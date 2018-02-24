Укр-олигархи готовятся растерзать Порошенко, - Олег Царев

00:26 26.02.2018 Олигархическая свора готовится растрезать Порошенко на куски, и США им в этом поможет



Вряд ли сегодня кто-то может уверенно сказать, доживут ли нынешние украинские власти до очередных президентских выборов или они состоятся досрочно. Но в любом случае активная подготовка к ним уже началась. О нынешних и грядущих союзах и коалициях рассказывает известный политик, депутат последней легитимной Верховной Рады, Олег Царев.



"Борьба за власть в стране пока будет развиваться вокруг двух лидеров - Порошенко и Тимошенко. Каждый формирует свою группу сторонников. Начну с Тимошенко. Про Тимошенко нельзя говорить, предварительно не поговорив о Коломойском.



Коломойский



У Коломойского ситуация такая, что ему нужно обязательно поменять власть - другого выхода у него нет или он потеряет все. Активы арестованы. Впереди маячат санкции и уголовное дело со стороны США. Поэтому Коломойский отчаянно бьется с командой Порошенко. У него надежда на то, что новая власть, которая придет на место нынешней, отзовет иск из Лондона по поводу его активов.



Коломойский понимает, что за иском в Лондоне стоят американцы, но без содействия со стороны украинской власти иска бы не было. Истец - Украина, ответчики - Коломойский и Боголюбов. Он понимает, что американцы давили на Порошенко по этому вопросу, но все равно то, что произошло, Коломойский считает чудовищной несправедливостью.



Он в свое время честно отдавал долю Порошенко с каждой полученной суммы „Приватбанком" в виде рефинансирования от Нацбанка, и тут такой нож в спину - иск в Лондоне.



По словам моих киевских друзей, их взаимная неприязнь достигла таких размеров, что якобы Коломойский „запалил" генерального прокурора Луценко, после того как сам же пригласил его на встречу. Т.е. утечку фотографии встречи Луценко с Коломойским организовал и „слил" сам Коломойский. В это легко поверить, потому что случайно такие фотографии в СМИ не попадают. За каждым случайным „сливом" обычно стоит сложная, кропотливая работа какого-нибудь интересанта.



Игорь Коломойский получил обещание Юлии Тимошенко: когда она придет к власти, она закроет судебные процессы против него. Я сомневаюсь, что Юлия выполнит обязательства перед ним, но пусть об этом болит голова у Коломойского.



Безусловно, он принимает во внимание риск такого развития сюжета, и придумал какую-то страховку. История показала на многих примерах, что ни устные, ни письменные обязательства в политике не выполняются.



Вспомните, какие обязательства подписал Порошенко перед Кличко для того, что бы тот снял свою кандидатуру и поддержал его на выборах. И скажите, где эти обязательства?



Но как бы там ни было, сегодня Коломойский - теневой модератор всей „антипорошенковской коалиции".



Зеленский, Корбан и Филатов



В декабре 2017 года была зарегистрирована партия „Слуга народа" Зеленского - она тоже будет входить в „антипорошенковский" блок. О финансировании этой партии договорились Коломойский, Филатов и Корбан.



Как мне сообщили днепропетровцы, для этого Коломойский переговорил по телефону лично с каждым из рейдеров-партнеров - Филатовым и Корбаном. Но следует обратить внимание, что на словах последние демонстрируют полную лояльность президенту Порошенко. Корбана бы не пустили в страну, если бы он не поклялся в верности.



Что касается Зеленского, то по согласованному с Юлей плану, он пойдет на президентские выборы, чтобы высмеивать и всячески сбивать рейтинг Порошенко. Это будет идти на пользу Юлии Тимошенко.



Аваков



„Коалиция" против Порошенко собралась немаленькая. Костяк коалиции состоит из Блока Юлии Тимошенко и Народного фронта. Аваков и Коломойский будут делать все для того, чтобы максимальный контроль над Народным фронтом получил именно Аваков. У них между собой полное взаимопонимание. А вот с Яценюком они почему-то не нашли общего языка.



В Народном фронте три лидера: Турчинов, который сейчас отдаляется от Порошенко, но все равно пока в его орбите, Яценюк, который не договорился с Коломойским, и Аваков - на него и делается ставка. Не исключено, что со временем Турчинов тоже вернется в коалицию к Юле. Первый шаг он сделал публично, отказавшись возглавить штаб Порошенко.



Аваков согласованно с „коалицией" будет раскручивать на выборы „Национальный корпус". „Национальный корпус" во главе с Билецким, которого проталкивает Аваков, будет двигаться двумя „крыльями": как политическая партия, и как национальные дружины.



По планам летом следующего года национальные дружины должны достичь количества более чем 20 тысяч человек - по одной-две тысячи человек на каждую область. Ведь, чтобы побороть Порошенко, его противники должны иметь не только политическое, но и силовое крыло.



У Авакова сейчас есть МВД, национальные дружины и радикалы. Коломойский помогает Авакову - он начал финансировать „Азов". Радикалы нынче в цене. Но как говорится, обстрелянные бойцы стоят дороже, чем группа не притертых друг к другу новичков.



Именно поэтому нацдружины Авакова начали тренироваться на фигурантах из списка ресурса „Миротворец": они выбирают тех, у кого есть что-то, приходят домой к таким людям, пытают, заставляют петь гимн, на камеру оговаривать самих себя.



Заканчиваются такие действия тем, что члены национальной дружины просто выносят ценные вещи из чьего-то дома. При этом стоит отметить, что в украинских СМИ нет информации об этом. Думаю, что сначала они потренируются на „сепаратистах", а потом перейдут к политическим противникам Авакова. Также „под Аваковым" Соцпартия с Кивой во главе.



В целом, Аваков грамотно строит свою избирательную кампанию. Справа - „Национальный корпус", слева - „соцпартия". Не хватает политической силы в центре. Поэтому им поставлена задача Антону Геращенко найти центристскую партию, купить ее и профинансировать.



Помимо этого перед Антоном стоит задача подыскать восемьдесят или сто мажоритарщиков, которые будут идти на выборы в областях как самовыдвиженцы, и также поддержать их.



Сколотив за последнее время немаленькое финансовое состояние, контролируя Нацгвардию, радикалов и значительное количество депутатов в Верховной Раде, Аваков превратился в политического тяжеловеса.



Тимошенко



Сейчас все противники Порошенко делают ставку на Тимошенко и будут работать на нее. Все вышеперечисленные товарищи создали своеобразный координационный штаб, на котором решили, что на выборах будут выдвигаться Зеленский, Кива, Билецкий, Наливайченко. Балога тоже будет в этой компании, так как ему пообещали, что его брат станет губернатором Закарпатья.



Все они с утра до вечера будут „мочить" Порошенко, при этом Тимошенко будет оставаться „белой и пушистой" и пойдет на выборы на позитивной повестке.



Это достаточно широкий фронт против Порошенко: Зеленский будет его высмеивать, Наливайченко будет озвучивать компромат, а Билецкий заявит, что президент „продался Путину".



„Коалиция" считает, что выборы будут очередными. Они считают, что Порошенко до выборов никто не „снесет". Почему я так думаю? Потому что на данный момент эта „антипорошенковская" группа выкупила более половины билбордов с апреля этого года по апрель следующего. Также подготовка именно к очередным выборам заметна по формированию штабов.



Тимошенко и Трамп



Я хочу подсветить некоторые события и процессы, касаемые Украины, которые проходят в Соединенных Штатах. Очевидно, что, несмотря на все обстоятельства, кастинг на должность следующего президента страны будут проводить именно США. Поэтому Юлия Тимошенко, как и многие другие украинские политики, столько времени проводит в Америке.



Хочу напомнить, что некоторое время назад (23 января) я написал, что лоббисты Юлии Тимошенко в Вашингтоне пообещали ей встречу с Трампом.



Известно, что основным лоббистом лидера „Батькивщины" в США уже много лет является бывший конгрессмен Джим Слеттери. Он работает в компании Wiley Rein, также Слеттери тесно связан с тайной и влиятельной организацией, состоящей в основном из баптистов - „Братство". Также Слететтери по-баптистки (как баптист с баптистом) пообещал поработать с Турчиновым, чтобы перевести его от Порошенко к Тимошенко.



Американские лоббисты слов на ветер не бросают, и все обещанное было выполнено. В Вашингтоне на так называемом Национальном молитвенном завтраке - ежегодном мероприятии, организованном протестантскими общинами США и той самой организацией „Братство" - Юля Тимошенко сидела непосредственно перед выступающим Трампом.



После выступления Трамп провел двадцатиминутную встречу с Тимошенко. При этом Белый дом не афишировал эту встречу. Лишь спустя время он был вынужден признать, что она все-таки состоялась.



Сам факт встречи американского президента с одним из лидеров оппозиции Порошенко говорит, во-первых, о том, что ставки Порошенко очень сильно упали в глазах американцев, что, безусловно, правда. С другой стороны можно предположить, что Белый дом не хотел афишировать встречу Трампа с Тимошенко именно для того, чтобы никто не считал, что американцы делают ставку на Тимошенко. Это явно преждевременно.



Госдепартамент провел очень серьезное, дорогостоящее социологическое исследование по рейтингам украинских политиков и настроениям в украинском обществе. Юлия Тимошенко - безусловный лидер, ее рейтинг около восьмидесяти процентов. Но у нее и огромный антирейтинг - между шестьюдесятью и семьюдесятью процентами. Выше, чем у нее, антирейтинг только у Порошенко.



Можно предположить, что американцы еще не определились с кандидатурой преемника Порошенко. Однако отказать такой влиятельной религиозной общине Трамп тоже не мог и поэтому все-таки встретился с Тимошенко, при этом стараясь это не афишировать.



Это серьезная победа Тимошенко и огромный сигнал - фактически черная метка – для Порошенко.



Порошенко



Кто сегодня поддерживает Порошенко? Социал-демократическая партия, Аграрная партия. Аграрная партия очень интересна: ее лидер Скоцик постоянно летает в США, и там нашел финансирование. Он американцам пообещал ввести в Парламент бывших героев так называемой оранжевой революции - Ющенко, Ставнийчук и других.



И пока не совсем понятно, как аграрная партия поведет себя во время выборов: сейчас ей выгодно быть за Порошенко, но может поступить и другая команда. Ринат Ахметов пока поддерживает нынешнего президента. Пинчук тоже пока поддерживает - но, скорее всего, выжидает.



Несмотря на удручающую картину, Порошенко будет биться до последнего и торговаться отчаянно - в этом я уверен, так как лично с ним знаком.



Сейчас ему нужно показывать себя политиком, который может выиграть следующие президентские выборы. У него пока большинство в масс-медиа: „Прямой", который массово скупает местные телеканалы, „5 канал", государственные СМИ.



Например, у 112 канала непростая ситуация: летом истекает срок лицензии, и Порошенко пытается купить канал за десятую часть его реальной стоимости, угрожая тем, что не продлит лицензию. У „антипорошенковского" блока ситуация со СМИ чуть послабее: Коломойский владеет телеканалами „1+1", „2+2", агентство „Униан", „Вечерние вести".



Но я думаю, что свои шансы на второй срок президентства Порошенко все же утратил. Это подтверждает, например, история, когда Луценко вместе с СБУ арестовывали офицеров НАБУ, которые по заданию США отслеживали террористов-игиловцев*, получивших биометрические паспорта на Украине.



Также американцам не понравилась история с Саакашвили. В этом Порошенко тоже потерял свой рейтинг.



Отражается и ситуация с коррупцией, и то, что Порошенко на выборах президента США поддерживал Клинтон. Эти причины, скорее всего, не позволят Порошенко снова занять президентский пост.



Порошенко слабеет. Но это не значит, что он откажется от борьбы. Как минимум, ему нужно сохранять влияние и хотя бы умозрительные шансы на победу, чтобы иметь возможность торговаться - уйти без борьбы в обмен на гарантии безопасности или поддержать кого-то в обмен на выборах взамен на сохранение бизнеса.



Тимошенко - обладатель самого высокого рейтинга и самого большого антирейтинга среди оппозиционных кандидатов, но считать, что победа в ее кармане преждевременно, поскольку госдепартамент еще не определился с кандидатом, которого будет поддерживать.



Санкции



Отдельно хочу подчеркнуть. Есть одно событие, которое вполне может произойти в ближайшее время. Событие, которое перечеркнет все планы и кардинально поменяет расклад сил в украинском политикуме, и сместит акценты в международных отношениях. Среди американского политикума в свете противостояния между Республиканцами и Демократами (я писал об этом раньше http://rusvesna.su/news/1517043528) вызревает мнение, что с украинскими коррупционерами надо бороться активнее и надо включать „тяжелую артиллерию". Я имею в виду санкции.



В Донбассе все идет к тому, что военные действия прекратятся. Того, что договоренность по миротворцам фактически достигнута, не замечать могут только те, кто не хочет этого замечать.



Украину надо вытаскивать из экономической пропасти, иначе все усилия потраченные Западом пойдут насмарку.



Сейчас американцы и европейцы по разным каналам финансируют Украину. Большой радости от того, что выделенные ими деньги разворовываются, они точно не испытывают.



Международные корпорации уже зашли на ряд украинских рынков и планируют заходить дальше и глубже в Украину. И они, конечно же, заинтересованы в нормальном бизнес-климате в стране.



Я привел две основных причины, по которым над системными коррупционерами занесли меч возмездия. Пожалуй, я бы добавил еще одну причину - конкуренция между отечественными и международными корпорациями. Коррупция создает конкурентное преимущество местным бизнес-структурам. Это тоже причина того, что в возможном санкционном списке могут находиться такие украинские олигархи, как Кононенко, Коломойский, Ахметов.



Можно предположить, если санкционные списки будут введены, то в основном в них будут включены политики и бизнесмены из окружения Порошенко.



Как это скажется на политических перспективах Порошенко очевидно - для него это катастрофа. Если его команду на весь мир назовут ворами - это крест на нем самом. Это даже может спровоцировать досрочные президентские выборы.



Но санкции - это обоюдоострое оружие, они могут ударить и по противникам Порошенко. Останутся ли стимулы бороться на выборах, например, у Коломойского или Авакова, если они будут включены в санкционный список? А если в придачу к санкциям против Коломойского возбудят уголовное дело?



Останется ли у него мотивация бороться с Порошенко, если он поймет, что арестованные активы не вернуть в любом случае, а проживать он сможет только в Израиле, поскольку из Израиля выдачи нет. Прежде я писал о том, что „Приват" Коломойского национализируют за год до национализации. И писал о том, что американцы попробуют конфисковать активы Коломойского сразу после национализации „Привата".



Сейчас американцы как раз работают над санкциями. Забавно, если это все-таки произойдет, то под американскими санкциями мы с Коломойским окажемся в одном списке".



Олег Царев



*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация Источник - Русская весна

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