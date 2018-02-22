В ГУИН МВД Узбекистана назначен новый начальник - Бахром Адилов

16:15 24.02.2018 Назначен новый начальник Главного управления исполнения наказания МВД



В Узбекистане назначен новый заместитель министра внутренних дел - начальник Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана.



Как сообщил корреспонденту UzNews.uz источник в правоохранительных органах, полковник Адилов Бахромбек Кахрамонович назначен заместителем министра внутренних дел - начальником Главного управления исполнения наказания МВД Узбекистана.



На данном посту Бахромбек Адилов сменил Султанова Жамшида Хасиловича. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uznews.uz

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