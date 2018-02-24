Скончался самый опытный узбекский генерал Исмаил Эргашев

06:29 26.02.2018 Ушел из жизни генерал-майор Исмаил Эргашев

Министерство обороны Республики Узбекистан



Самый опытный из военачальников скончался накануне, погребение состоялось на кладбище в Самаркандской области



В Ташкенте в воскресенье прошла церемония прощания с одним из самых опытных военачальников Узбекистана, генерал-майором в отставке Исмаилом Эргашевым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Генерал-майор Исмаил Эргашев

Он ушел из жизни 24 февраля в возрасте 73 лет. Погребение усопшего состоялось на кладбище в Самаркандской области, где родился и вырос выдающийся военачальник.



В траурной церемонии приняли участие близкие и родственники усопшего, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, представители государственных и общественных организаций.



Эргашев родился 5 августа 1945 года в Челакском районе Самаркандской области. Долгое время занимал различные посты в Вооруженных силах Узбекистана. В 1992-1994 годах был начальником управления артиллерии, после чего до 1997 года занимал пост командующего артиллерии.



В 1997-1999 годах он работал заместителем министра обороны по тылу и капитальному строительству, в 1999-2000 годах - заместителем министра обороны по боевой подготовке, а в 2000-2004 годах - командующим войсками Центрального военного округа.



Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области

Министерство обороны Республики Узбекистан



Прощание с генерал-майором Исмаилом Эргашевым состоялось на его родине в Самаркандской области

С 2004 по 2005 годы занимал пост первого заместителя министра обороны - начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.



За годы службы Эргашев был награжден орденами "Шон-шараф" I и II степени, а также "Жалолиддин Мангуберди". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews-uz.com

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