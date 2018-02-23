Борец с рус-допингом немец Зеппельт взялся за норвеж-лыжников. 6000 доз астматикам - это перебор

00:58 25.02.2018 У автора фильмов о допинге в России есть вопросы к норвежским лыжникам



Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018.



"В данном случае явно напрашивается вопрос: не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами, а, в конце концов, о допинге?", - когда такой вопрос публично озвучивает немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), в чьих фильмах рассказывается о допинге в российском спорте, то это не может не привлечь внимание. Но на сей раз, выступая в эфире телеканала ARD в пятницу, 23 февраля, Зеппельт говорил вовсе не о России. Подозрения журналиста вызвали норвежские лыжники, среди которых традиционно много астматиков.



6000 доз лекарства от астмы на сотню атлетов



Норвегия на сегодня лидирует в медальном зачете зимних Олимпийских игр, проходящих в южнокорейским Пхенчхане. 13 из 37 медалей этой страны - на счету лыжников. Они же принесли почти половину всех золотых наград (6 из 13) для норвежской сборной. При этом, как стало известно, атлеты из Норвегии взяли с собой на Олимпиаду 6000 доз препаратов от астмы. Это в разы и даже десятки раз больше, чем другие сборные, если верить открытым данным. Целесообразность такого объема лекарств для около ста спортсменов и вызвала вопросы у Хайо Зеппельта, снявшего на эту тему фильм при поддержке шведского телеканала SVT.



Исследования подтверждают, что у атлетов, выступающих в зимних дисциплинах на выносливость, чаще может развиваться так называемая астма физического напряжения. Поэтому неудивительно, что лыжники, применяющие противоастматические препараты, есть едва ли не в каждой сборной.



К примеру, в 2015 году сразу 11 российским спортсменам былы выданы разрешения на терапевтическое использование (ТИ, одобренное WADA применение веществ из списка запрещенных при лечении ряда заболеваний. - Ред.) таких препаратов. При этом если атлеты не превышают определенных объемов употребления подобных лекарств, то они даже не обязаны уведомлять об этом антидопинговые структуры и подавать заявку на ТИ.



Тем не менее масштабы этого явления среди лыжников Норвегии многие годы привлекают внимание прессы и спортивной общественности. К примеру, в 2016 году норвежский таблоид Verdens Gang утверждал, что 69 процентов лыжников - олимпийских медалистов из Норвегии, начиная с 1992 года, были астматиками. А из 13 действующих членов мужской и женской лыжных сборных Норвегии, опрошенных местными СМИ, девять рассказали о применении ингаляторов.



Лазейка для применения допинга?



Два года назад тема применения противоастматических препаратов норвежцами обсуждалась особенно активно. Тогда на нарушении правил ТИ попался один из лидеров мировых лыж Мартин Сундбю. Он несколько раз многократно превысил разрешенную дозу лекарства от астмы.



Однако Спортивный арбитражный суд посчитал, что норвежец сделал это непреднамеренно, и Сундбю отделался двухмесячной дисквалификацией и потерей двух побед на этапах Кубка мира. Это стоило лыжнику триумфа в общем зачете Кубка мира в сезоне 2014/2015 годов и более 100 тысяч долларов призовых. В Пхенчхане Мартин Сундбю уже выиграл серебро в скиатлоне и два золота - в командном спринте и в эстафете.



В новом фильме Хайо Зеппельта приводится ссылка на исследование датских ученых, подтверждающее анаболическое воздействие на человеческий организм некоторых противоастматических препаратов. "Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг", - сетует немецкий журналист.



Формально норвежцы не нарушают никаких правил. В то же время Зеппельт называет действующее регулирование применения препаратов от астмы "очень большой серой зоной", так как сейчас прописаны слишком большие разрешенные объемы использования такого рода лекарств без уведомления Всемирного антидопингового агентства. Это "огромная проблема" для мирового спорта, решением которой необходимо активно заняться, предупреждает автор фильмов о допинге.



23.02.2018

Илья Коваль Источник - dw.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519509480

Новости Казахстана

