|23/02 в Днепропетровской больнице умер от ран "укр-киборг", вывесивший флаг над Донецким аэропортом
00:39 25.02.2018
От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом
23 февраля в Днепропетровской больнице имени Мечникова скончался от тяжелых травм военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Гуцаленко (позывной "Кока").
В госпиталь его доставили с тяжелым ранением головы, которое он получил в боях у Водяного 21 февраля. За жизнь оккупанта украинские врачи боролись два дня, однако он так и не вышел из комы. В декабре ему исполнилось 25 лет.
На фронт Гуцаленко попал в июле 2014 года. Дважды участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Гуцаленко был одним из украинских военных, которые вывесили украинский флаг над новым терминалом аэропорта.