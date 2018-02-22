|Пхенчан. Пьяный канадский "олимпиец" угнал автомобиль
22:38 24.02.2018
В Пхенчхане пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль
Об этой новости сообщила на своей странице в "Твиттере" журналистка Сьюзен Ормистон из CВС.
Канадский спортсмен, его жена и менеджер, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль с парковки и отправились на нем в Олимпийскую деревню, где их и задержали.
Уровень алкоголя в крови составил 0,16 промилле. Имя спортсмена не сообщается.
Напомним, что Олимпиада завершится уже завтра, 25 февраля.