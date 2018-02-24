|В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
16:13 24.02.2018
В ближайшее время в Узбекистане будут открыты филиалы пяти ведущих российских вузов.
В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
Фото:МИД РФ
Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Абдулазиз Камилов отметил, что укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере послужит планируемое открытие в ближайшее время в Узбекистане филиалов:
- Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов";
- Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана;
- Первого Московского Государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова;
- Московского архитектурного университета;
- Российского технологического университета.
Глава МИД Узбекистана также отметил, что в 2018 году планируется также расширение филиала МГУ им. Ломоносова в Ташкенте магистратуры по специальностям прикладная математика и информатика, психология.
24 февраля 18,