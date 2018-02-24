Ушел из жизни бывший 1-й вице-премьер Киргизии Эсенгул Омуралиев

06:45 26.02.2018 25 февраля 2018 года на 68-ом году после затяжной болезни ушел из жизни Омуралиев Эсенгул Касымович.



Родился Эсенгул Касымович 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области.



Окончил в 1973 году Фрунзенский политический институт по специальности инженер-электромеханик.



Трудовую деятельность начал в 1973-1976 годах научным сотрудником Научно-исследовательского института электромеханики во Фрунзе (Бишкек).



С 1976 по 1990 годы работал начальником конструкторского бюро, главным конструктором, заместителем главного инженера, заместителем генерального директора производственного объединения, директором электротехнического завода, генеральным директором Иссык-Кульского производственного объединения электротехнических заводов.



В апреле 1990 года - сентябре 1994 года являлся депутатом Легендарного парламента.



В 1991 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР.



Государственная, политическая и дипломатическая карьера



Четверть века занимал высшие государственные должности. Был депутатом Легендарного парламента, несколько раз министром, дважды был вице-премьер-министром. В 1996-1998 годах руководил переговорным процессом вступления КР в Всемирную Торговую Организацию.



Кроме того был губернатором Иссык-Кульской области. Был послом Кыргызстана в Беларуси, Украине и Казахстане.



С 1991 по 1992 годы - Министр промышленности.



С 1992 по 1994 годы - Председатель Фонда госимущества - вице-премьер-министр.



С 1994 по 1995 годы - Первый заместитель председателя Государственного комитета по экономике.



В 1994 году - Первый вице-премьер-министр.



С 1995 по 1997 годы - Директор Государственного департамента по антимонопольной политике.



С 1997 по 1998 годы - Посол Кыргызстана в Беларуси, полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ.



С 1998 по 1999 годы - Министр внешней торговли и промышленности.



С 1999 по 2000 годы - Вице-премьер-министр, министр внешней торговли и промышленности КР.



С 2001 по 2005 годы - Посол Кыргызстана в Украине.



С 2005 по 2006 годы - Губернатор - глава Иссык-Кульской областной государственной администрации.



С 2010 по 2011 годы - Постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше - в ранге заместителя руководителя Аппарата правительства.



С 2011 по 2012 годы - Советник премьер-министра.



С 2012 по 2016 годы - Посол Кыргызстана в Казахстане.



2000 год - Награжден грамотой СНГ



Награжден Почетной грамотой и медалью "Данк".



Академик Инженерной академии, Академик Международной инженерной академии.



2007-2010 годы - Советник президента южнокорейской компании "Артис Глобал"



2010-2011 годы - Японская компания "Визиондевелопент", советник



Он сочетал в себя качества конструктора, отличного хозяйственника советского периода, менеджера рыночного периода, политика и дипломата.



Эсенгул Касымович был настоящим государственником. Очень редкие представители его поколения имеют такую незапятнанную репутацию.



Он воспитал достойных детей и внуков.



Близкие скорбят о трагической смерти заботливого отца, любимого мужа, верного и надежного друга…



Эсенгул Касымович навсегда останется в памяти и в сердцах его близких, друзей и коллег. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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