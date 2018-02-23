 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.02.2018
07:07  Израильские власти закрыли Храм Гроба Господня. Даже Иордания протестует
07:02  США: институциональный расизм, - В.Гулевич
06:54  Что ждет Донбасс? - А.Цуканова
06:45  Ушел из жизни бывший 1-й вице-премьер Киргизии Эсенгул Омуралиев
06:32  Помощник имама в узбекском Денау подозревается в распространении наркотиков
06:29  Скончался самый опытный узбекский генерал Исмаил Эргашев
06:18  Шоковая терапия для Запада. Усиление позиций России и Китая на мировой арене застало врасплох Вашингтон и Брюссель, - А.Храмчихин
06:16  Объявленное ООН перемирие не остановило войну в Сирии, - В.Мухин
06:13  На БлВостоке формируется еще один кризисный очаг. Саудитов хотят лишить святых мест, - А.Игнатенко
06:09  Последний закон робототехники. Искусственный интеллект мыслит как преступник
04:57  Схваченный в Казахстане кыргызский депутат-контрабандист Асылбек уулу... оказался казахом
01:22  Танцы на грани весны. Почему киргизам нельзя говорить по-русски и праздновать Навруз, - У.Бабакулов
00:52  30 тысяч китайских мигрантов легализовась в Киргизии, женившись на кыргызках, - Азия news
00:49  Чаткальские кыргызы опять выступили против китайской компании
00:46  Узбекистан запускает спецпоезда и автобусы для гастарбайтеров в Казахстан и Россию
00:40  О "трудных буднях" нефтегазовой сферы Ирана, - Donya-e Eqtesad
00:38  США боятся китайских компаний, - Bloomberg
00:28  Чубайса отмазали от "дела Роснано". Все - свободны!
00:26  Укр-олигархи готовятся растерзать Порошенко, - Олег Царев
00:23  В Сирии Запад превращается в беспомощного зрителя, - Die Welt
00:22  Прекращение огня в Сирии редко означает, что с насилием покончено, - The Times
00:03  В Киеве разграбили могилу поэтессы Леси Украинки ради цветмета
Воскресенье, 25.02.2018
19:46  Умерла завезда Болливуда - Шридеви
17:56  На юге Таджикистана схвачены два предполагаемых террориста. Прятались под чадрами
15:52  В казахстанском Актау видео с признаниями пойманных проституток будут отправлять их родным
14:02  Экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова все-таки "закрывают". За вымогательство, взятки и злоупотребления
13:15  В Бишкеке чествуют великого земляка - красного маршала Михаила Фрунзе
10:00  Хоккей, Олимпиада. В драматичном финальном овертайме Россия победила Германию 4:3
09:31  59-летнего наманганского блогера Насретдинова судят за оскорбление дочерей Ислама Каримова
09:28  Узбекский след в деле кыргызского депутата Асылбек уулу, задержанного за контрабанду в Казахстане, - "ВБ"
08:30  Что тревожит ас-Сиси. Египет предвыборный, - М.Данне
08:16  Главная цель исламистов - шариат в Кыргызстане, - К.Жумабеков
08:10  Как русские во Франции арабов утихомирили
08:07  PVP, или Тихая война против доллара, - В.Катасонов
08:04  Наблюдаемые в последнее время в казахском обществе тренды не могут не беспокоить, - Мади Алимов
07:51  Трампа переизберут на 2-й срок и он умрет в 2026-м, в России будет править Коломок, - предсказывает "Человек из будущего"
01:02  Почему у Казахстана пока мало шансов стать развитой страной, - Цезарь Идальго
00:59  Узбекскую товарно-сырьевую биржу возглавил Фарохидин Ибрагимов
00:58  Борец с рус-допингом немец Зеппельт взялся за норвеж-лыжников. 6000 доз астматикам - это перебор
00:39  23/02 в Днепропетровской больнице умер от ран "укр-киборг", вывесивший флаг над Донецким аэропортом
00:17  Миф о "Древней Украине" и "древних украх". Ч. 1
Суббота, 24.02.2018
23:30  Совбез ООН единогласно принял резолюцию (которую никто не будет выполнять) о перемирии в Сирии
22:38  Пхенчан. Пьяный канадский "олимпиец" угнал автомобиль
16:15  В ГУИН МВД Узбекистана назначен новый начальник - Бахром Адилов
16:13  В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
14:29  "Путин оставит нам немало проблем..", - Э.Лимонов
11:14  Почему Китай и Индия борются за влияние на Мальдивах, - А.Куприянов
11:11  Бесконтактные бои. Чего опасаться после гибели россиян в Сирии, - М.Беленькая
10:57  Женщинам Саудовской Аравии разрешили разводиться по собственному желанию
10:51  Обнищавший таджикистанский Агроинвестбанк предложил вкладчикам старые сейфы вместо денег
10:48  Исламский ренессанс. О попытках Мирзиеева изменить религиозную жизнь Узбекистана, - Е.Петров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США: институциональный расизм, - В.Гулевич
07:02 26.02.2018

Владислав ГУЛЕВИЧ | 23.02.2018

Известие о том, что Николас Круз, расстрелявший 17 человек в школе в Парклэнде во Флориде, является приверженцем расистской идеологии, заставило вновь обратить внимание на состояние межэтнических отношений в Соединенных Штатах.

В докладе американской правозащитной организации "Южный центр правовой защиты бедноты" (Southern Poverty Law Center) "Тяжелые страницы истории. Американское рабство" указывается: несмотря на отмену большинства сегрегационных законов еще в 1970-х годах, расовые противоречия в США живы, а преподавание истории рабства в учебных заведениях построено на стереотипах и мифах. Фактически фальсифицировано.

Среди демократических свобод, запечатленных отцами-основателями в Конституции США, отмена рабства не значилась. Основатели американского государства были убеждены, что демократия и рабство – вполне совместимые вещи. Автор знаменитого Билля о правах, гарантировавшего американцам достоинства гражданина, свободу слова и печати и проч., конгрессмен и будущий президент Соединенных Штатов Джеймс Мэдисон был рабовладельцем, и на его рабов провозглашенные права не распространялись.

Война промышленного Севера против сельскохозяйственного Юга в 1861-1865 годах была не войной за отмену рабства, а удачной попыткой Севера воспрепятствовать отделению Юга. Президент Авраам Линкольн своей Прокламацией об освобождении рабов освобождал негров, живших на Юге, но рабы в северных штатах оставались рабами. Это был акт экономической диверсии против южных штатов, а не высоко моральный порыв освободить несчастных африканцев.

В молодости Линкольн не любил охоту и рыбалку, считая это издевательством над животными, зато добровольцем участвовал в подавлении восстания индейцев. Индейцы в его шкале ценностей стояли ниже животных, однако в историю Соединенных Штатов Линкольн незаслуженно вошел как освободитель рабов.

Изучив учебный план ряда средних школ и вузов и десять наиболее популярных учебников истории, авторы доклада, опубликованного Southern Poverty Law Center, обнаружили зияющую дыру в познаниях юных американцев об американском рабстве.

Только 8% школьников называют рабство главной причиной Гражданской войны в США. Только 22% имеют понятие о том, что американская конституция учитывала интересы рабовладельцев (с 1787 по 1860 год рабовладельцы контролировали верховный суд, сенат и федеральное правительство). 90% учителей чувствуют дискомфорт при обсуждении истории рабства, если оно выходит за рамки, предусмотренные учебной программой, потому что не могут объяснить чернокожим ученикам, почему идеологические пережитки рабовладения до сих пор живы в американском обществе.

Отмечены случаи, когда изучение истории рабства вселяло в белых учеников чувство высокомерия по отношению к цветным. Многие учителя, желая продемонстрировать недопустимость рабовладения, подсознательно выбирают модель поведения белого господина: заставляют белых учеников изображать продажу и покупку своих черных одноклассников и издевательства над ними. Это вызывает новую волну недовольства родителей чернокожих учеников.

58% американских учителей считают, что учебники истории неверно освещают историю рабства; 40% педагогов полагают, что власти их штата не оказывают должной поддержки преподаванию и изучению этой темы. Самый лучший учебник подает всего 70% информации, необходимой для получения твердых знаний об истории рабства в Америке, а средний показатель для большинства учебников и того меньше – 46%.

Авторы доклада негативно оценивают и методологию преподавания истории рабства. Чрезмерный акцент делается на антирабовладельческих инициативах властей США, рабовладение приписывается только южным штатам, что позволяет другой, северной половине Америки предстать в роли "хороших парней".

Вклад рабства в американскую экономику (текстильную промышленность, судостроение, сельское хозяйство, рынок банковских услуг и страхования) и история США до отмены рабства игнорируются, как и связь рабовладения с идеологией превосходства белой расы и расовыми трениями в современной Америке.

Непропорционально много внимания отводится свидетельствам противников рабства из числа белых американских политиков, более живые личные свидетельства черных рабов игнорируются. Документальные первоисточники эпохи рабовладения упоминаются редко (практически они скрыты от широкой общественности), упор делается на словесный пересказ событий учителем.

Американское общество впервые придало древнему институту рабства расистскую составляющую, вплетая ее в общественно-политическое мировоззрение. Избавиться от этой составляющей США не могут до сих пор. Цифры говорят сами за себя. Афроамериканцы составляют 13% населения Соединенных Штатов, но 47% всех невинно осужденных. Полицейские стреляют в черных в 2,5 раза чаще, чем в белых.

У афроамериканца в 7 раз больше шансов, чем у белого, сесть за убийство, которого он не совершал, и в 12 раз больше шансов быть незаконно обвиненным в преступлениях, связанных с наркотиками. Невиновные чернокожие проводят в тюрьме на три года дольше, чем невиновные белые, а при вынесении смертного приговора – на семь лет дольше. Афроамериканцы воспринимают это как скрытый расизм, пропитавший американскую судебную систему. Правозащитная организация National Registry of Exonerations в своем докладе в 2017 г. указывала: бессознательный расизм белых американцев переходит в институциональную дискриминацию черного населения.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519617720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  