Узбекскую товарно-сырьевую биржу возглавил Фарохидин Ибрагимов

00:59 25.02.2018 Руководитель АО "УзРТСБ" досрочно освобожден от должности



Временно исполняющий обязанности председателя правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Нагаев Азиз Равильевич покинул свой пост.



Об этом стало известно в ходе наблюдательного совета АО "УзРТСБ" 20 февраля.



В свою очередь, Фарохидин Фархотович Ибрагимов назначен временно исполняющим обязанности председателя правления АО "УзРТСБ" до очередного общего собрания акционеров. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uznews.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519509540

Новости Казахстана

