В казахстанском Актау видео с признаниями пойманных проституток будут отправлять их родным

15:52 25.02.2018 Копию диска, на котором запечатлены признания проституток в своем роде деятельности, прикладывают к письму, которое направляют родственникам задержанных, сообщают казахстанские сми.



Во время рейда в Актау полицейские задержали шесть женщин, занимавшихся проституцией. Трое из них предлагали свои услуги у дома в четвертом микрорайоне города, остальных задержали на съемных квартирах.



В отношении задержанных составили протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК ("Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг").



На них наложены штрафы в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП) - 12 025 тенге. С 16 февраля в Мангистау, по данным полиции, задержаны 11 проституток. В прошлом году за аналогичное правонарушение к ответственности привлекли 18 женщин. "По базе данных мы проверяем сведения о них и отправляем письма по месту жительства, в которых уведомляем родственников, прилагая копию диска с видеодоказательством их общения с полицейскими и признания своего рода деятельности", - отметил Аманнилла Абдуатов, заместитель начальника местной полицейской службы (МПС) УВД Актау.



Большинство задержанных, как рассказал Абдуатов, из Южно-Казахстанской области, Актобе и Кызылорды.



"Они объясняют свое занятие безработицей. Родители многих из них даже не подозревают о занятии детей", - сказал он. При повторном задержании в течение года проституткам грозит штраф в размере 10 МРП (24 050 тенге или $75 ), либо административный арест сроком до пяти суток. Не остаются безнаказанными и хозяева квартир, которые предоставляют помещение для занятия проституцией.



За прошлый год, как рассказал Абдуатов, к ответственности по статье 450 КоАП РК ("Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества") привлекли пять владельцев квартир. Проститутками, предлагающими услуги в социальных сетях, как отметил Аманнилла Абдуатов, занимается управление по борьбе с организованной преступностью. Источник - CA-NEWS

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