



Известие о том, что Николас Круз, расстрелявший 17 человек в школе в Парклэнде во Флориде, является приверженцем расистской идеологии, заставило вновь обратить внимание на состояние межэтнических отношений в Соединенных Штатах.



В докладе американской правозащитной организации "Южный центр правовой защиты бедноты" (Southern Poverty Law Center) "Тяжелые страницы истории. Американское рабство" указывается: несмотря на отмену большинства сегрегационных законов еще в 1970-х годах, расовые противоречия в США живы, а преподавание истории рабства в учебных заведениях построено на стереотипах и мифах. Фактически фальсифицировано.



Среди демократических свобод, запечатленных отцами-основателями в Конституции США, отмена рабства не значилась. Основатели американского государства были убеждены, что демократия и рабство – вполне совместимые вещи. Автор знаменитого Билля о правах, гарантировавшего американцам достоинства гражданина, свободу слова и печати и проч., конгрессмен и будущий президент Соединенных Штатов Джеймс Мэдисон был рабовладельцем, и на его рабов провозглашенные права не распространялись.



Война промышленного Севера против сельскохозяйственного Юга в 1861-1865 годах была не войной за отмену рабства, а удачной попыткой Севера воспрепятствовать отделению Юга. Президент Авраам Линкольн своей Прокламацией об освобождении рабов освобождал негров, живших на Юге, но рабы в северных штатах оставались рабами. Это был акт экономической диверсии против южных штатов, а не высоко моральный порыв освободить несчастных африканцев.



В молодости Линкольн не любил охоту и рыбалку, считая это издевательством над животными, зато добровольцем участвовал в подавлении восстания индейцев. Индейцы в его шкале ценностей стояли ниже животных, однако в историю Соединенных Штатов Линкольн незаслуженно вошел как освободитель рабов.



Изучив учебный план ряда средних школ и вузов и десять наиболее популярных учебников истории, авторы доклада, опубликованного Southern Poverty Law Center, обнаружили зияющую дыру в познаниях юных американцев об американском рабстве.



Только 8% школьников называют рабство главной причиной Гражданской войны в США. Только 22% имеют понятие о том, что американская конституция учитывала интересы рабовладельцев (с 1787 по 1860 год рабовладельцы контролировали верховный суд, сенат и федеральное правительство). 90% учителей чувствуют дискомфорт при обсуждении истории рабства, если оно выходит за рамки, предусмотренные учебной программой, потому что не могут объяснить чернокожим ученикам, почему идеологические пережитки рабовладения до сих пор живы в американском обществе.



Отмечены случаи, когда изучение истории рабства вселяло в белых учеников чувство высокомерия по отношению к цветным. Многие учителя, желая продемонстрировать недопустимость рабовладения, подсознательно выбирают модель поведения белого господина: заставляют белых учеников изображать продажу и покупку своих черных одноклассников и издевательства над ними. Это вызывает новую волну недовольства родителей чернокожих учеников.



58% американских учителей считают, что учебники истории неверно освещают историю рабства; 40% педагогов полагают, что власти их штата не оказывают должной поддержки преподаванию и изучению этой темы. Самый лучший учебник подает всего 70% информации, необходимой для получения твердых знаний об истории рабства в Америке, а средний показатель для большинства учебников и того меньше – 46%.



Авторы доклада негативно оценивают и методологию преподавания истории рабства. Чрезмерный акцент делается на антирабовладельческих инициативах властей США, рабовладение приписывается только южным штатам, что позволяет другой, северной половине Америки предстать в роли "хороших парней".



Вклад рабства в американскую экономику (текстильную промышленность, судостроение, сельское хозяйство, рынок банковских услуг и страхования) и история США до отмены рабства игнорируются, как и связь рабовладения с идеологией превосходства белой расы и расовыми трениями в современной Америке.



Непропорционально много внимания отводится свидетельствам противников рабства из числа белых американских политиков, более живые личные свидетельства черных рабов игнорируются. Документальные первоисточники эпохи рабовладения упоминаются редко (практически они скрыты от широкой общественности), упор делается на словесный пересказ событий учителем.



Американское общество впервые придало древнему институту рабства расистскую составляющую, вплетая ее в общественно-политическое мировоззрение. Избавиться от этой составляющей США не могут до сих пор. Цифры говорят сами за себя. Афроамериканцы составляют 13% населения Соединенных Штатов, но 47% всех невинно осужденных. Полицейские стреляют в черных в 2,5 раза чаще, чем в белых.



У афроамериканца в 7 раз больше шансов, чем у белого, сесть за убийство, которого он не совершал, и в 12 раз больше шансов быть незаконно обвиненным в преступлениях, связанных с наркотиками. Невиновные чернокожие проводят в тюрьме на три года дольше, чем невиновные белые, а при вынесении смертного приговора – на семь лет дольше. Афроамериканцы воспринимают это как скрытый расизм, пропитавший американскую судебную систему. Правозащитная организация National Registry of Exonerations в своем докладе в 2017 г. указывала: бессознательный расизм белых американцев переходит в институциональную дискриминацию черного населения. Источник - fondsk.ru

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