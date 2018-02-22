30 тысяч китайских мигрантов легализовась в Киргизии, женившись на кыргызках, - Азия news

00:52 26.02.2018 Около 30 тысяч китайских мигрантов вступили в брак с кыргызскими девушками, чтобы облегчить процедуру получения гражданства



Мы сегодня захотели поговорить о проблеме, которая заставила нас задуматься. Выделили место и для мнения некоторых экспертов.



По данным Государственной миграционной службы число граждан Кыргызстана, находящихся за границей, составляет 800 тысяч человек. Подавляющая часть трудится в Российской Федерации. В России – 640 тысяч человек, в Турции – 35 тысяч, в США – 15 тысяч, в Италии – 5,5 тысяч, в Германии – 5 тысяч, В Корее – 3,5 тысяч, в ОАЭ – 3 тысячи. В основном это молодые люди, которым работать и работать. Немало среди них образованных людей, способных внести вклад в рост и развитие экономики, различных отраслей. Но они отдают свою энергию, силы, молодость другим странам, а время летит.



Ситуация на Бишкекской ТЭЦ раскрыла "дурные дела". Пока кыргызы скитаются по миру в поисках работы, на Бишкекской ТЭЦ трудятся 200 граждан Китая. Они работают на контрактной основе, а о размере их зарплаты не знает даже руководство ТЭЦ.



Глава ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу запинался в ЖК, когда говорил: "Граждане Китая, призванные модернизировать объект, проживают в городке, рассчитанном на 1500 человек. Работа ведется совместно с ГКНБ. Их расходы на электроэнергию и воду оплачивает ТЭЦ".



Средства массовой информации один за другим писали слова Руслана Казакбаева. Он утверждает, что зарплата 20 граждан Китая составляет 8300 долларов, что за два года эта сумма может дорасти до 3 млн долларов.



По сообщению Государственной миграционной службы, в Кыргызстане было выделено 14 тысяч 750 квот для иностранных рабочих. 11 тысяч 593 квоты или 70% получили граждане Китая. В данное время компания "TBEA", которая работает на ТЭЦ, получила разрешение на работу для 354 граждан Китая. Остальные китайцы в нашей стране заняты строительством дорог, добычей золота. Информации о размере их зарплаты нет.



Депутат Жогорку Кенеша из фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов в ходе заседания ЖК заявил, что пока кыргызстанцы находятся за границей в статусе мигрантов, а безработица остается острейшей проблемой, около 30-40 тысяч иностранцев трудятся у нас, без каких-либо квот. А если учесть, что в последние годы активно ведется реализация крупных проектов с Китаем, то никакой закон не может помочь потоку рабочих в Кыргызстан.



Газета "Деньги и власть" пишет, что с уходом А. Атамбаева и его администрации у нас остались не новые кадры, а китайские бизнесмены, проекты, созвучные китайской государственной стратегии о строительстве Великого шелкового пути, а горно-металлургическая отрасль страны была отдана китайцам.



"С начала 90-х годов в Кыргызстане неизменно растет число китайских мигрантов. Если в 2013 году их было около 90 тысяч, то сейчас вдвое больше. Около 30 тысяч китайских мигрантов вступили в брак с кыргызскими девушками, чтобы облегчить процедуру получения гражданства. После этих браков появились дети, которые сейчас учатся в университете. Не хочу говорить что-то плохое о китайском народе, но кыргызам нужно задуматься", - сказал кыргызовед Мелис Мураталиев.



Турат Акимов, редактор газеты "Деньги и власть":



"В самом дальнем углу китайских фур, в коробках везут по 2-3 китайца"



- У кыргызов есть выражение: "Девушки слабы. Они зависимы от своей судьбы. Зависимы от мужа". Если бедный кыргыз не может прокормить жену, то девушкам приходится выходить замуж за китайцев. Могут выйти замуж за обезьяну или медведя. Потому что кыргызские мужчины не могут прокормить. Наши мужчины уезжают за границу в поисках работы, они не могут прокормить себя, не говоря о женах. Китайский народ враждовал с нашим народом на протяжении 5 тысяч лет. Численность их населения сильно выросла. Им не нужны наши деньги. Нужны земли, ресурсы. Месторождения. Поэтому они будут прибывать, не остановятся. Власти не заглядывают вперед, так как там сидят люди, которые не знают, сколько дней они там будут работать – 3 дня или 5 дней. Лишь бы успеть что-то украсть. Соответственно, вместо того чтобы думать о будущем, составлять стратегические планы, думать о безопасности, они будут брать деньги у китайцев, а последние продолжат приезжать.



Один мой знакомый рассказывает: "До сих пор в самых отдаленных коробках в китайских фурах едут 2-3 китайца. Они лежат 2-3 дня, там же справляют нужду. Когда выгрузятся на Дордое, их незаметно выпускают. Таможня их не видит. Они и берут в жены наших бедных девушек". Власть должна за всем этим проследить. Чем занимается Министерство иностранных дел, таможня? За пять тысяч долларов любой китаец получит паспорт.



Проект "Один пояс – один путь" охватил весь мир. Есть морские, железнодорожные пути. Китай строит дороги в Европу, Иран. Китайцы строят дороги на четыре стороны света. Их боится даже развитая Америка. Прошли времена, когда мы могли по старинке прятаться в Ала-Тоо. В эпоху глобализации можно ожидать чего угодно. Недавно, 15 дней назад Китай получил 1500 кв/м земли в Таджикистане и за одни сутки обвел землю колючей проволокой. Живущим там кыргызам и таджикам сказали: "Хотите – уезжайте к себе, хотите – оставайтесь". Есть ощущение, что нет кыргызской дальновидности, что правители отдают в плен кыргызский народ, землю, полезные ископаемые. Сейчас мы находимся в ломбарде. Когда не сможем вернуть деньги китайцам и не сможем поднять голову, тогда они нам покажут.



Руслан Машрапов, автор передачи "Статус":



"Кто не займет пустое место, кто не возьмет свободную девушку?"



- Нет ничего хорошего в том, что китайские мигранты стекаются в Кыргызстан. Одна из причин их прихода связана с миграцией местного населения. Кто не займет пустое место, кто не возьмет свободную девушку? Огорчает, что кыргызские девушки выходят замуж за китайцев. Это можно назвать генетической экспансией. У китайского народа сильная кровь. Они не ассимилировались другими народами. Чем больше кыргызских девушек выйдут замуж за них, тем больше кыргызских девушек мы потеряем. Это плохо. Было бы хорошо, если бы кыргызы думали и о чистоте своего народа, а не только о том, чтобы выйти замуж. Этот вопрос должен нас беспокоить, потому что у нас не многочисленный народ, чтобы махнуть на это рукой. Конечно, если мы хотим сохраниться как народ. К сожалению, этого нет у многих наших современников.



Источник: газета "Азия news" №7 от 22.02.2018 / стр. 9



Автор: Жамиля Нурманбетова

Азия news Источник - gezitter.org

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