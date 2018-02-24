Совбез ООН единогласно принял резолюцию (которую никто не будет выполнять) о перемирии в Сирии

23:30 24.02.2018 Совет Безопасности ООН в субботу при поддержке всех 15 государств – членов СБ, включая Россию, принял резолюцию с требованием ко всем сторонам конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.



В документе подчеркивается, что перемирие создаст условия для "немедленной доставки гуманитарной помощи" населению, а также "эвакуации тяжело больных и раненых", передает ТАСС.



Согласно резолюции, перемирие не распространяется на группировку "Исламское государство" и другие террористические организации.



Совбез ООН выразил "глубокую тревогу в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Сирии", а также призвал все стороны "немедленно прекратить блокаду жилых районов, включая Восточную Гуту, Ярмук, Эль-Фуа и Кефраю" и потребовал позволить доставить туда гуманитарную помощь.



Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии.



Ольга Никитина

24 февраля 2018, Источник - vz.ru

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