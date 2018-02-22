|В ГУИН МВД Узбекистана назначен новый начальник - Бахром Адилов
16:15 24.02.2018
Назначен новый начальник Главного управления исполнения наказания МВД
В Узбекистане назначен новый заместитель министра внутренних дел - начальник Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана.
Как сообщил корреспонденту UzNews.uz источник в правоохранительных органах, полковник Адилов Бахромбек Кахрамонович назначен заместителем министра внутренних дел - начальником Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана.
На данном посту Бахромбек Адилов сменил Султанова Жамшида Хасиловича.