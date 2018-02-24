Помощник имама в узбекском Денау подозревается в распространении наркотиков

06:32 26.02.2018 В Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны, которые он приобрел у помощника имама местной мечети 1989 года рождения



Помощник имама мечети в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана подозревается в распространении наркотиков среди местного населения, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.



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По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий в Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны.



"В ходе расследования стало известно, что наркотики были приобретены у помощника имама местной мечети 1989 года рождения, который также был задержан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, было установлено, что служитель мечети получал наркотики у другого местного жителя. В ходе обыска в доме у последнего было обнаружено 10,7 килограмма гашиша и 3,67 килограмма марихуаны.



В настоящее время продолжается оперативная работа, направленная для выявления источника происхождения наркотических веществ, добавили в МВД Узбекистана.



В соответствии с УК Узбекистана, незаконное приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами группой лиц с целью сбыта предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.



Sputnik / Константин Родиков Источник - ru.sputniknews-uz.com

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