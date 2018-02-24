 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.02.2018
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Четверг, 22.02.2018
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В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
16:13 24.02.2018

В ближайшее время в Узбекистане будут открыты филиалы пяти ведущих российских вузов.

В Узбекистане откроются филиалы пяти ведущих вузов России
Фото:МИД РФ

Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Абдулазиз Камилов отметил, что укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере послужит планируемое открытие в ближайшее время в Узбекистане филиалов:

- Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов";
- Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана;
- Первого Московского Государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова;
- Московского архитектурного университета;
- Российского технологического университета.

Глава МИД Узбекистана также отметил, что в 2018 году планируется также расширение филиала МГУ им. Ломоносова в Ташкенте магистратуры по специальностям прикладная математика и информатика, психология.
24 февраля 18,

Источник - uznews.uz
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