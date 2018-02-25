Умерла завезда Болливуда - Шридеви

19:46 25.02.2018 Умерла индийская актриса Шридеви



Причиной смерти стала остановка сердца.



Звезда индийского кино Шридеви скончалась в возрасте 54 лет, передает Лента.ру.



Актриса умерла в Дубае, куда она приехала с мужем, продюсером Бони Капуром, и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. Причиной смерти стала остановка сердца.



Президент Индии Рам Натх‏ Ковинд выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.



Актриса и продюсер Шридеви - одна из популярнейших звезд индийского кино. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах, среди которых "Грустная история", "Подарок", "Чандни", "Плутовка", "Мгновения любви" и "Сбившиеся с пути". Играла в кино на четырех разных языках: хинди, тамильском, телугу и малаялам.

25 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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