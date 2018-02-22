Трампа переизберут на 2-й срок и он умрет в 2026-м, в России будет править Коломок, - предсказывает "Человек из будущего"

07:51 25.02.2018 Гость из будущего рассказал, кто станет президентом России в 2030 году



Человек, который выдает себя за настоящего гостя из будущего, утверждает, что прибыл в 2018 год из 2030-го. Но самое главное, многие пользователи Интернета по всему миру вместо того, чтоб посмеяться над этими откровениями, неожиданно открыли от удивления рты.



Гость из будущего, пожелавший остаться неизвестным и поэтому взявший псевдоним Ной, уверяет, что ученые научились перемещаться во времени еще 15 лет назад и просто держат это в тайне. А еще рассказывает о том, что нас всех ждет уже в ближайшее десятилетие: люди смогут летать на Марс, роботы начнут сами вести хозяйство, а президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.





Больше всего удивляет то, что человек, представляющий себя путешественником во времени, согласился пройти проверку на детекторе лжи, и полиграф подтвердил: он говорит правду. Ной рассказал, что пока его не уволили за дебош, он собирал разведданные о мексиканском картеле.



Ной Новак, путешественник во времени: "В 2030 году в Америке будет править первая чернокожая женщина-президент".



Корреспондент: "А как поживает Трамп в твоем времени?"



Ной Новак: "Он умрет в 2026 году".



Корреспондент: "А кто президент России в 2030 году?"



Ной Новак: "Геннадий Коломок"... Источник - ntv.ru

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