23/02 в Днепропетровской больнице умер от ран "укр-киборг", вывесивший флаг над Донецким аэропортом

00:39 25.02.2018 От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом



23 февраля в Днепропетровской больнице имени Мечникова скончался от тяжелых травм военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Гуцаленко (позывной "Кока").



В госпиталь его доставили с тяжелым ранением головы, которое он получил в боях у Водяного 21 февраля. За жизнь оккупанта украинские врачи боролись два дня, однако он так и не вышел из комы. В декабре ему исполнилось 25 лет.



На фронт Гуцаленко попал в июле 2014 года. Дважды участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Гуцаленко был одним из украинских военных, которые вывесили украинский флаг над новым терминалом аэропорта. Источник - rusvesna.su

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