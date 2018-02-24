В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России

16:13 24.02.2018 В ближайшее время в Узбекистане будут открыты филиалы пяти ведущих российских вузов.



В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России

Фото:МИД РФ



Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.



Абдулазиз Камилов отметил, что укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере послужит планируемое открытие в ближайшее время в Узбекистане филиалов:



- Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов";

- Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана;

- Первого Московского Государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова;

- Московского архитектурного университета;

- Российского технологического университета.



Глава МИД Узбекистана также отметил, что в 2018 году планируется также расширение филиала МГУ им. Ломоносова в Ташкенте магистратуры по специальностям прикладная математика и информатика, психология.

24 февраля 18, Источник - uznews.uz

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