|Ушел из жизни бывший 1-й вице-премьер Киргизии Эсенгул Омуралиев
06:45 26.02.2018
25 февраля 2018 года на 68-ом году после затяжной болезни ушел из жизни Омуралиев Эсенгул Касымович.
Родился Эсенгул Касымович 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области.
Окончил в 1973 году Фрунзенский политический институт по специальности инженер-электромеханик.
Трудовую деятельность начал в 1973-1976 годах научным сотрудником Научно-исследовательского института электромеханики во Фрунзе (Бишкек).
С 1976 по 1990 годы работал начальником конструкторского бюро, главным конструктором, заместителем главного инженера, заместителем генерального директора производственного объединения, директором электротехнического завода, генеральным директором Иссык-Кульского производственного объединения электротехнических заводов.
В апреле 1990 года - сентябре 1994 года являлся депутатом Легендарного парламента.
В 1991 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР.
Государственная, политическая и дипломатическая карьера
Четверть века занимал высшие государственные должности. Был депутатом Легендарного парламента, несколько раз министром, дважды был вице-премьер-министром. В 1996-1998 годах руководил переговорным процессом вступления КР в Всемирную Торговую Организацию.
Кроме того был губернатором Иссык-Кульской области. Был послом Кыргызстана в Беларуси, Украине и Казахстане.
С 1991 по 1992 годы - Министр промышленности.
С 1992 по 1994 годы - Председатель Фонда госимущества - вице-премьер-министр.
С 1994 по 1995 годы - Первый заместитель председателя Государственного комитета по экономике.
В 1994 году - Первый вице-премьер-министр.
С 1995 по 1997 годы - Директор Государственного департамента по антимонопольной политике.
С 1997 по 1998 годы - Посол Кыргызстана в Беларуси, полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ.
С 1998 по 1999 годы - Министр внешней торговли и промышленности.
С 1999 по 2000 годы - Вице-премьер-министр, министр внешней торговли и промышленности КР.
С 2001 по 2005 годы - Посол Кыргызстана в Украине.
С 2005 по 2006 годы - Губернатор - глава Иссык-Кульской областной государственной администрации.
С 2010 по 2011 годы - Постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше - в ранге заместителя руководителя Аппарата правительства.
С 2011 по 2012 годы - Советник премьер-министра.
С 2012 по 2016 годы - Посол Кыргызстана в Казахстане.
2000 год - Награжден грамотой СНГ
Награжден Почетной грамотой и медалью "Данк".
Академик Инженерной академии, Академик Международной инженерной академии.
2007-2010 годы - Советник президента южнокорейской компании "Артис Глобал"
2010-2011 годы - Японская компания "Визиондевелопент", советник
Он сочетал в себя качества конструктора, отличного хозяйственника советского периода, менеджера рыночного периода, политика и дипломата.
Эсенгул Касымович был настоящим государственником. Очень редкие представители его поколения имеют такую незапятнанную репутацию.
Он воспитал достойных детей и внуков.
Близкие скорбят о трагической смерти заботливого отца, любимого мужа, верного и надежного друга…
Эсенгул Касымович навсегда останется в памяти и в сердцах его близких, друзей и коллег.