Узбекский след в деле кыргызского депутата Асылбек уулу, задержанного за контрабанду в Казахстане, - "ВБ"

09:28 25.02.2018 Арестованный в РК депутат Жогорку Кенеша может надолго загреметь в тюрьму

Генеральная прокуратура Казахстана обнародовала видео масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 35 человек, в том числе действующий депутат Жогорку Кенеша КР Дамирбек АСЫЛБЕК уулу.

О том, что очередной кыргызстанский парламентарий стал фигурантом громкого международного коррупционного скандала, мы рассказали в публикации "Депутат под стражей" (20 февраля 2018 года). Суд РК постановил арестовать на два месяца депутата ЖК. Вместе с ним под стражу были взяты еще два гражданина КР - Чынгыз Абакиров и Уланбек Мурадилов.

Всех задержанных обвиняют в перемещении контрабандных товаров в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза. По версии следствия, они являются участниками транснациональной организованной группы.

К слову, данное уголовное дело находится под грифом "Секретно", а потому его подробности силовиками РК распространяются дозированно. На видео, которое опубликовали казахстанские чекисты, видно, что с нашим парламентарием при его задержании не церемонятся. Как и полагается в таких обстоятельствах, он был положен лицом в пол, после чего на него надели наручники.

Коллеги по ЖК были, мягко говоря, шокированы, когда скандал с задержанием Дамирбека Асылбек уулу принял международный масштаб. Ведь депутаты VI созыва знают его как активного члена партии "Кыргызстан", который никогда не был замечен в каких–либо неблаговидных делах. Кроме того, он является мастером спорта международного класса по греко–римской борьбе и вице–президентом Азиатской федерации борьбы.

Между тем, как стало известно, Дамирбек Асылбек уулу неоднократно был замечен в обществе Салима Абдувалиева, который, по версии "Викиликс", является одним из криминальных авторитетов Узбекистана.

По мнению политологов, "засвеченный" в громком аресте депутат ЖК, несмотря на то, что уже не первый год в парламенте, не был публичным человеком. Его деятельнось редко освещали СМИ. Тут и возникают подозрения - не в личных ли целях Дамирбек Асылбек уулу рвался в Жогорку Кенеш во второй раз.

Ведь не секрет, что отдельные народные избранники мертвой хваткой держатся за свои кресла и потихоньку проворачивают собственные дела посредством депутатского мандата. А в данном случае наблюдается еще и связь с криминалом.

Так что не такой уж белый и пушистый Дамирбек Асылбек уулу, ежели подозревается в том, что является членом транснациональной организованной группы. Можно только догадываться, сколько заработал депутат, участвуя в контрабандных операциях.

Итак, в отношении депутата ЖК КР и еще двоих задержанных граждан Кыргызстана возбуждены уголовные дела по статьям "Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций" и "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации" УК РК.

В рамках первой статьи подозреваемым грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вторая статья предполагает от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Виктория КУРЕНЕВА

23 февраля 2018 года. №22 Источник - Вечерний Бишкек

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