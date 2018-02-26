Объявленное ООН перемирие не остановило войну в Сирии, - В.Мухин

06:16 26.02.2018 США готовы нанести новые удары по Асаду, но потери могут быть и у РФ



Совбез ООН в субботу единогласно принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии. Но мир там не наступил и, судя по всему, вряд ли наступит. В документе ООН по-прежнему остались связанные с вооруженной борьбой сирийских группировок противоречия, которые в одночасье не устранишь. Боевики и власти Сирии должны сесть за стол переговоров, но, как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "на земле" это очень трудно сделать.



"Директивой без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращения огня не наступает, – отметил Небензя. – Такой оторванный от жизни подход точно не поможет решению неотложных гуманитарных вопросов в Сирии".



Скепсис по поводу обсуждаемой резолюции по Сирии выражал всю минувшую неделю и глава российского МИДа Сергей Лавров. В субботу он заявил, что "Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут соблюдать перемирие". Прогноз, увы, сбывается.



Вчера СМИ информировали о боевых действиях, которые велись практически на всей территории Сирии. Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщал, что наиболее сложная обстановка сложилась в Восточной Гуте. Здесь уже несколько недель идут кровопролитные бои, унесшие, по данным западных СМИ, несколько сотен жизней мирных людей. Именно это обстоятельство стало главной причиной принятия ООН документа о перемирии. Формально для этого препятствий нет. Еще в мае 2017 года на основе Астанинских договоренностей между РФ, Турцией и Ираном к востоку от Дамаска была сформирована зона деэскалации (ЗД) "Восточная Гута" (ВГ). До какого-то времени она функционировала относительно нормально, однако в последние недели превратилась в очаг кровопролитных боев. По версии Минобороны РФ, "гуманитарная и социально-экономическая обстановка там сознательно обостряется лидерами незаконных вооруженных формирований "Джейш аль-Ислам", "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).



В Минобороны РФ заявляют, что "своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия". Правда, масштаб этих ответных действий также впечатляет. Как отмечает сирийское издание "Дамаск сейчас", "общая численность наступательной войсковой группировки, развернутой сирийскими правительственными войсками у Восточной Гуты, составляет более чем 10 тыс. бойцов". Они вооружены современными российскими танками Т-90 и Т-72, БМП и БТР (до 100 единиц), а также мощной артиллерией (несколько дивизионов) – самоходными артиллерийскими установками "Акация" и "Гвоздика", 240-мм тяжелыми минометами (M-240), системами залпового огня БM-30 "Смерч" и другими видами вооружений, способными прорвать хорошо подготовленную оборону противника. По сути, в ЗД ВГ стянуты несколько общевойсковых формирований, объединенных под единым командованием в армейский корпус, которых поддерживают ВВС Сирии и Воздушно-космические силы РФ.



Это дало основание пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс и президенту США Дональду Трампу обвинить Москву, Дамаск и Иран "в позорном нападении на сирийцев в Восточной Гуте". ЦПВС заявляет об обратном – армия Башара Асада воюет против террористов.



Как сообщили арабские СМИ, группировка "Джейш аль-Ислам" намерена соблюдать перемирие "с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте". При этом сирийские источники утверждают, что боевики этой группировки "создают специальные противотанковые подразделения, которые будут находиться в постоянной боевой готовности для противодействия бронетехнике армии Асада". Вчера же боевики "Джебхат ан-Нусры" предприняли массированную атаку, чтобы прорваться в центр Дамаска.



С такими незаконными вооруженными формированиями армия Сирии будет воевать и дальше. Формально это не будет противоречить резолюции ООН. По словам постпреда РФ при ООН, "в резолюции четко прописано, что ее действие не распространяется на действия против "Исламского государства" и других запрещенных в РФ группировок. Между тем постпред США при ООН Никки Хейли уже обращалась к Москве и Дамаску с требованием прекратить огонь в Восточной Гуте. Она не исключила даже военного решения конфликта, если этого не произойдет. И недавно заявила, что Вашингтон оставляет за собой право нанесения ударов по силам этой страны.



"Ситуация непростая. США и многие другие страны недовольны режимом Башара Асада и его поддержкой со стороны РФ и Ирана. Они будут искать любой предлог, чтобы развернуть против него вооруженную интервенцию", – уверен член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков. По его мнению, есть угроза того, что "под возможный удар США могут попасть и российские военнослужащие, и наши объекты".



"России сейчас невыгодно воевать в Сирии. Но колесо боевых действий очень трудно остановить, – считает военный эксперт Владимир Попов. – В Москве уже поняли – отсутствие прогресса на мирных переговорах между оппозицией и Дамаском является главной причиной того, что война в Сирии длится многие годы. И после уничтожения большинства террористов она превращается в войну гражданскую. А Россия со своими союзниками – Турцией и Ираном – через Астану и Конгресс национального диалога продвигает миротворческий процесс с большими потугами. Потому что у союзников РФ в Сирии разные цели. Самый негативный сценарий в связи с этим состоит в том, что маховик гражданской войны сместит власть Асада, и Россия тогда потеряет все то небольшое, что приобрела в Сирии за последние годы".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



26.02.2018 Источник - Независимая газета

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