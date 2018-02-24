Схваченный в Казахстане кыргызский депутат-контрабандист Асылбек уулу... оказался казахом

04:57 26.02.2018 МВД Казахстана: Задержанный Дамирбек Асылбек уулу родился в Кордае и по национальности казах



Задержанный в ходе спецоперации депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дамирбек Асылбек уулу является гражданином Казахстана. Об этом "Казинформ" сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.



"Задержанный в Казахстане депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дамирбек Асылбек уулу является уроженцем Кордайского района Жамбылской области, по национальности казах. По достижению совершеннолетия он был документирован удостоверением личности и паспортом гражданина Республики Казахстан на основании свидетельства о рождении", - сказал Алмас Садубаев в комментарии агентству.

По его словам, Дамирбек Асылбек уулу в 2010 году был повторно документирован документами гражданина РК - в связи с истечением срока действия предыдущих.



"С ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан в уполномоченные органы не обращался. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка", - добавил Алмас Садубаев.



Напомним, 15-16 февраля при координации Генеральной прокуратуры Казахстана Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.



Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 3 граждан Кыргызстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Кыргызстана поступила нота МИД Казахстана, что депутат ЖК Д.Асылбек уулу является гражданином РК. Источник - ca-news.org

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