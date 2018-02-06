О "трудных буднях" нефтегазовой сферы Ирана, - Donya-e Eqtesad

00:40 26.02.2018 О таковых поведал журналистам исполнительный директор Национальной газовой компании (Ирана)



Две претензии к потерям в энергетическом секторе



Несмотря на ежедневно добываемые 800 миллионов кубометров газа в Иране, доминирующее значение имеет реализация "голубого топлива" на внутреннем рынке, на рынке же мировом страна не занимает сколько-нибудь значимых позиций. Несомненно, обеспечение природным газом 92% населения, которое в нем нуждается, ради его благополучия и благосостояния - дело, которым никак нельзя пренебрегать или закрывать на него глаза. Однако значительные объемы потерь природного газа, пока он доставляется потребителю в домашние сети или на промышленные предприятия, показывают, что если бы существовала грамотно разработанная программа контроля над потреблением газа, и согласованная с ней программа экспорта, то очевидно, что объемы экспорта иранского газа на внешние рынки можно было бы сделать куда более объемными.



Помимо значительных объемов потерь природного газа внутри страны, еще одна проблема, которая выпала на долю Ирана (напомним, что ИРИ занимает 2-е место в мире по запасам природного газа) - это существование определенных политических барьеров, с которыми сталкивается Иран, при торговле "голубым топливом" со странами региона. Важность вопроса об экспорте газа и о программе маркетинга, которая существует у Национальной газовой компании, особенно ввиду существования таких конкурентов, как Россия (даже на местном, региональном рынке) стала причиной того, что первые вопросы, которые задавали журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, которую давал Хамид-Реза Эраки, касались именно этой проблемы. В ходе вчерашней пресс-конференции, которая проходила на 16-м этаже головного офиса Иранской национальной газовой компании, задавали также и другие вопросы, среди которых хотелось бы упомянуть урегулирование вопроса с "газовой задолженностью" Турции, строительство национальных линий трубопроводов, экспорт газа в Ирак и проблемы приватизации предприятий Национальной газовой компании.



О крупнейшей газовой инфраструктуре в Иране



По словам Эраки, Иран располагает сегодня сетью газопроводов общей протяженностью около 30 тысяч километров и, таким образом, имеет в распоряжении одну из крупнейших газовых инфраструктур, существующих во всем мире в целом. 76% сельского населения страны и 98% городского населения ежедневно получают до 800 миллионов кубометров природного газа на нужды домашнего хозяйства. Таким образом, можно утверждать, что с поставкой ежедневно 800 миллионов кубометров природного газа по всей стране, около 92% всего населения Ирана обеспечено "голубым топливом", а вместе с ним - и теми благами, которые оно может дать. Наряду с этим, существует еще также приблизительно 8 тысяч населенных пунктов в сельских районах, которые готовы получать газ, и, по словам Эраки, в течение ближайших двух лет необходимо полностью завершить газификацию этих населенных пунктов. В отношении планов по дальнейшему развитию инфраструктуры, замминистра нефти заявил следующее: "Мы к настоящему времени полностью завершили газификацию 25 тысяч сельских населенных пунктов, в отношении 5 тысяч селений ведется активная работа по газификации, а 3 тысячи сел должны получить "голубое топливо" уже до конца текущего года". По словам исполнительного директора Национальной газовой компании, в настоящее время страна располагает 270 газовыми станциями и 30 тысяч км газораспределительных сетей - все это обеспечивает поставки природного газа потребителю в разные районы страны. Также, как сказал замминистра нефти страны, "Иран располагает крупнейшей в мире инфраструктурой по доставке природного газа. Мы в свое время дали слово запустить один из самых сложных маршрутов газопроводов, линию Кейасар - Нека, с тем, что если бы северный сосед вдруг приостановил бы поставки газа, не возникло бы больших трудностей. Но с осуществлением этого плана нам удалось выйти из очень сложного положения".



О взаимосвязи между оптимальным потреблением природного газа и его экспортом



Как уже было сказано, Иран занимает второе место по запасам природного газа во всем мире. Однако, несмотря на высокие показатели добычи и производства, почти все, что страна добывает, потребляется внутри самой страны. Исполнительный директор Национальной газовой компании говорил также и об этой проблеме. Именно об этом прозвучала его фраза - "Сколь много газа мы бы ни добывали, столько же мы ежедневно и сжигаем". Столь огромный объем внутреннего потребления касается и домашних хозяйств и местной промышленности - в обоих секторах колоссальные объемы потерь. С одной стороны, износ газовых сетей в домашних хозяйствах и несоответствие их принятым стандартам, с другой - крайне низкий КПД его использования в промышленности, приводят к тому, что до 20 % природного газа, который уходит на внутреннее потребление в стране, просто расходуется впустую. Это была одна из самых обсуждаемых и важных проблем на пресс-конференции главы газовой промышленности страны, и Эраки, отвечая на вопросы журналистов, все время указывал на эти причины. Отмечая, что, если ликвидировать эти 20 % потерь, можно было бы создать массу новых рабочих мест и просто-напросто увеличить доходы страны, он подчеркнул - "если бы была разработана соответствующая программа по оптимизации потребления природного газа, то часть молодых специалистов, которая приходит работать в эту сферу, могла бы воплощать в жизнь стратегии по экономии затрат".



Эраки подчеркнув, что только лишь Национальная газовая компания не может отвечать одна за разработку стратегий по оптимизации потребления, и что для этого необходимо сотрудничество нескольких учреждений и институтов, в том числе правительства и маджлиса (парламента), и также признал, что еще одной важной причиной потерь или неэффективного использования природного газа, помимо бытового сектора, является низкий КПД работы электростанций страны, причем порой этот показатель снижается до 30 %. Заместитель министра нефти (по газодобыче), выражая сожаление относительно низкого КПД в промышленном секторе, отметил: "Эффективность работы электроцентралей в других странах превосходит 50 %". Как полагают эксперты, одним из важнейших факторов безудержного и чрезмерного расходования природного газа в Иране как невосполнимого источника энергии является его низкая цена. Развивая свои рассуждения, Эраки заявил, что Иран обладает всеми возможностями для масштабного экспорта данного энергоносителя, однако проблема еще и в том, что и больших масштабов достигают и расходы: таким образом, получается, что, сколько бы природного газа ни добывалось бы, пропорционально добыче также стремятся к росту и расходы внутри страны. "При тех возможностях и рыночных позициях, которыми мы располагаем, - подчеркивает исполнительный директор Национальной газовой компании, - мы не можем найти для себя подходящие рынки. Нужно срочно искать способы экономии, в противном случае, газа на экспорт может не остаться совсем". В тех условиях, когда ни госучреждения, ни частный сектор, ни просто население не экономят, а законодатели также ничего для этого не предпринимают, что же тогда сможем сделать мы?- задавался вопросом высокопоставленный чиновник.



Потери возможностей для экспорта и атаки на "посольские" стены



Помимо безудержного расходования газа внутри страны, что уже становится ощутимым препятствием для экспорта сырья за рубеж, существуют также и некоторые политические моменты, которые касаются ситуации в регионе и тоже сильно сдерживают и ограничивают возможности для экспорта иранского газа. В настоящее время Иран экспортирует природный газ только в Турцию и Ирак. Некоторое его количество все же поставляется в Армению, взамен чего мы получаем электроэнергию. Таким образом, очевидно, что Иран совершенно не использует возможности для поставок газа в страны и на рынки региона Персидского залива, для которых наш газ, кстати, в крайней степени необходим. Экспорт природного газа из Ирана в арабоговорящие страны Персидского залива еще совершенно не налажен, а, между тем, это было бы самым лучшим экспортным направлением для иранского газа, и с экономической, и с географической точек зрения. Но, опять же, есть еще и ряд политических факторов, в силу которых ни Иран не использует и не извлекает выгоду из газовых рынков этих стран, ни эти страны не получают иранский газ. Но при этом есть Россия, которая, для поставок газа в Кувейт (государство, которое расположено совсем рядом с Ираном), уже разрабатывает целую программу. Замминистра нефти, однако, подчеркнул, что "если даже Россия и захочет экспортировать свой газ в Кувейт, то ей для этого никак не миновать территорию Ирана", и напомнил: "У нас тоже велись на эту тему переговоры с кувейтской стороной, и переговоры шли успешно, пока известные события, связанные с инцидентами вокруг посольства Саудовской Аравии, не заставили прекратить эти переговоры".



Правда, при этом, как полагает директор Национальной газовой компании Ирана, "то, что Иран в мировой торговле газовыми ресурсами играет небольшую роль, еще не является показателем отсталости (страны) - ведь такая страна, как соседний Катар, который экспортирует намного больше, имеет крайне невысокое внутреннее потребление, а потребление в Иране природного газа очень велико". При этом он снова подчеркнул, что Кувейту нужен иранский газ, однако именно в то время, когда уже был налажен и успешно шел переговорный процесс, "кое-кому" понадобилось лезть на стены посольства Саудовской Аравии и оттуда выкрикивать угрозы в адрес этой страны - и, таким образом, вся коммуникация оказалась нарушена и прервалась (речь идет о волнениях в Иране, связанных с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника, -прим. перев.). Но несомненно - как только политические препятствия будут устранены, диалог, по мнению замминистра, вновь наладиться, и иранский газ пойдет и в страны Залива. Глава Национальной газовой корпорации Ирана, подчеркнув, что Иран и Кувейт имели по этому поводу позитивный диалог, образно подметил: "Во время драки диалог не ведут, но при этом ясно всем, что наипростейший путь для импорта природного газа в Кувейт - это Иран".



Начало экспорта газа в Ирак через Басру



Контракт по продаже газа из Ирана в Ирак, начал работать спустя 6 лет (после его подписания), летом минувшего года. По самой последней информации, изначально поставки газа, для снабжения топливом Багдадского узла электроцентрали, шли в объемах 7 миллионов кубометров в день, но к декабрю прошедшего года они возросли до 14 миллионов. По словам замминистра, в настоящее время экспорт газа из Ирана в Ирак осуществляется в объемах, в среднем, от 8 до 10 миллионов кубометров ежедневно. Принято решение о том, что с началом теплого времени года объемы поставок достигнут 35 миллионов кубометров ежедневно, что станет возможно с вводом в эксплуатацию транс-иранской ветки №6.



Но есть и еще один пункт назначения для иранского газа в Ираке - это Басра, куда поставки, вплоть до настоящего времени, еще не начались. Эраки, в отношении поставок газа в Ирак через Басру, сказал на пресс-конференции следующее: Иран готов начать поставки газа маршрутом через Басру, но нет готовности у Ирака. Недавно на нашем совместном заседании их сторона обещала завершить свою часть работ к началу марта, и вероятно, что экспорт из Ирана в Ирак через Басру стартует уже с началом следующего (иранского) солнечного года (начало иранского солнечного года, - 21 марта, прим. перев.). В отношении вопроса оплаты поставок иранской стороной, глава Иранской Национальной газовой компании сказал: "Оплата идет хорошо, но я не могу сказать вам, каким путем она осуществляется, поскольку в этом случае они могут ее прекратить. Возможно, есть кто-то, кто хочет разрушить все наши линии связи. К таковым относятся, в том числе, те, кто ввел против нас санкции, и не хочет, чтобы деньги поступали в страну. Вот однажды мы перечислили деньги в Туркменистан - продолжил чиновник, - и имя банка было при этом оглашено. И проблемы начались буквально на следующий день".



Иран готов к переговорам с Туркменистаном



Эраки, напомнив о том, что в прошедшем году Туркменистан прекратил экспорт газа в Иран, отметил: "Мы высказали пожелание, чтобы они снизили цены. Одно время мы нуждались в закупках у туркменской стороны - если бы мы не приобретали его, северная часть страны полностью осталась бы без газа. Мы тогда объявили туркменской стороне - какова задолженность и каковы ваши требования. Если они захотят, мы снова возобновим переговоры, и также - вместе пойдем в международный арбитраж, если они того пожелают. Когда поставки газа ими прерывались, нам наносился ущерб. Временами и качество их газа было низким - весь этот вопрос, соответственно, подлежит изучению".



Для Ирана очень ценен европейский рынок



Исполнительный директор национальной газовой компании Ирана относительно экспорта газа в Европу заявил: "Европейский рынок весьма сложен, в сравнении с рынками соседних областей и регионов, но он при этом для нас более ценен. У экспорта иранского газа в Европу две сложности: первое - это действия Турции, которая предпочитает покупать газ у Ирана или же у России и далее уже распоряжаться закупленным газом, поставляя его дальше в Европу. Вторая же сложность в том, что экспорт в Европу - неэкономичен, но мы все равно заинтересованы в присутствии на европейском рынке".



Урегулирование проблемы "газового долга" Турции



Замминистра нефти прокомментировал также ситуацию с поставками в Турцию, в связи с предъявлением последней "газового иска", по решению арбитражного суда: "вся газовая задолженность перед Турцией ликвидирована, и теперь мы уже снова получаем деньги за тот газ, что мы туда поставляем. Эраки также добавил, что сумма задолженности, по постановлению Арбитражного суда, составила 1,5 миллиарда долл. США, и в счет этой задолженности, нам пришлось поставить в Турцию приблизительно 8 миллиардов кубометров газа. При этом замминистра раскритиковал некоторые СМИ, которые СМИ утверждали, что Иран отдал Турции газ "за просто так", подчеркнув, что на самом деле, при ликвидации газовой задолженности, Иран также получил деньги, но только в виде, своего рода, "аванса".



Мы не согласны с отменой абонентской платы



Отмена строки с абонентской платой в квитанциях по оплате потребленной электроэнергии стала еще одной темой того круга вопросов, которые вчера задавали Эраки журналисты. Глава Национальной газовой компании Ирана, в связи с отменой строки об абонплате за газ, сказал следующее: "По нашему мнению, ставить этот вопрос неприемлемо. Да, действует специальный закон, и мы его вынуждены применять. Но из-за этого в бюджете Национальной газовой компании недосчитывается 1 трлн туманов. Но при наличии этой статьи (в платежной квитанции), мы могли бы предлагать необходимое сервисное обслуживание всем абонентам, пользующимся газом". "Как вы можете видеть, Национальная газовая компания, помимо все остальной масштабной деятельности, которую она ведет, должна также создать некий разумный канал, который, в числе прочего, обеспечивал бы финансирование компании. Но закон изъял данную строку из платежных документов". Исполнительный директор Национальной газовой компании также напомнил о существовании статьи абонентской платы в данный момент в квитанциях по водоснабжению, электричеству, телекоммуникациям, однако же абонентская плата за газ изъята из квитанций…"



Все доходы депонировались бы в казну…



Замминистра нефти, по поводу сообщения от аудиторского суда относительно отсутствия депонирования 11 трлн туманов (денежная единица, -прим. перев.) со стороны Национальной газовой компании Ирана в казну, заявил: "Общая сумма ежегодного дохода Национальной газовой компании - 17 триллионов туманов, где 8 триллионов приходится на долю целевых субсидий, 4,5 триллиона- в счет текущих расходов и на поддержание газораспределительных сетей в рабочем состоянии, а остальные средства должны поступать еще в качестве налоговых платежей, на депозит и в Фонд национального развития ". Эраки, отметив, что вопрос, который поднял Суд аудиторов, возник на основе чисто бухгалтерского расчета, добавил: компания потребует от аудиторов пояснений - что они имели в виду в этом заявлении.



Что известно о транснациональной магистрали № 6



В отношении хода работ по возведению 6-го транснационального газопровода, исполнительный директор Национальной газовой компании сообщил следующее: "Линия на 90 % уже запущена в эксплуатацию, а еще 10 % будет запущено на будущий год. Протяженность этой линии около 1000 км". По поводу значения данного газопровода для экспорта сырья, Эраки отметил: "Благодаря этой протяженной линии мы, во-первых, не будем иметь проблем с транспортировкой газа на западе страны, а во-вторых, сможем в полной мере и без каких-либо затруднений реализовывать те соглашения, которые у нас есть на поставку газа в Турцию и Ирак". Заявив о том, что из 5 крупных проектов 3 будут завершены и сданы в эксплуатацию на заре наступающего года (т.е. в конце марта, - прим. перев.), он подчеркнул - чтобы 6-я линия была сдана в эксплуатацию в этом месяце, потребуется еще 12 триллионов туманов.



Что предприняла компания по заводам сжижения природного газа (LNG)



Исполнительный директор Национальной газовой компании, продолжив рассказ о реализованных и реализующихся проектах, констатировал, что в деле строительства мини-заводов и установок по сжижению природного газа, из-за особой сложности данного направления, успехов было куда меньше. "Институтом газовой промышленности при Тегеранском университете было подписано соглашение о сотрудничестве с одной компанией из Республики Корея, на предмет совместных разработок новых технологий. Если это удастся, то изобретение станет новацией, и тогда Корея и Иран смогут запатентовать его" - продолжил Эраки. Замминистра также добавил, что существует еще другой проект, на маршруте Тегеран-Мазандеран и в Харазской долине, который основан также на технологиях по сжижению и конденсации, есть ряд проектов в провинции Мазандеран, но пока не удалось начать их продвижение.



Два пути приватизации национальной газовой сферы



Высокопоставленный чиновник также упомянул и о программах приватизации. В данной связи он отметил, что у Национальной компании есть 2 пути (сценария) реализации проекта: первый основан на аутсорсинге компании. В этом случае объект остается в распоряжении государства, а все работы производит частный сектор. Этот сценарий уже применяется в Национальной газовой компании. Есть и второй сценарий, который рассматривается министерством нефти - проведение постоянного мониторинга и изучения структуры нефтяной промышленности страны, с целью определить, какие сектора должны остаться под управлением государства, и какие могут быть отданы в ведение частного сектора. В завершение своего выступления Эраки затронул вопрос о поставках газа на электростанции и транспортировки его к газохранилищам. По его словам, в 2013-2014 гг. электростанциями было израсходовано приблизительно 35 миллиардов кубометров природного газа. "На завершение текущего года - говорит Эраки - мы рассчитываем, что электроцентрали в общем и целом освоят до 67 кубометров. Наполняемость наших двух хранилищ, в бассейнах Шуридже и Сарадже также находится на приемлемом уровне. Этой зимой 1,3 миллиарда кубометров природного газа было получено из месторождения Сарадже, и 2,5 миллиарда кубометров обеспечено месторождением Шуридже.

Donya-e Eqtesad, Иран

Оригинал публикации: روایت رسمی از چالش‌های صنعت گاز دو اعتراض به اتلاف منابع انرژی

Опубликовано 06/02/2018 Источник - inosmi.ru

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