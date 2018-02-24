 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.02.2018
08:16  Главная цель исламистов - шариат в Кыргызстане, - К.Жумабеков
08:10  Как русские во Франции арабов утихомирили
08:07  PVP, или Тихая война против доллара, - В.Катасонов
08:04  Наблюдаемые в последнее время в казахском обществе тренды не могут не беспокоить, - Мади Алимов
07:51  Трампа переизберут на 2-й срок и он умрет в 2026-м, в России будет править Коломок, - предсказывает "Человек из будущего"
01:02  Почему у Казахстана пока мало шансов стать развитой страной, - Цезарь Идальго
00:59  Узбекскую товарно-сырьевую биржу возглавил Фарохидин Ибрагимов
00:58  Борец с рус-допингом немец Зеппельт взялся за норвеж-лыжников. 6000 доз астматикам - это перебор
00:39  23/02 в Днепропетровской больнице умер от ран "укр-киборг", вывесивший флаг над Донецким аэропортом
00:17  Миф о "Древней Украине" и "древних украх". Ч. 1
Суббота, 24.02.2018
23:30  Совбез ООН единогласно принял резолюцию (которую никто не будет выполнять) о перемирии в Сирии
22:38  Пхенчан. Пьяный канадский "олимпиец" угнал автомобиль
16:15  В ГУИН МВД Узбекистана назначен новый начальник - Бахром Адилов
16:13  В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
14:29  "Путин оставит нам немало проблем..", - Э.Лимонов
11:14  Почему Китай и Индия борются за влияние на Мальдивах, - А.Куприянов
11:11  Бесконтактные бои. Чего опасаться после гибели россиян в Сирии, - М.Беленькая
10:57  Женщинам Саудовской Аравии разрешили разводиться по собственному желанию
10:51  Обнищавший таджикистанский Агроинвестбанк предложил вкладчикам старые сейфы вместо денег
10:48  Исламский ренессанс. О попытках Мирзиеева изменить религиозную жизнь Узбекистана, - Е.Петров
10:39  Американская разведка: мир накануне большой войны
09:47  Россия теряет позиции на постсоветском пространстве. Грузия, Украина и Молдавия снова пытаются создать антироссийский блок
00:02  Казахстанские бактрианы - самые умные и преданные верблюды в мире, - "Э-К"
Пятница, 23.02.2018
23:50  Штормовое предупреждение, или "Уят" казахской власти, - А.Сарым
18:54  США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Пора делать Трампу чучхе
16:53  Во Внутренней Монголии археологи нашли руины 2000-летнего города, где жили пленные гунны
16:48  Почему Запад должен поработить Россию, - Лоран Куртуа
16:24  Первая в истории казашка - Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова крупным планом
16:22  На узбекско-таджикской границе разрушили "каримовскую стену"
16:19  Три угрозы человечеству, которые несет искусственный интеллект, - Джейн Уэйкфилд
16:07  Алга, кыргыз-джигиттер! Школьница Билимкан Бараканова с закрытыми глазами разобрала автомат Калашникова за 10 секунд
15:41  ДонбассФронт. В поселке Счастье взлетел на воздух склад с боеприпасами укр-армии
15:37  Укр-войска расстреляли санитарную "буханку" ДНР под Докучаевском из ПТУР, трое погибших
14:42  Украина: Буферная зона или Дикое поле, - Р.Ищенко
13:53  В руководстве ЕАЭС считают нарушением запрет поставок молока из Белоруссии в Россию
13:40  Замедленная бомба. США перезапускают проект, нацеленный на размывание позиций России в ЦА, - В.Барсов
13:34  Шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах
12:33  "Любовь. Надежда. Астана". Россиянин Эрнст подрядился снимать кино-агитки для Елбасы за рос-гос-бюджет
11:24  Информация об аресте экс-УзбГенпрокурора Рашида Кадырова опровергнута. Пока...
11:13  "Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - западные СМИ давят слезу за джихадистов сирийской Гуты
08:33  Россиянка Алина Ильназовна Загитова выиграла "золото" Олимпиады в фигурках
05:48  Бишкекский сиська-блюз. Арестованная за обнаженные груди ди-джей из Украины выпущена из-под ареста
05:41  К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак
05:30  Живой труп. Хорезмский суд допросил и приговорил... покойника
05:27  НПО Кыргызстана: гранты льются рекой.., - "Дело №"
05:24  Огонь по штабам! Первый выход президента Жээнбекова, - В.Ночевкин
05:19  Ботайские мустанги. Казахстан - родина первых "домашних" лошадей (данные ДНК)
05:12  Футбольная "Астана" смогла отыграться с 1:3 и едва не одолела лиссабонский "Спортинг" в Лиге Европы
00:53  В чем реальные причины перехода Казахстана на латиницу, - "Взгляд"
00:46  В Узбекистане легализуют криптовалюты и электронные деньги
Четверг, 22.02.2018
22:18  Умер известный советский журналист и дипломат Валентин Фалин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Почему у Казахстана пока мало шансов стать развитой страной, - Цезарь Идальго
01:02 25.02.2018

Почему у Казахстана пока мало шансов стать развитой страной

Об этом рассказал Цезарь Идальго – ассоциированный профессор Массачусетского технологического института, специализирующийся на вопросах экономического развития и макросвязей

Цезарь Идальго совместно с Риккардо Хусманом из Гарварда являются создателями индекса экономической сложности (ECI), который основан не на производстве, а на экспорте. Согласно статистическим моделям, ECI является более точным прогнозом роста ВВП на душу населения, чем Глобальный индекс конкурентоспособности и Индекс человеческого развития ВЭФ. Ученый объяснил Forbes Kazakhstan, почему у Казахстана пока мало шансов стать развитой страной.

Из вашей теории следует, что страны, обладающие более высоким уровнем знаний и компетенций, всегда имеют больше шансов в глобальной конкуренции, чем те, которые не успели или не смогли обзавестись высокими технологиями. Значит ли это, что разрыв между богатыми и бедными странами будет, скорее всего, расти?

– Да, устойчивый разрыв между странами "высокий доход, высокие знания" и "низкий доход, низкие знания" существует. Однако есть также страны с низким доходом, но высоким уровнем знаний. Взять хотя бы Китай 30 лет назад. Корея, Сингапур, Тайвань тоже были бедны, но высокий уровень знаний трансформировался в быстрый экономический рост. С другой стороны, не все государства с высоким доходом имеют высокий уровень знаний. Например, Катар, Бахрейн, некоторые другие богатые нефтяные страны нельзя назвать обладателями компетенций в наукоемких отраслях. В этом плане выделяется Дубай, очень умно инвестировавший в свое время.

Если говорить о среднем уровне дохода, но низком уровне знаний, то это некоторые экваториальные страны, например Гвинея. Венесуэла когда-то обладала более высоким уровнем компетенций, но теперь это не так. Бразилия в 1980–1990 пыталась создать более сложную экономику, а потом опять вернулась к упрощенному варианту.

Традиционно экономическая развитость измерялась с помощью множества переменных, связанных с ВВП. Но оценка здоровья страны по ее богатству подобна оценке здоровья ребенка на основе его веса. Здоровье экономики зависит от ее разнообразия, от того, насколько много вещей она может производить лучше других, то есть экспортировать. Интуитивно понятно, что больше знаний – больше доходов, но как это происходит? Для развития разных секторов экономики нужны совершенно разные знания. Наша теория уникальна тем, что позволяет измерить интенсивность знаний в экономике и глубину ее сложности – до нас никто не пытался выразить это в цифрах. Наши индексы – ECI и PCI (индекс сложности продукта) – поддаются математической обработке и могут быть использованы не только для оценки текущего положения, но и для прогноза будущего.

Согласно ECI, положение Казахстана неутешительно – мы значительно ниже не только Сальвадора, Уругвая, Египта, но и Кыргызстана, а от Беларуси вообще отстаем на 32 позиции. Как же так получилось со страной, еще недавно входившей в топ-5 самых быстрорастущих в мире?

– В начале пути страны пытаются развивать те индустрии, в которых у них есть какая-то база. У вас это была добывающая промышленность. Сейчас Казахстан подошел к такому ключевому моменту, когда нужно развивать какие-то отрасли, совершенно не связанные с предыдущим опытом.

Для того чтобы перейти от статуса слаборазвитой к статусу средней развитости, стране нужно учиться лучше других делать какие-­то не очень сложные вещи. Тот же Китай начинал с шитья футболок и производства пластиковой посуды. Дальше, если страна достигла среднего уровня, она должна попытаться вывести на международный рынок нечто совершенно новое, инновационное, которое будет пользоваться спросом. А это невозможно, если до того экономика специализировалась на экспорте лишь нескольких простых продуктов. Если страна всю жизнь экспортировала масличные, то, скорее всего, освоит производство масла, а не самолетов. Но без этих условных самолетов или, например, планшетов, изготовление которых требует высокого уровня знаний и компетенций, нельзя перейти в статус развитой.

А насколько вообще устойчивы статусы в нынешнем мире? Многие считают, что глобальная экономика и политика находятся в глубоком кризисе, когда демократии приводят к власти популистов, автократии развязывают гибридные войны, либерализм теряет популярность, а экстремизм и протекционизм успешно противостоят глобализации. Это не вносит коррективы в вашу теорию?

– Знаете, мир всегда был в кризисе, просто он был локализован в том или ином месте. Если мы вернемся в 30-е годы прошлого века или во времена, когда распяли Христа, то вряд ли услышим от людей, что они живут в благополучный период. У нас какая-то привычка все время ощущать, что мир находится в кризисе. На самом же деле нельзя анализировать мир как одно целое, он развивается не одновременно везде, а где-то больше, где-то меньше. Знания и передовые технологии возникают в какой-то одной точке и потом имеют тенденцию распространяться.

Можете ли вы привести примеры стран, которые в свой переломный момент повернули не туда и пропустили час икс?

– Например, Бразилия, которая пыталась усложнить свою экономику, экспортировать более сложные продукты. Но почему-то не получилось, и они вернулись к торговле тем, что уже было. Россия тоже хотела, но до сих пор зависит от экспорта газа, нефти. А вот Израиль очень успешно вышел из статуса средней развитости и вступил в число развитых стран, там много успешных высокотехнологичных компаний.

Если это не получилось у России, чья экономика значительно диверсифицированнее, на что можем рассчитывать мы?

– Небольшим странам легче быть более креативными в управлении и разработке программ развития – меньший размер дает большую скорость.

В то же время Казахстан, находящийся в отдаленной от основных рынков зоне, имеет трудности с доступом к глобальному рынку знаний. Страна не является магнитом для креативных кадров, а это важно для создания активности. Сейчас вам важно привлекать кадры, к примеру инженерные, не только из русскоговорящих стран, но и из остального мира.

Справедливости ради, власти РК стараются не отставать от мира – существует программа "Болашак", было несколько попыток создать технопарки, немалые средства потрачены на реализацию двух индустриальных программ. Но отдача почему-то значительно меньше ожиданий.

– Если наша теория верна, то расти будут страны, где более интенсивных знаний требует реальная экономика. Те, в которых экономика этого не требует, которые не смогли диверсифицировать ее в сторону более высоких технологий, будут становиться все беднее, а преодолевшие барьер – богаче. То есть ситуация у вас может стать лучше или хуже, чем сейчас. Поэтому нельзя прекращать попыток и надо помнить, что следующий этап сложности вырастает лишь на базе уже имеющегося.
24.02.2018

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519509720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  