|Узбекскую товарно-сырьевую биржу возглавил Фарохидин Ибрагимов
00:59 25.02.2018
Руководитель АО "УзРТСБ" досрочно освобожден от должности
Временно исполняющий обязанности председателя правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Нагаев Азиз Равильевич покинул свой пост.
Об этом стало известно в ходе наблюдательного совета АО "УзРТСБ" 20 февраля.
В свою очередь, Фарохидин Фархотович Ибрагимов назначен временно исполняющим обязанности председателя правления АО "УзРТСБ" до очередного общего собрания акционеров.