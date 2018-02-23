Наблюдаемые в последнее время в казахском обществе тренды не могут не беспокоить, - Мади Алимов

08:04 25.02.2018 Наверное, редко какой идеологический пассаж нашей власти был настолько актуален по времени и содержанию, чем программная статья Н.Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". Самое удивительное заключается в том, что практически каждый день нашей жизни подчеркивает важность и востребованность ее основополагающих тезисов.



Мы хотели бы остановиться на базовых культурологических положениях, которые сформулировал Елбасы, ориентируя общество и соотечественников на вариантах путей, какими мы должны войти в будущее.



Итак, цитата: "В чем опасность господствующих сегодня моделей модернизации? В том, что модернизация рассматривается как переход от национальной модели развития к некой единой, универсальной. Но жизнь неизменно доказывает, что это ошибка! На практике разные регионы и страны выработали свои модели.



Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами.



Но модернизация состоит и в том, что ряд архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом. Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации".



К сожалению, наблюдаемые в последнее время в казахском обществе тренды не могут не беспокоить с точки зрения обозначенных в этих тезисах перспектив модернизации его массового сознания. Хотя бы потому, что они входят с ними в некоторое противоречие. А раз дело так обстоит, то следует об этом открыто и честно говорить, спорить, обсуждать и убеждать. Многие имеющиеся проблемы упираются в то, что за годы суверенной истории мы не смогли четко определиться, что же в нашем духовном наследии должно считаться базовым и непреложным, а от чего следует отказаться однозначно и бесповоротно. К примеру, все эти годы идет нулевая по результативности дискуссия вокруг главной национальной забавы – проведения тоев. Как образно выразился один известный современник, это и есть для казахов главный обычай и традиция одновременно. Но весь вопрос заключается в том, во что мы их превратили? Это же просто какая-то ярмарка тщеславия, на которой уже давно нет места здравому смыслу.



Но если мы как нация, как общество, в конце концов, как народ задумывались бы о своем будущем и достойном месте в мире, то уже давно бы могли изжить более чем очевидные несуразности, связанные с перекосами в этом вопросе. В первую очередь, все эти бесконечно растущие чуть ли не в геометрической прогрессии и непонятно откуда взятые ритуалы и расходы на торжества по поводу и без. И ведь практически никто не может внятно объяснить, для чего все это придумывается и раздувается.



Самым парадоксальным является то, что отношение к вышеперечисленным вещам как-то подспудно становится культурологическим водоразделом внутри самого казахского социума.



И о какой модернизации можно вести речь, если налицо явный раскол по поводу того, что из наследия предков для нас должно быть ценно в первую очередь? У нас постепенно формируется какой-то извращенный культ того самого наследия. За окном уже XXI век, а у нас почти открытым текстом пропагандируется возрождение другой архаичной традиции – похищение невест. Под это подводятся совсем уж непотребные обоснования и аргументы. И процесс не столь уж и безобиден, как может показаться на первый взгляд.



А еще почти в открытую ведутся разговоры, что, оказывается, мы как-то неправильно воспитываем своих дочерей. Дескать, главное предназначение девушек – своевременное и "правильное" замужество. Появились даже блюстители нравственности, которые отслеживают на улицах своих ровесниц, которые,по мнению новоявленных ревнителей "чистоты крови", проводят время не с теми представителями противоположного пола. И вот здесь-то уже даже не архаика, а самый что ни на есть настоящий маоизм какой-то. А публика все больше и больше входит в раж и вот в соцсетях раздаются призывы, "поставить на место", "вправить мозги". Кому? Из-за чего? Интересно, они когда-нибудь слышали такие имена, как Пол Пот и Иенг Сари? И чем все закончилось?



А с другой стороны, речь идет о наших соотечественниках и современниках. А потому хочется спросить, кому из нас модернизация необходима больше? И какой она должна быть? Мы смогли построить основы рыночной экономики. Но не хлебом единым жив человек. Духовная пища для него важна не меньше. И судя по всему, в данном направлении нам предстоит еще очень много работы по анализу и переосмыслению национальных традиций и обычаев, потому что механический их перенос на рельсы современности дает не совсем понятные всходы.



Но здесь необходима глубоко продуманная и хорошо организованная культурно-просветительская работа. Только такой подход поможет нам избежать всех наблюдаемых перехлестов непозитивного свойства.



Вырисовывается еще одна принципиальная и в то же время деликатная проблема, связанная с ролью и местом религии в жизни сегодняшнего казахского общества. Да, ислам является частью нашего духовного наследия. Но даже зная это, тем не менее, он использовался как инструмент колониальной политики. Поскольку по своей ментальной природе казахи никогда не тяготели к ортодоксальным формам ислама, а пытались синкретизировать классическую его форму с традиционными верованиями и аккумулированными космогоническими представлениями. На сегодняшнем временном перекрестке это противоречие трансформируется в еще один парадокс странного свойства.



Каждый из нас присутствовал на разных церемониях, где в обязательном порядке читают суры Корана. Кто-нибудь задумывался, сколько людей понимают текст той же самой фатихи – наиболее распространенной суры? Ну, есть, возможно, профессиональные работники культа, кто-то еще, кто обучался арабскому языку. Но остальные, а их, как правило, подавляющее большинство, понимают в лучшем случае только финал или подстрочник на казахском языке, с упоминанием имен почивших в бозе близких людей. Выходит, что божье просветление и приобщение к религии у нас происходит в форме прослушивания гортанных, совершенно непонятных звуков, издаваемых рекрутированным для этого дела муллой. И большинству из нас непонятен смысл мудрого текста или обращения. И невольно получается так, что это не совсем то, в чем нуждается простой смертный. Послушал с благообразным выражением, провел по лицу ладонями и ты свободен. Все формализовано до неприличия.



Изучение и понимание смысла сведено к ремеслу мулл, – в какое время и какое изречение Пророка озвучить. Ну и, соответственно, получить положенное вознаграждение. Странно, что, может, кроме Чокана Валиханова этой несообразностью не тяготился ни один из наших духовных лидеров.



В Германии, например, одной из причин Реформации, в версии Мартина Лютера, была возмутительная, с его точки зрения, ситуация, когда простые бюргеры не понимали латыни иерархов католицизма.



Понятно, что арабская культура и ислам как его конфессиональное выражение, это органичный и развитый мир, прошедший проверку временем. В нем есть и этика, и поэзия, он сложен и требует, как минимум, изучения и освоения. У нас же нет этого и в помине. Мы не знаем не только основных постулатов, но и просто смысла слов рядовой молитвы. Это все равно, что если бы наши православные соотечественники не ведали, что значит "Отче наш" или "Боже, спаси и сохрани", и выучивали (вымучивали) звуки молитвы наизусть, не улавливая сути.



Может, именно поэтому за такой невежественный подход к исламу многие канонические народы не числят нас истинными мусульманами.



Есть и другие точки зрения, затрагивающие уже имидж казахских имамов. Волей случая пришлось слышать, как один наш соотечественник (не казах) бросил в сердцах: "Никогда не обращусь ни по одному вопросу к засаленному казахскому мулле". Вот такими нас видят мусульмане. Попытки примкнуть к исламскому лагерю, изначально построенному по другим, нежели наши, правилам, вызывает неуважение со стороны ревнителей веры.



Нужно, однако, отдавать отчет, что исламский мир не единственная и далеко не самая лучшая версия развития социума казахов. В те же 60-е, 70-е годы ХХ века, в период расцвета социалистического Казахстана, наши соплеменники значительно быстрее и глубже освоили русские/советские/неазиатские навыки и практики, нежели канонические соседи на юге, оставшиеся в исламосфере, ксенофобной и нетерпимой к новшествам. Это видели и знали все, кто реально жил в эти годы. А сейчас мы утрачиваем мобильность, способность учиться и воспринимать новое, ставить его себе на службу, в обмен на непонятное и неискреннее извлечение звуков из текстов на чужом языке. И число наших современников, идущих по этому пути, возрастает. Самое тревожное, что среди них все больше молодых людей.



Почему так происходит? Почему наши новые властители дум из числа небедных казахов пропагандируют вещи, никакого отношения к категории "прогресс" не имеющие. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, что вместо этих новоявленных пропагандистов архаичной духовности для будущего нации было бы гораздо лучше появление казахских аналогов Илона Маска или Стива Джобса. Конечно, можно восхищаться тем же Маргуланом Сейсенбаевым и другими нашими новоиспеченными нуворишами, но ведь, по сути, они ничего такого не создали и не показали. Да, успешные люди, да, смогли заработать состояния. Но это их личный успех, а для будущего нации их достижения большого практического значения не имеют. Из-за них мы не стали более узнаваемыми или уважаемыми в мире. Они крепкие добротные торговцы, но не более того.



В чем должна проявляться духовность отдельно взятого казаха? В умении соблюдать каноны ислама, совершать намаз, быть богобоязненным? А если человек атеист, отдает предпочтение светским императивам, соблюдает общепризнанные нормы морали, он что, уже не совсем правильный казах?



Или "Ізгі амал" – это единственно правильный путь к духовности? А все иные – это кяфиризм? А как быть тогда с Конституцией? А возможна ли вообще наша жизнь без абсолютизации положений Корана?



Как нам представляется, Елбасы в своей программной статье призывает нас адекватно считаться с вызовами времени. С тем, что за окном все же XXI век. Почему мы так стремительно и с каким-то плохо скрываемым удовольствием погружаемся в болото религиозной архаики или это закономерный итог процесса избавления от химер западной модели государственности, которые были заложены и сформулированы в критические 90-е? Если же мы не в состоянии идти по магистральному светскому пути, то сможем ли осуществить модернизацию общественного сознания, которая необходима, прежде всего, нам самим?



Что объединяет все так называемые передовые страны и народы, символизирующие прогресс от Северной Америки, Европы и до Японии? И одновременно отделяет от нецивилизованных пространств, ратующих за создание своего "самобытного мира"? И не суть важно, какими декларациями это все прикрывается.



Ответ: две принципиальные вещи.



Первая – естественнонаучная картина мира (научное мировоззрение) как основа представлений общества о себе, мире и его законах.



Вторая – светская система общественного устройства, практически во всех его элементах.



При этом не допускается никаких двусмысленностей, как у нас, а все четко и ясно. В то же время никто не покушается на личное пространство (оно защищено законом), в том числе и религиозные взгляды. Но для общества, экономики, технологии, права, безопасности все равны и, условно говоря, не религиозны. Это считается личным, допустимым отклонением, но не более. Поэтому вопрос: а будет ли в нашем модернизированном будущем место Науке, Просвещению и Образованию? Почему у казахских просветителей Шокана, Ыбрая, Абая они были на первом месте, а у нас роль науки рассматривается в узком формате конкурентоспособности и коммерциализации ее результатов. То есть наука рассматривается лишь как новая сфера дохода, не больше.



В итоге получается так, что за умонастроения и состояние душ будут отвечать традиции и святоши. За годы суверенитета самыми массовыми элементами ландшафта стали следующие объекты: мечети, тойхана, ломбарды. За ними не могут угнаться даже торговые центры.



Но если такие тенденции будут брать верх, признаемся честно, все это следует называть не модернизацией, а приспособлением к внешнему (увы, современному) миру, путем выстраивания системы защиты невежественных взглядов и обрядов (воровство невест как квинтэссенция гендерного неравенства у казахов). Некоторая часть нашего общества ведет себя, как недоросль из известного литературного произведения – не хочу учиться, а хочу жениться… "той болсын".



Мади АЛИМОВ

23.2.18 Источник - camonitor.kz

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