На юге Таджикистана схвачены два предполагаемых террориста. Прятались под чадрами

17:56 25.02.2018 На юге Таджикистана задержаны два предполагаемых террориста, которые переоделись в женщин в платках (фото)



В Шахритусском районе Хатлонской области задержаны двое мужчин, переодетых в женскую одежду. Мужчины находились в розыске и таким образом скрывались от правоохранительных органов.



Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, сотрудниками милиции были задержаны находящиеся в розыске местные жители Сафаров Акмал Абдурахимович, 1985 г.р. т Нуралиев Алишер Холдорович, 1983 г.р.



Ранее в отношении указанных лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 32 и 401 УК Таджикистана. Мужчины подозреваются в покушении на привлечении граждан к участию в вооруженном конфликте на территории другого государства.



Подозреваемые, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, скрывались от правоохранительных органов, переодевшись в женщин, однако, скоро были разоблачены.



В телесюжете один из задержанных признается, что с 2015 года находится в рядах запрещенной в Таджикистане организации "Салафия". Также мужчина признается, что он и еще несколько человек намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.



В настоящее время Акмал Сафаров и Алишер Нуралиев находятся под стражей и в их отношении проводятся соответствующие следственные мероприятия,сообщили в пресс-службе. Источник - CA-NEWS

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