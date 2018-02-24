Женщинам Саудовской Аравии разрешили разводиться по собственному желанию

10:57 24.02.2018 В Саудовской Аравии до последних лет женщины были лишены большинства прав и свобод.



Министерство юстиции Саудовской Аравии отменило закон, который заставлял женщин оставаться с мужьями против собственной воли. Данная инициатива стала частью исторических для страны перемен, направленных на вовлечение женщин в общественную жизнь и уравнивание их в правах и свободах с мужским населением.



Теперь женщины, которые хотят разорвать с мужчиной брачный договор, смогут либо развестись по договоренности с супругом, либо подать соответствующий иск в суд. Мужчины, в свою очередь, не смогут потребовать от женщины вернуться, если та покинула пределы дома.



В Саудовской Аравии до последних лет женщины были лишены большинства прав и свобод. Ситуация начала меняться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, взявшим курс на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает меры по вовлечению женщин в общественную жизнь.



За последние месяцы саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи и музыкальные концерты, заниматься многими видами спорта на территории государства, тренироваться в специальных женских фитнес-центрах и открывать собственный бизнес без разрешения мужа или родственника-мужчины.



В этом году впервые с 1980-х годов состоится открытие публичных кинотеатров, а с июня женщины смогут получать водительские удостоверения и управлять автомобилем. После этого они смогут устраиваться на работу в качестве личных шоферов или водителей такси.



Женщин также планируется привлекать к работе в качестве дорожных инспекторов или на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, в этом месяце стало известно о планах руководства Саудовской Аравии позволить женщинам работать в качестве следователей в правоохранительных органах страны.



Кандидаткам нужно будет иметь юридическое образование, а также сдать необходимые экзамены и спортивные нормативы, которые позволят определить их общую физическую подготовку и пригодность к службе. Наилучшие претендентки получат должность следователя.



"Процесс отбора так строг потому, что мы ищем самых квалифицированных кандидатов для выполнения такой важной работы. После удовлетворения всех требований с желающими получить работу будет проводиться личное собеседование", – заявил генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб.



Кроме того, аль-Муаджиб отметил, что в стране недавно был сформирован отдельный комитет по надзору за семейным примирением, в состав которого войдут и будущие женщины-следователи. "Мы надеемся, что в таком комитете женщины смогут положительно повлиять на решение семейных проблем в королевстве", – добавил он.

24 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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