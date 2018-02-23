|59-летнего наманганского блогера Насретдинова судят за оскорбление дочерей Ислама Каримова
09:31 25.02.2018
59-летнего наманганца судят за оскорбление дочерей Ислама Каримова
В Намангане проходит судебный процесс над 59-летним местным жителем - блогером Аббасом Насретдиновым по обвинениям в "клевете" и "оскорблении" дочерей Ислама Каримова, сообщает Интерфакс.
По словам Насретдинова, выяснилось, что жалобу на него в Службу национальной безопасности написал один из его "друзей" по Фейсбуку Анвар Икрамов, руководитель Наманганского городского кенгаша Союза молодежи.
Ранее Насретдинов под хвалебным постом молодежного вожака в Facebook в адрес Каримова оставил комментарий, что тот воспитал дочерей, которые принесли государству материальный ущерб в размере 8 триллионов сумов.
Наманганскому блогеру грозит штраф в размере 60 МРЗП.