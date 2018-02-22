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Танцы на грани весны. Почему киргизам нельзя говорить по-русски и праздновать Навруз, - У.Бабакулов
01:22 26.02.2018

Чем ближе весна, тем ярче в Кыргызстане звучат провокационные и скандальные заявления. Депутаты, заслуженные артисты, бывшие муфтии - все стараются удивить людей, да так, чтобы отвлечь их от реальных проблем и переключить внимание. Судите сами.

Туристы загадили священное озеро

В среду, 21 января, на заседании парламента Кыргызстана депутаты рассматривали вопрос об эколого-экономической безопасности озера Иссык-Куль. Депутат Максат Сабиров предложил законопроект о запрете строительства объектов отдыха на берегу озера ближе чем на 300 метров от береговой линии.

"Сейчас даже на расстоянии 50 метров от озера устанавливают туалеты, все это загрязняет озеро, - пожаловался народный избранник. - Если честно, я не радуюсь тому, что туристы приезжают на Иссык-Куль, там нет всех условий. Все загрязнено, пакеты, бутылки везде, потом это все попадает в озеро".

Депутат почему-то не принимает во внимание сигналы о том, что чаще прочих мусорят именно коренные жители, которые приезжают с огромными пакетами закусок. Местные запросто могут зарезать барана на берегу озера, внутренности которого тут же смывают в "священные" воды "жемчужины Кыргызстана". Бутылки от спиртного и баклажки безжалостно топятся ими в воде или выбрасываются в близлежащие каналы. А туристы только ужасаются беспардонному отношению местных к природе.

Генеральный директор информационного агентства 24.kg Асель Оторбаева прокомментировала заявление депутата Сабирова на своей странице в фейсбуке: "Я видела сотни туристов на озере. Видела тысячи наших, местных. По моим наблюдениям, гадят на побережье свои же, мы, кыргызстанцы. Идет толпа сельчан, с кастрюлями, тазиками, пакетами закуски, водки море. Усаживается на пляже, начинает жрать-пить. Тут же харчки. Тут же сопли высморкать. Пакеты ветер разносит, да. Арбузные корки в песок закапывает какой -нибудь толстопузый пьяный джигит. Дети под ногами пьяных отдыхающих. Мат-перемат... Ну, вы тоже видели такую картину и не раз".

О том, кто и почему загрязняет природу Кыргызстана, "Фергана" рассказывала в сентябре прошлого года. Главная проблема сохранения чистоты Иссык-Куля - это отсутствие экологической культуры как у местных обывателей, так и у властей. И заявления депутата Сабирова могут только оттолкнуть туристов от Кыргызстана.

По-русски не говорить

В последние дни в киргизском сегменте интернета и по мессенджерам распространяется призыв к кыргызстанцам говорить только на киргизском языке и игнорировать русскоговорящих. В заявлении говорится (перевод на русский язык): "В любом магазине Кыргызстана, в маршрутке, автобусе или на улице, если задают вопрос на русском, отвечайте только на киргизском языке. Если продавец не знает государственного языка, то следует отказаться от его услуг. Сохраним гордость".

Распространенный в соцсетях призыв игнорировать русскоговорящих

В соцсети Facebook популярность набрал пост на странице акына-импровизатора (народного певца), заслуженного артиста Кыргызстана Женишбека Жумакадыра. Пост, датированный 18 февраля, набрал около десятка тысяч "лайков" и более 3600 перепостов. Через два дня артист свой пост удалил, но волна пошла - многие пользователи и сейчас перепечатывают и распространяют этот призыв в соцсетях, в чем можно убедиться, задав поиск по словам.

Представитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Рахат Сулайманов в интервью радио "Азаттык" (кыргызская служба радио "Свобода) сообщил, что их ведомство "изучает" данный призыв в социальных сетях. Однако на предмет чего проводится "изучение" уточнять не стал, ограничившись стандартным: "о результатах будет сообщено дополнительно".

При этом в соцсетях разгорелись ожесточенные споры. Кто-то считает, что в данном призыве нет ущемления русскоговорящих, и речь идет лишь о развитии государственного языка.

Бишкекский журналист Евгений Гуськов, не высказывая своего мнения, указал на конституционную норму: "Конституция Кыргызской Республики. Статья 16. Пункт 2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. НИКТО НЕ МОЖЕТ подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, ЯЗЫКА, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств".

Однако Конституция не всех убедила. Пользователь Азамат Нурдин уулу пишет (стилистика и орфография оригинала): "Насколько я понял пост не имеет целью игнорировать русский язык. В посте говорится: отвечать на кыргызском языке всем. А отвечать на кыргызском это право каждого. Кому надо понять тот поймет". Ему вторит фейсбукчанин Jumadyl Mamatjan: "То есть, если кыргызы будут отвечать вам на кыргызском, вы примите это за дискриминацию русского языка? типо, пАмАгите, ущемляют!"

Навруз для кяфиров

День весеннего равноденствия Нооруз (Навруз, Наурыз) празднуется 21 марта и знаменует собой начало нового года. Изначально Нооруз был языческим праздником зороастрийцев, которые считали этот день священным. Сейчас этот праздник отмечают несколько стран: Кыргызстан, Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Китай (СУАР), Монголия, Пакистан, Российская Федерация (Башкортостан, Дагестан, Татарстан и другие регионы), Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Экс-глава Духовного управления мусульман страны Чубак ажы Жалилов, выступая перед верующими, назвал активного проводника тенгриантства Анарбека Усупбаева "кяфиром", то есть неверующим.

Кадры с выступлением Жалилова стали предметом ожесточенных споров.

"Когда я ранее говорил, что Нооруз - не мусульманский праздник, один каапыр Анарбек Усупбаев меня критиковал. Я ему ответил, что когда говорил, что Нооруз нельзя праздновать, я имел в виду нас, мусульман, а не его, каапыра. Он, тенирчи (придерживающийся тенгрианства), пусть задает свои вопросы автору "Зима не будет", - говорит Чубак ажы.

"Зима не будет" - этим словосочетанием он намекнул на небезызвестного кандидата в президенты Арстанбека Абдылдаева (Арстан Алай), прославившегося в 2011 году своими высказываниями о необходимости изменения Конституции и наступления золотой эры киргизов. Одно из самых известных его высказываний - "Зима не будет!" - стало мемом.

Следует отметить, что это не первое скандальное заявление священнослужителя. В начале февраля он выступил с заявлением, что жены необрезанных мужчин страдают от "бешенства матки". До этого он говорил, что мужья должны обманывать своих жен, "потому что Всевышний Аллах дал мужчине вдвое больше ума, чем женщине, а женщинам он дал вдвое больше эмоций, чем мужчинам. Ты должен научиться играть на ее эмоциях. Это тоже искусство, это жизнь, мой дорогой брат".

Он также призывал внедрить институт многоженства и приводил свою жизнь в качестве примера, объясняя, что у него две жены.

Государственная комиссия по делам религий при правительстве направила в ДУМК письмо с требованием к Совету улемов дать оценку скандальным высказываниям служителя, в том числе его призыву не праздновать Нооруз.

Празднование Нооруза. Фото с сайта Gumilev-center.ru

Надо отметить, что бывший муфтий не в первый раз делает заявление о недопустимости празднования Нооруза. Год назад на своей официальной странице в фейсбуке Чубак ажы писал, что не приветствует этот праздник: "Затрагивая тему Наурыза, многие из нас считают этот праздник мусульманским, празднуют его, говоря, что в нем нет никакого вреда. Когда я был на должности муфтия, приходили поздравления от верховных муфтиев соседних стран… Что сказано про Наурыз в Исламе?.." - и далее идет его пространное рассуждение, что негоже истинным мусульманам отмечать этот день.

Есть такая партия?

После прошлогодних президентских выборов, в результате которых главой Кыргызстана стал Сооронбай Жээнбеков, все чаще звучат голоса недовольных: коррупция в стране цветет махровым цветом, продолжаются гонения на СМИ и журналистов, политические заключенные атамбаевского режима объявили голодовку. Обыватели не первый месяц ждут съезда "руководящей" Социал-демократической партии Кыргызстана, который уже не один раз переносился по неизвестным причинам. На повестке один вопрос: официальное назначение экс-президента Алмазбека Атамбаева лидером партии. Все чаще звучит критика в адрес парламентариев, появляются прогнозы о возможности роспуска парламента и новых, досрочных выборов.

На фоне этого социального, экономического и нарастающего политического кризиса описанные скандальные заявления и акции только утверждают в догадке, что глупости эти спровоцированы. Внимание кыргызстанцев хотят переключить на обсуждение нелепых заявлений - а значит, можно ждать и более серьезных провокаций.

Улугбек Бабакулов
22.02.2018

Источник - Фергана
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