|Трампа переизберут на 2-й срок и он умрет в 2026-м, в России будет править Коломок, - предсказывает "Человек из будущего"
07:51 25.02.2018
Гость из будущего рассказал, кто станет президентом России в 2030 году
Человек, который выдает себя за настоящего гостя из будущего, утверждает, что прибыл в 2018 год из 2030-го. Но самое главное, многие пользователи Интернета по всему миру вместо того, чтоб посмеяться над этими откровениями, неожиданно открыли от удивления рты.
Гость из будущего, пожелавший остаться неизвестным и поэтому взявший псевдоним Ной, уверяет, что ученые научились перемещаться во времени еще 15 лет назад и просто держат это в тайне. А еще рассказывает о том, что нас всех ждет уже в ближайшее десятилетие: люди смогут летать на Марс, роботы начнут сами вести хозяйство, а президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
Больше всего удивляет то, что человек, представляющий себя путешественником во времени, согласился пройти проверку на детекторе лжи, и полиграф подтвердил: он говорит правду. Ной рассказал, что пока его не уволили за дебош, он собирал разведданные о мексиканском картеле.
Ной Новак, путешественник во времени: "В 2030 году в Америке будет править первая чернокожая женщина-президент".
Корреспондент: "А как поживает Трамп в твоем времени?"
Ной Новак: "Он умрет в 2026 году".
Корреспондент: "А кто президент России в 2030 году?"
Ной Новак: "Геннадий Коломок"...