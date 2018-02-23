 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова все-таки "закрывают". За вымогательство, взятки и злоупотребления
14:02 25.02.2018

Центральной Азии

Генпрокуратура Узбекистана сообщила об уголовном деле против Рашида Кадырова

Бывший генпрокурор Узбекистана Рашит (Рашид) Кадыров задержан 23 февраля, в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны. Об этом 24 февраля Генпрокуратура Узбекистана сообщила на своем сайте.

Дело возбуждено по статьям 165 ("Вымогательство"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 210 ("Получение взятки"). Ведется следствие.

Ранее СМИ сообщали, что Кадыров был задержан 22 февраля, его обвиняют в присвоении государственного имущества в крупном размере и отмывании денег через зарубежные банки. Допросы бывшего генпрокурора проходят в следственном изоляторе надзорного органа в Ташкенте.

Рашиту Кадырову 66 лет, он занимал пост генерального прокурора Узбекистана с 2000 по 2015 годы, после чего два года работал в должности судьи Конституционного суда.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
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