Как русские во Франции арабов утихомирили

08:10 25.02.2018 Русских в Европе не любят. Почему? Потому что просто боятся. Боятся как что-то необъяснимое и непредсказуемое. Вот история, которая случилась во Франции в небольшом городке Авиньон. В один из маленьких магазинов завозят свежевыпеченный хлеб (багеты) - вкусный, теплый и ароматный. Местные жители (французы) занимают очередь и ждут, когда товар выставят в специальные корзины. Ожидание затягивается на 10 минут, но никто не возмущается.



Но вдруг, появляется "ЗЛО". В магазинчик заходят пятеро шумных бородатых эмигрантов арабов и забирают из корзин все багеты, только что выложенные на прилавок. Громкие арабы проходят мимо очереди к кассе, а французы безмолвно провожают их взглядом. Повисает тягостное молчание. Французы понимают, что простояли в очереди зря, и хлеба им сегодня не купить, "благодаря" арабам. Но, тем не менее, все толерантно молчат.



Как вдруг, в тишине очереди хрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном французам языке: "Че за *у…ня?!" Из середины очереди медленно вылезают три мрачных, полулысых типа. Так появляется второе "ЗЛО".



Второе "ЗЛО" медленно подходит к первому "ЗЛУ" и неотвратимо забирает у арабов все багеты. Все! Очередь съежилась во всех местах сразу. А дальше происходит то, что ломает европейский французский мозг окончательно. На обратном пути к своему месту в очереди русские отдают каждому французу по батону в одни руки. И, судя по потрясенным лицам людей, отказаться от хлеба они не могли, даже если не собирались себе его покупать.



После того, как у каждого француза оказался в руках один батон, русские взяли и себе по одному багету. Второе "ЗЛО" победило первое "ЗЛО". Очередь в безмолвном и культурном шоке. В тишине слышны только мысли французов: "Это русские", "Русские силой могут забрать хлеб, и... заставить его съесть?!", "Если русские могут голыми руками навести порядок, так что они могут сделать при помощи автомата или подводной лодки?"



А русским просто неуютно, если где-то творится несправедливость... Источник - Мир Тесен

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