Хоккей, Олимпиада. В драматичном финальном овертайме Россия победила Германию 4:3

10:00 25.02.2018 Матч начался осторожными атаками. Немцы оборонялись вязко и грамотно, российской атаке явно не хватало силы и натиска. Однако, первую шайбу забили россияне за несколько секунд до конца 1-го периода разыграв красивую комбинацию за несколько секунд до конца . Отличился Воинов. Немцы сравняли счет в начале 2-го периода - залетел обидный даже не бросок, а наброс, прошмыгнувший под рукой рос-голкипера Кошечкина.

Во втором тайме команды обменялись голами (у россиян забил Никита Гусев).

За 6 минут до конца 3 периода россияне вновь вышли вперед благодаря броску с острого угла Гусева. Немцы, буквально через пару секунд отыгрались - проведя молниеносную атаку. И вскоре забили еще один гол и заработали большинство (удалился Калинин).

До конца матча оставалось 2 минуты и "Красная команда" в меньшинстве снимает вратаря и в равных составах, но с пустыми воротами - отыгрывается.

В овертайме Ковальчук выходит один на один, но немецкий вратарь чудом отбивает.

Наконец, один из немцев удаляется за удар клюшкой в лицо Дацюка (в игровом моменте) и Капризов ставит победную точку в матче. Источник - ЦентрАзия

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