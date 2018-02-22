Пхенчан. Пьяный канадский "олимпиец" угнал автомобиль

22:38 24.02.2018 В Пхенчхане пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль



Об этой новости сообщила на своей странице в "Твиттере" журналистка Сьюзен Ормистон из CВС.



Канадский спортсмен, его жена и менеджер, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль с парковки и отправились на нем в Олимпийскую деревню, где их и задержали.



Уровень алкоголя в крови составил 0,16 промилле. Имя спортсмена не сообщается.



Напомним, что Олимпиада завершится уже завтра, 25 февраля. Источник - zakon.kz

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