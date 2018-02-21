Миф о "Древней Украине" и "древних украх". Ч. 1

00:17 25.02.2018 "Украинская революция" наглядно показала, как миллионы людей можно превратить в "новых варваров" ("укров-украинцев"). Эти люди живут в вымышленном мире, с полностью выдуманной и мифологизированной историей, подправленной политической географией, и разговаривают на искусственном языке.



"Украинская революция" наглядно показала, как миллионы людей можно превратить в "новых варваров" ("укров-украинцев"). Эти люди живут в вымышленном мире, с полностью выдуманной и мифологизированной историей, подправленной политической географией, и разговаривают на искусственном языке.

Благодаря двадцатитрехлетнему торжеству "украинства" миллионы людей утратили всякую духовную, интеллектуальную и культурно-национальную ориентацию. Если следить за сообщениями украинских СМИ, то сложится впечатление: на Украине произошел психиатрический апокалипсис". Логика суждений сознательных "украинцев" (попавших в сети морока русов) безнадежно нарушена, а отсутствие полноценных, комплексных знаний компенсировано набором каких-то диких фантазий и идей. При этом в болезненном состоянии "украинцев" выделяется незыблемая уверенность в своей правоте.



Выросло уже два поколения людей, которые не знают никакой родины, кроме Украины. Их мировоззрение и миропонимание сформировано в самостийных школах. И если раньше русские люди в школах учились на родном языке, сохраняя сопричастность к русскому миру, то теперь школы на украинском полностью преобладают. На западе их довели уже почти до 100%, в центре их в среднем до 70%, да и на востоке их уже больше половины. Перепрограммирование русских (русов), которых превращают в вымышленный "украинский народ", идет стремительными темпами. Сегодня русские родители отдают детей в школы, а на выходе, особенно если им некогда заниматься самообразованием детей (а таких - подавляющее большинство), уже есть культурно-языковая "заготовка", "украинец". Пресса, ТВ и окружающая реальность (господство украинского псевдоязыка в государственных, образовательных, культурных учреждениях и т. д.), особенно с учетом резко ужесточенной цензуры, которая перекрывает доступ российским СМИ, довершают процесс создания "новой матрицы". Причем эта "матрица" крайне агрессивная, безграмотная и ущербная. Ее основная цель - это сужение русского пространства, столкновение одной части суперэтноса русов с другой.



В украинских школах детям преподают "украинскую историю" (практически полностью фальсифицированный и мифологизированный проект) по украинским учебникам и на украинском языке. Многие граждане России были удивлены, когда в последние месяцы на них из Украины обрушился вал ненависти, пещерного нацизма и русофобии. Многие еще жили в культурно-образовательном пространстве СССР, считали, что РФ и Украина сейчас разные государства, но населяющие их народы по-прежнему "братские". Однако миф о "двух братских народах" (русских и украинцам) был жестоко разрушен. Во-первых, нет двух "братских народов". Есть русы (русские), которые осознают себя русами и считают Советский Союз, Российскую империю, Русское царство, Владимиро-Московскую Русь, Древнерусское государство (Новгородская и Киевская Русь) русскими государствами. И есть русы, которые обмануты, "зомбированы", превращены в "украинцев" и "русскокультурных", которые еще не стали "украинцами", но и не осознают себя полностью русскими.



Во-вторых, нет никакого "братства" и не может быть. Проект "Украина" изначально спроектировали на Западе для того, что ослабить русскую цивилизацию, отколоть от нее обширный кусок, сделав его "Нерусью" ("Нероссией"). Основа этого проекта - ненависть и разрушение. Если брать образы "Властелина колец" Толкина, то "украинцы" - это своего рода испорченные эльфы (русы). Они попали под власть врага (католической и русофобской Речи Посполитой, затем Австро-Венгрии), над ними столетиями издевались, убивали лучших представителей, выращивали прослойку "национал-предателей". Враг создал и "язык орков" (украинский язык) - искаженный русский язык, в который последовательно вводили польские заимствования, упрощали и переиначивали слова.



Никакого "братства" между Украиной и Россией быть не может. Необходимо четко сознавать, что "Украина" ("Окраина", одна из окраин русской цивилизации) - это Малая Россия, временно оккупированная врагом. Враг захватил русские земли, включая древний Киев, посадил своих гауляйтеров-наместников, отдал всю власть касте "национал-предателей", вырожденцев-"укров". А остальным русским долго и довольно успешно "промывают мозги", формируя "украинскую идентичность". Поэтому рано или поздно мы вернем западнорусские земли, восстановим целостность русской цивилизации и суперэтноса русов. "Национал-предателям" придется покинуть русские земли, уехав к своим западным хозяевам, или пройти курс перевоспитания.



Поэтому удивляться толпам свидомых безумцев, которые сначала требовали "евроинтеграции", а затем перешли к погрому собственной коррумпированной и искусственной государственности, не стоит. Большинство этих людей (на майдане преобладала молодежь) было выпущено из самостийных школ. Это обусловило и приход к власти нынешних украинских политиков, которые являются марионетками Запада и местной олигархии. Причем теперь Украина еще и откатывается в неофеодализм, когда власть захватывают крупные феодалы - олигархи, и их управляющие (майордомы).

Понятно, что для того, чтобы удержать власть в таком государстве, необходимо постоянно вести работу по разрушению исторической памяти и способности логично мыслить. Неграмотность и интеллектуальная деградация сознательно культивируются. Даже политически неактивные люди, которые равнодушны к политике, истории и географии, все равно получают какие-то представления об окружающем мире. Любой двоечник или пустышка-болтушка из России все равно знают какие-то обрывки из школьной программы. Что Иван Грозный брал Казань, Петр Великий брил бороды боярам и построил Петербург, русские победили османов, французов и немцев, и т. д.



Однако школьники на Украине выносят из учебных заведений совершенно иные знания. В результате у них в головах дикий калейдоскоп: из "древних укров", которые воевали с Древним Римом, и "боевого гопака"; русского этноса, который образовался на территории Золотой Орды и есть генетическое продолжение Орды, когда русские - это смесь финно-угров и тюрков (монголов) с небольшим вливанием славян; постоянного давления Московии, которая постепенно "оккупировала" Украину; "героической борьбы" украинского народа за освобождения от "колониального гнета москалей"; победы в 1991 году; "героических" бойцов дивизии СС "Галичина" и т. д.



Этот дикий калейдоскоп исторических событий, черных мифов, грязных сплетен и откровенного обмана создают особо активные индивиды, чей мозг безнадежно поражен "украинством", или беспринципные политики, публицисты и ученые, сознательно обманывающие людей, получая от этого какие-то материальные выгоды. Создаваемые исторические мифы проникают в научные и художественные книги, учебники, статьи, становятся неотъемлемой частью информационно-культурного поля страны. Их навязывают детям и подросткам, чье неокрепшее сознание наиболее уязвимо для бреда.



Понятно, что школьная история неизбежно является государственной пропагандой, которая формирует основополагающие исторические мифы, на которых держится все государство. Однако эти мифы обычно основываются на реальных событиях, которые несколько приукрашивают, опускают больные вопросы и темы и т. д. В украинском же случае эта степень полностью оторвалась от реальности, переросла в "историческую фантастику" (альтернативную историю), причем с крайне русофобским подтекстом. Подготовка русофобов поставлена на поток. Нынешняя эффективность пропаганды настолько мощная, что можно еще за несколько лет почти полностью "украинизировать" центр нынешней Украины и добиться преобладания на юго-востоке. После этого "Украинский рейх" можно будет бросить против России. Ждать, пока все "стабилизируется", нельзя. Необходима стратегия и практические действия по восстановлению "русскости" Малой России.

Вообще всю нынешнюю "историографию" нынешней Украины можно разделить на две категории. "Умеренную", которая основывается на наследии Михаила Грушевского (1866-1934) и его последователей. Эта концепция начала наступление еще во времена заката Российской империи и в годы СССР, но тогда это делалось осторожно. Грушевский в свое время создал 10-томную монографию "Истории Украины-Руси", которая заложила основы современной украинской исторической школы. Грушевский пытался довести историю украинского народа до эпохи Киевской Руси ("украинского государства") и даже до предшествующего периода. Он пропагандировал отдельность этногенезов и разность украинского и русского народов. Последователи Грушевского основываются на стандартном наборе исторических фактов, но прикрепляют к ним цитаты различных источников, их обрывки, стараясь подвести под свои идеи реальную историю. Создается иллюзия научности. "Украинизаторы" пытаются доказать, что Киевская Русь была колыбелью Украины и украинского народа, а русский народ сформировался намного позже - на основе Владимиро-Суздальской Руси. По их концепции, русские и украинцы - разные народы. Причем на этногенез русских огромное влияние оказали финно-угры и тюрки. Не каждый читатель, особенно дети и молодежь, имеет большую базу знаний, чтобы распознать обман в общей канве кажущихся верными фактов, и в итоге многие становятся жертвами обмана.

Вторая категория украинской "историографии" представляет из себя более или менее умелую и в целом бредовую фэнтези. Здесь публицисты и "историки" (вроде доктора политических наук Валерия Бебика) лепят историю "Великой Украины" просто на коленке. Претензий на научность практически нет. Зато размах фантазии и "героизация" истории "украинского народа" просто поражает своей бредовостью. Однако у малограмотных, утративших остатки логики "новых варваров" это вызывает восторг и благоговение. Главный упор делается на эмоции. Древность и величие "Нэньки", которая пошла от древних скифов, ариев, а то и гипербореев с атлантами, постепенно вытесняет другие исторические концепции.

Для историков и людей, которые хорошо знакомы с историей, подобные "работы" могут вызвать только усмешку. Но для полуграмотных "новых варваров" и украинской "интеллигенции", озабоченных поиском "украинского величия", они становятся чуть ли не религиозным откровением.



Схожую картину можно было наблюдать в первой половине XX столетия в Германии. Когда различные клубы, исследователи и ордена искали корни арийского (германского) народа в "Атлантиде", "Туле" (легендарный остров на севере Европы), "Шамбале" и т. д. В результате действительно великую немецкую историю и культуру пытались привязать к мифическому периоду существования человечества. Немцы были объявлены прямыми потомками ариев, "избранным народом". На Украине наблюдается схожая ситуация. Только тут ситуация несколько другая. "Великую Украину" вообще создают с нуля, из пустоты. "Украины" как государства, а не "окраины" Руси и "Малой России" (части единой России), в древности не существовало. Впервые "украинская государственность" была учреждена в Советской России - появилась Украинская ССР. И это было чисто политическое решение, не имеющее этнического основания. Не было в древности и "укров-украинцев". Все источники, и русские, и иностранные (западноевропейские, византийские, персидские и арабские) сообщают нам о "Руси", "Русской земле", "русах", "росах", "русинах", "русском законе", "русских князьях". Но нет ни слова об "Украине" и "украинцах".

Не было "украинцев" и в захваченных Великим княжеством Литовским и Польшей землях, их населяли русские (русы). Только в XIX столетии группка интеллигенции создала теорию о существовании "трех ветвей русского народа" (великороссов, малороссов и белорусов). В Советской России эти три ветви вообще объявили самостоятельными народами (правда, "братскими"). Хотя ничего не изменилось, русские по-прежнему жили в Москве, Хабаровске, Киеве и Минске. Никаких массовых миграций неких "украинцев" в земли "Малой России" не было зафиксировано.

В XIX столетии таким же образом могли создать и другие "ветви русского народа", а затем объявить их "независимыми восточнославянскими народами". Так, и новгородцы, и рязанцы, и тверичи, и сибиряки, и поморы, и терские казаки, и многие другие территориальные группы суперэтноса русов тогда имели довольно значительные местные особенности. Особенности были в говоре, быте, одежде и т. д. При желании и целенаправленной работе можно было создать десятки "новых народов". Можно было написать и "свою" историю каждого региона, сделав упор на "порабощении" со стороны Москвы.



Интересен тот факт, что в подобных псевдоисторических изысканиях на Украине, как и во многом другом, нет оригинальности. Украинская псевдоинтеллигенция просто взяла наработки польского панства. Украинские "исследователи", по сути, просто повторили и развили древние сказки поляка-русофоба Франтишека Духинского (1817-1893). Именно он первым рассказал об "украденном русском имени", установив, что "украинцы" на самом деле истинные русские (руськи), а русские не русские, а "москали-азиаты". Согласно этой теории, до Петра І все русские именовались "москалями" и происходили от угро-финнов и монголов. Россия же именовалась "Московией". А русские Киевской Руси, как истинные славяне и арийцы, были вынуждены отказаться от своего имени и назваться "украинцами", чтобы отличаться от "полуазиатов". На доказательства "украинские историки" особо не "заморачиваются", мол, "москальские" историки все извратили и сфальсифицировали.



Духинский родился в польско-русской семье. Учась в Киеве, воспринял идею участия западнорусского населения в борьбе с Россией на стороне поляков. В 1846 году покинул Россию, жил в Османской империи, Франции и Италии. Во время Крымской (Восточной) войны был интендантом в британском экспедиционном корпусе. Затем поселился во Франции и занялся преподавательской деятельностью. Преподавал историю в Польской высшей школе в Париже. Выступал за размежевание "Руси" (западнорусских земель, бывших ранее под властью Литвы и Польши) и "Москвы". Предлагал исключить историю Руси из истории Москвы и включить ее в польскую историю. По его мнению, Галич, Волынь, Подолия и Литва на протяжении средних веков стремились к соединению с Польшей. И они были населены славянами, родственными полякам, а расположенные к востоку земли населяли племена "туранской ветви" (так, тогда называли угро-финнов и урало-алтайские народы).

На основе данных положений Духинский выработал теорию, которую изложил в труде "Основы истории Польши и других славянских стран, а также истории Москвы" (три части были опубликованы в 1858-1861 гг.). Духинский постоянно проводит мысль о расовом и цивилизационном единстве поляков с русинами, противопоставляя их "финно-монгольской московской культуре". Москва, по его мнению, "азиатское" государство, опасное для Европы. Эти идеи были горячо восприняты польской интеллигенцией. Нашли они положительный отклик и во Франции. Благо Западная Европа уже давно была поражена русофобией.



Духинский сделал еще несколько "открытий". Так, "москалей", по его словам, можно было также называть "чудью" (от слова "чудище"), "скифами" (от "скиты" - "скитальцы, бродяги"). Также жителей "Московии" можно назвать "турками", так как на ее территории возникло первое, исторически хорошо известное, турецкое государство (Золотая Орда). Духинский считал, что основы "Москвы" лежат в Великом княжестве Владимирском, Казанском и Астраханском ханствах.



Таким образом, истоки украинской "историографии" лежат в довольно слабых трудах польского русофоба XIX столетия. Западноукраинские "мыслители" практически ничем не смогли обогатить придуманную польскими панами "украинскую историю" и русофобскую идеологию. Разве что добавили к "украинской истории" еще и скифский и арийский периоды. А особо одаренные дописались о 40-тысячелетней или даже более "древней" истории "укров". Хотя болезни под названием "украинство" не более двух столетий.



Продолжение следует…



21 февраля 18 Источник - khazin.ru,

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