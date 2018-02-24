|Скончался самый опытный узбекский генерал Исмаил Эргашев
06:29 26.02.2018
Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев
Министерство обороны Республики Узбекистан
Самый опытный из военачальников скончался накануне, погребение состоялось на кладбище в Самаркандской области
В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана, генерал-майором в отставке Исмаилом Эргашевым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Генерал-майор Исмаил Эргашев
Он ушел из жизни 24 февраля в возрасте 73 лет. Погребение усопшего состоялось на кладбище в Самаркандской области, где родился и вырос выдающийся военачальник.
В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.
Эргашев родился 5 августа 1945 года в Челакском районе Самаркандской области. Долгое время занимал различные посты в Вооруженных силах Узбекистана. В 1992-1994 годах был начальником управления артиллерии, после чего до 1997 года занимал пост командующего артиллерии.
В 1997-1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999-2000 годах - заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000-2004 годах - командующим войсками Центрального военного округа.
Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области
Министерство обороны Республики Узбекистан
Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области
С 2004 по 2005 годы занимал пост первого заместителя министра обороны - начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.
За годы службы Эргашев был награжден орденами "Шон-шараф" I и II степени, а также "Жалолиддин Мангуберди".