Чаткальские кыргызы опять выступили против китайской компании

00:49 26.02.2018 Жители села Чакмак-Суу Чаткальского района протестуют против строительства хвостохранилища компанией "Кичи Чаарат" вдоль русла реки, расположенной вблизи села.



Об этом сообщил в ходе прошедшей в селе акции депутат Местного кенеша Чынгыз Абдукеримов.



По его словам, китайская компания начала строить хвостохранилище вдоль русла реки, расположенной недалеко от села.



- Согласно проекту, строительство планировалось в 2015 году на вершине горы. В прошлом году внесли поправки, переведя на новое место. Об этом местные жители не были осведомлены. Если хвостохранилище разместят на месте частого схода снежных лавин, в случае катаклизма стоит угроза затопления села, - сказал Абдукеримов.



Собравшиеся попросили соответствующие органы дать оценку строительству.



Как заявил заместитель акима Чаткальского района Жуманалы Накетаев, на месте проведена проверка, согласно заключению, строительство не несет угрозы местному населению.

22 февраля 2018 Источник - Азаттык уналгысы

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