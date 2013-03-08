В Бишкеке чествуют великого земляка - красного маршала Михаила Фрунзе

13:15 25.02.2018 Парень из нашего города



Красному фельдмаршалу и его армии



21 февраля много людей в военной форме и в штатском было на проспекте Эркиндик у памятника на Привокзальной площади самому знаменитому уроженцу нашего города Михаилу ФРУНЗЕ - председателю Революционного военного совета, народному комиссару по военным и морским делам СССР и патриоту, как он сам однажды написал в официальной телеграмме из Москвы в Пишпек, "моей родной Кара–Киргизской автономной области".



На сей раз у памятника собрались на митинг по случаю 100–летия Красной Армии, поэтому корзин возложенных цветов было особенно много.



Была и минута молчания, и троекратный оружейный салют "в честь павших во всех войнах".



Наверное, впервые в истории Фрунзе–Бишкека на всю Привокзальную площадь разнеслись слова директора Кыргызского государственного мемориального дома–музея Михаила Фрунзе Бакытбека Бакчиева о ДВУХ главных организаторах Красной Армии - Троцком и Фрунзе. Конечно, Фрунзе наш земляк, но правда истории дороже. Ведь именно "вооруженного пророка революции" Льва Троцкого парень из нашего города сменил на посту председателя Реввоенсовета!



Еще интересные подробности. Фрунзе прекрасно владел кыргызским и казахским языками. Это сыграло большую роль в его успешных переговорах с лидерами повстанцев–басмачей в Туркестане да и в победе над бухарским эмиром тоже.



А такое уже похоже на легенду, но очень красиво. Когда в Ташкенте Фрунзе однажды принимал военный парад, вдруг увидел в строю друга детства - Кемеля, сына богатого и знатного манапа Шабдана Джантаева. И что дальше? Старый профессиональный коммунист Фрунзе сделал вид, что не узнал 20 лет спустя классово чуждого бывшего бай–манапа? Или приказал тащить его в подвал ЧК? Да ничего подобного. Полководец громко подозвал Кемеля к себе и торжественно вручил ему инкрустированную золотом винтовку!



О боевых подвигах Фрунзе и вообще советских солдат на митинге говорили ветераны Великой Отечественной Топонбай Чотбаев (однофамилец присутствовавшего на митинге ветерана–"афганца" генерал– полковника Абдыгула Чотбаева) и Асад Гасанов, руководитель представительства Россотрудничества в КР Эдуард Крусткалн, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил полковник Нурлан Чомоев, политолог полковник Токтогул Какчекеев, вице–президент русского культурного центра "Гармония" в Кыргызской Республике подполковник в отставке Семен Поляков.



Однако самая длительная и самая прочувствованная речь - без слов! - была у военно–показательного оркестра Генштаба. На всю округу гремели гимн республики и военные мелодии. Дань вечной памяти непобедимому полководцу и его армии.



Александр ТУЗОВ.

Фото Сергея МЕДВЕДЕВА.



-------------------------------------



Нас поздравляет дочь полководца

Бывает и такое: читателей "ВБ" и всех кыргызстанцев с сегодняшним праздником - Днем защитника Отечества - и сегодняшним же 100– летием Рабоче–Крестьянской Красной Армии поздравила профессор Татьяна Михайловна Фрунзе, дочь нашего великого земляка–полководца. Того самого, что был председателем Революционного военного совета СССР и одновременно народным комиссаром по военным и морским делам. Чье имя носил наш город с ноября 1926–го по февраль 1991–го.



Татьяну Фрунзе подвело воспитание

Бывшему профессору Московского университета доктору химических наук Татьяне Фрунзе в нынешнем августе исполнится 98 лет. Да, она 1920 года рождения, причем тоже почти наша землячка, родилась в Ташкенте, аккурат перед началом легендарного похода Фрунзе на штурм Бухары.

Но голос у нее бодрый, отвечала без запинки, когда мы ей позвонили несколько дней назад в Москву, на элитную улицу Косыгина, что на Воробьевых горах:



- Здравствуйте, Татьяна Михайловна! Газета "Вечерний Бишкек" и лично Александр Тузов поздравляют со 100–летием Красной Армии! Как слышите?



- Прекрасно слышу, можете, Саша, и потише говорить. И всю вашу газету, весь Фрунзе–Бишкек и всю Киргизию поздравляю с круглым юбилеем.



- Поедете 23 февраля на Красную площадь цветы к могиле Михаила Фрунзе возлагать?



- Пока не знаю. Как буду себя чувствовать. День на день не приходится, когда хорошее самочувствие, а когда не очень. А так каждый год стараюсь там бывать и 2 февраля, в день рождения отца, и 23–го, в День защитника Отечества. Я и сама офицер запаса, ну в отставке теперь.

Похоже, так же вежливо, как с фрунзенско–бишкекской "Вечеркой", Татьяна Фрунзе говорит по телефону со всеми. И однажды нарвалась на опасных преступниц. Точнее, это они нарвались - быстро оказались за решеткой.

В 2007–м ушел из жизни любимый супруг Татьяны Фрунзе - отставной генерал–полковник Службы внешней разведки Анатолий Павлов. А в декабре 2008–го криминальный дуэт авантюристок из Владимирской области попытался взять вдову генерала "в разработку".

Авантюристки позвонили и представились сотрудницами соцслужбы, стали предлагать помощь.

- Мне никакой помощи не надо, я хорошо обеспечена, обо мне заботятся и дети с внуками, и государство, - отвечала профессор.

- Тогда, пожалуйста, подпишите отказ, требуется для отчета, - на ходу придумали воровки.

Они тут же явились в квартиру Татьяны Михайловны. Одна отвлекла внимание хозяйки своими дурацкими "отказными бумагами", а другая за ее спиной украла увешанный орденами и медалями парадный китель генерал–полковника Анатолия Павлова, возглавлявшего с 1978–го по 1989 год Главное разведывательное управление Генштаба. Похитили и награды самой Татьяны Михайловны.

Но с генералами разведки, даже покойными, шутки плохи. Изловили аферисток с быстротой, достойной легендарного Штирлица. Все украденное вернули владелице.



Путь к военной славе начался в Пишпеке

С рождением Михаила Фрунзе связано не меньше загадок, чем с его таинственной смертью. Остается только гадать, почему Мишу крестили не в Пишпеке, а в больше чем на пятьдесят верст удаленном селе Беловодском.

Согласно "Метрической книге, данной из Туркестанской духовной консистории беловодской Михайловской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1885 год", младенец Михаил появился на свет 21 января (по нынешнему календарному стилю 2 февраля) 1885 года.

Родители его православного вероисповедания, состоящие в законном браке Василий Михайлович Фрунзе и законная жена его Мавра Евфимиевна. Крестными отцом и матерью были соликамский купеческий сын Илья Баранов и жена письмоводителя токмакского уездного начальника Мария Терентьева. Совершил таинство иеромонах Нил.

В чем была необходимость ехать крестить новорожденного в неблизкое Беловодское? Или именно там роды застали Мавру Евфимиевну? Как бы то ни было, во всех известных биографиях–автобиографиях местом рождения Михаила Фрунзе однозначно указывается город Пишпек Семиреченской области.

Мишины таланты проявились рано. Он очень успешно учился в ближайшей тогда к нашему городу Верненской (то бишь алматинской) гимназии. И в честь исполнившегося в 1899–м 100–летия со дня рождения Пушкина пишпекское городское самоуправление назначило Михаилу "пушкинскую стипендию": 10 рублей в месяц, солидные тогда деньги.

На летних каникулах в 1903–м Михаил возглавил группу гимназистов, которые совершили путешествие Пишпек - Иссык–Куль - Джумгал - Суусамыр. Юноши собрали огромный гербарий и коллекцию насекомых и переслали в петербургские музеи.

Окончив гимназию с золотой медалью, Миша отправился в Санкт–Петербург учиться в политехническом институте. Здесь он сразу вступил в партию большевиков, его арестовали и выслали из столицы. Мечтавший некогда о мирной карьере инженера, Михаил навсегда ступил на стезю профессионального революционера.

Вехи резко изменившейся биографии: подполье в Иваново–Вознесенске и Шуе, создание первого в России Совета рабочих депутатов. Два приговора к смертной казни, замененные десятью годами каторги, затем пожизненной ссылкой. Побег из Верхоянска, с полюса холода. Снова подполье и псевдонимы - товарищ Арсений и Трифоныч, Михайлов и Василенко.

А с конца 1917 года восходит звезда его военной славы.

Вооруженный отряд иваново–вознесенских и шуйских рабочих во главе с Михаилом Фрунзе разгромил юнкеров и решил судьбу Октябрьской революции в Москве.

Пришедшее к власти большевистское правительство направляет победителя на самые опасные фронты Гражданской войны.

Фрунзе называют полководцем, не проигравшим ни одного сражения. Его действия во главе Восточного, Туркестанского и Южного фронтов считаются образцом военного искусства. Среди побежденных им: генерал Петр Врангель и адмирал Александр Колчак, бухарский эмир и хивинский хан.



Первый Герой РСФСР

Самой грандиозной военной операцией оказалось в ноябре 1920 года форсирование Гнилого моря - Сиваша и овладение Красной Армией полуостровом Крым.

За эту победу Фрунзе был награжден наивысшей военной наградой - почетным революционным оружием - шашкой с прикрепленным к ней орденом Красного Знамени и изображением Карла Маркса на золотом эфесе. Плюс надпись "Народному герою тов. Фрунзе".

Авторитет успешного полководца был так велик, что многие белогвардейские офицеры и солдаты поверили обещанному "красным фельдмаршалом" прощению и остались в Крыму после эвакуации основных белых сил в турецкий Стамбул. Однако большевистские власти поспешили начать красный террор, расстреляли тысячи оказавшихся в плену белогвардейцев. Получилось, что к их массовой гибели оказался причастен и Фрунзе.

В начале 20–х годов Фрунзе откомандировали из Москвы в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где он командовал ее войсками, а также иногда выполнял важные дипмиссии. Например, вел переговоры с турецким лидером Мустафой Кемаль–пашой, будущим Ататюрком.

Именно в качестве представителя Украины Фрунзе поставил свою подпись 30 декабря 1922 года под Договором об образовании СССР (еще одним подписантом - тоже уроженцем Пишпекского уезда был Абдыкерим Сыдыков, представлявший Туркестанскую АССР).

С апреля 1924–го Фрунзе возглавлял Штаб и Военную академию РККА. Закономерным венцом военной карьеры стало назначение Фрунзе в январе 1925–го вместо опального Троцкого председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам.

Фрунзе неожиданно скончался 31 октября 1925 года на операционном столе "от передозировки наркоза". Непобедимого председателя Реввоенсовета похоронили по наивысшему разряду - в отдельной могиле у Кремлевской стены, рядом с ленинским Мавзолеем.

Здесь прах Фрунзе покоится и сегодня, с намогильным бюстом в суперпочетном ряду. Рядом - вот полный список по хронологии - с могилами Свердлова, Дзержинского, Калинина, Жданова, Сталина, Ворошилова, Буденного, Суслова, Брежнева, Андропова и Черненко.

А молва поспешила связать смерть Фрунзе с "секретным приказом Сталина". Ведь блестящая карьера полководца не могла не беспокоить всесильного генерального секретаря ЦК ВКП(б). Борис Пильняк в художественной форме изложил эту версию в своей "Повести непогашенной луны". В мае 1926–го текст повести вырезали из уже вышедших в свет номеров журнала "Новый мир" и уничтожили.

Однако бежавший на Запад технический секретарь Политбюро ЦК ВКП(б) Борис Бажанов долгие годы не уставал в книгах и статьях (они в СССР были под строжайшим запретом) убедительно доказывать, что Фрунзе был умерщвлен врачами по приказу Сталина, ненавидящего полководца за его военную славу и независимость.



•генеалогия

Михаил Фрунзе был женат на дочери народовольца Софье Поповой, с которой познакомился в Сибири. Вскоре после таинственной смерти председателя Реввоенсовета Софья покончила с собой.

Дети Михаила и Софьи, дочь Татьяна и сын Тимур, воспитывались в семье Климента Ворошилова, сменившего Фрунзе во главе Красной Армии.

Тимур был храбрым военным летчиком, погиб в начале Великой Отечественной. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.



•секрет Фрунзеграда

Интересна впервые рассказанная на страницах "ВБ" в 1990–х история с увековечением имени Фрунзе в названии нашего города. Как только стало известно о таинственной смерти земляка, в Пишпеке местные власти организовали в начале ноября 1925–го траурный митинг с участием проживавшей тогда на Ключевой улице (нынешняя Манаса) матери полководца. И приняли резолюцию: переименовать Пишпек во Фрунзеград!

И это притом что в советскую эпоху к тому времени появилась только пара городов со столь звучным окончанием: Ленинград и Сталинград. Неудивительно, что к апрелю 1926–го московские власти внесли важное уточнение: бывшему Пишпеку зваться не Фрунзеградом, а просто Фрунзе. И сделали замечание "каракиргизским товарищам": в дальнейшем предварительно согласовывать свою переименовательную деятельность с Москвой.

Так что Фрунзеградом нашему городу довелось быть несколько месяцев, а Фрунзе - почти 65 лет.



Александр ТУЗОВ

23.02.18



---------------------------------------



Женщины из рода Фрунзе





После смерти главы семьи Василия Фрунзе все заботы легли на плечи его жены Мавры Ефимовны Бочкаревой. Это были очень тяжелые годы. Небогато жили, а с потерей мужа стало вдвойне тяжелее. Мавра бралась за любую работу за любые деньги. В ее родительской семье не было возможности учиться, и она осталась безграмотной. Но умом не была обделена. Коли в школу, она потянулась за ними, сама научилась читать и писать. Ей очень хотелось помогать детям в учебе, что достаточно хорошо у нее получалось.



Да и дети были все способные и талантливые, а их у нее были пятеро. Все учились блестяще, маму это подстегивало, и она вместе с ними шла в ногу со временем, совершенно не боялась трудностей, не стеснялась спрашивать о том, с чем не была знакома. Мавра умела шить, вязать, великолепно играла на гитаре и чудесно пела, тем самым прививала детям любовь к музыке.



Они были аккуратны и ухожены, хотя редко им покупали новые вещи. Мавра искусно перешивала одежду младшим, но это было незаметно. Мавра Ефимовна была очень внимательной и заботливой матерью и поэтому смогла приложить все усилия и дать подросткам образование. Это далось ей нелегко, но они получили высшее образование.



Старшая сестра Клавдия окончила гимназию в Верном с золотой медалью, что давало ей возможность поступить в высшее учебное заведение на льготных условиях. Клавдия выбирает специальность, которой занимался ее отец: она поступает в Одесский медицинский институт. Выйдя замуж, уезжает с мужем в Италию, так как он учится там.



После возвращения в Москву Клавдия продолжает учебу. Всю жизнь она трудилась в системе здравоохранения. У нее было двое детей -Оля и Юлия Гавриловы.



Средняя сестра Людмила также окончила Верненскую гимназию и тоже с золотой медалью. И она пошла по стопам отца, поступив в Питерский медицинский институт. Немного поработав в Киргизии, покинула родные края по причине того, что вышла замуж и поехала на место работы мужа. Много лет занималась врачеванием в Китае. Ее муж представлял СССР в торговом представительстве. После его гибели она вместе детьми и свекром продолжала работать в Китае. И только в тридцатых годах вернулась в Москву, до конца жизни трудилась терапевтом в клиниках советской столицы. Она прошла всю Отечественную войну, полковник в отставке. Имела двух сыновей - Игоря Семеновича и Владимира Семеновича Боголюбовых.



Младшая сестра также окончила успешно Верненскую гимназию. Сразу после этого Лидия пошла работать и жила вместе с мамой в Пиш-пеке. Здесь же вышла замуж за геолога, исколесила с ним всю Киргизию. У них была дочь Лидия Алексеевна На-деждина. Позже семья переехала в Питер.



Софья Алексеевна - жена полководца Михаила Васильевича Фрунзе - была дочерью ссыльного народовольца



Алексея Колтановского. Познакомились они в Чите, когда Михаил был в ссылке. Софья Алексеевна окончила гимназию в Иркутске. Михаил и Софья жили в Самаре (сейчас в этом доме музей). Она здесь работала библиотекарем. Была очень больна, переезды, голод, недосыпание, холод сильно повлияли на ее здоровье. Потеряв своего мужа, не смогла вынести горя, и через год ее не стало. Остались двое маленьких детей - Татьяна и Тимур Фрунзе.



Татьяна Михайловна Фрунзе (Павлова), дочь М. Фрунзе, живет в Москве. Доктор химических наук. Она хорошо помнит своего отца, но о погибшем брате рассказывает до сих пор со слезами, потому как он был единственным родным человеком. Была замужем за генерал-лейтенантом Г. Павловым. Когда в этой семье родился мальчик, супруги дали ему имя в честь брата Татьяны - Тимур Фрунзе. Павлов очень много читал о полководце гражданской войны М. Фрунзе и был влюблен в него.



Нелегкая жизнь была у Татьяны Михайловны, но она характером пошла в отца сильная, целеустремленная и очень добрая. В 2007 году потеряла мужа, а в 2008-м умер ее единственный сын Тимур. Держалась, потому что рядом дочь Елена и внуки. Дети пошли по стопам своей мамы: оба кандидаты химических наук, окончили Химико-технологический институт им. Менделеева. Внучка до сих пор работает по специальности. Правнучка Наталья Сергеевна тоже кандидат химических наук, продолжает дело бабушки, работает в единственной в России фирме, которая занимается вопросами экологии.



Удивительные женщины семьи М. В. Фрунзе. Все высокие, красивые, стройные. И талантливые, почти все занимаются наукой. Очень дружная семья, переносит невзгоды и радости вместе. Вот и радость: родилась прапрапра-внучка полководца М. Фрунзе, которой уже четыре года. А возглавляет семью и ведет ее по жизни Татьяна Михайловна Фрунзе-Павлова. Все они живут в Москве.



Валима БУКЕЕВА.

Дом-музей М. В. Фрунзе

"Слово Кыргызстана", 8.03.2013 Источник - Вечерний Бишкек

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519553700

Новости Казахстана

