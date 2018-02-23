Обнищавший таджикистанский Агроинвестбанк предложил вкладчикам старые сейфы вместо денег

10:51 24.02.2018 Филиал "Агроинвестбанка" в городе Бохтар (бывший Курган-Тюбе), что на юге Таджикистана, предложил клиентам взамен их вкладов оставшееся после сокращения персонала имущество - автомашины, оргтехнику, сейфы и кассовое оборудование. Таким образом банк пытается расплатится с долгами физическим лицам, сообщает "Озоди" со ссылкой на главу филиала Лоика Кудратова.



"Агроинвестбанк" уже два года находится в кризисной ситуации, поэтому не может выполнять в полной мере свои обязательства перед вкладчиками. В качестве альтернативы денежным выплатам банковские служащие стали предлагать имущество. Сделки заключаются при обоюдном согласии сторон. Одна из клиенток по имени Фируза согласилась, чтобы банк расплатился с ней стиральной машиной и телевизором. "Я собираюсь продать их и вернуть деньги, которые вложила в банк", - говорит она.



К осени прошлого года "Агроинвестбанк" был вынужден уволить 75 процентов своих сотрудников. С начала 2017 года была приостановлена деятельность 103 центров банковского обслуживания, пяти филиалов и одного операционного департамента, благодаря чему удалось снизить расходы.



В ноябре "Агроинвестбанк" объявил о распродаже своего имущества. На продажу были вставлены 17 автомобилей, введенных в эксплуатацию после 2003 года, около 550 единиц компьютерной техники и кассового оборудования.



Кризис в банковском секторе Таджикистана продолжается с 2015 года. Банковская система республики, представленная 17 финансовыми учреждениями, столкнулась с проблемными кредитами, общий объем которых превышает $520 миллионов. В феврале прошлого года из-за этих проблем были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у двух средних банков, допустивших дефолты - "Таджпромбанка" и "Фононбанка". В конце прошлого года в правительстве обсуждалась идея списания долгов двум крупнейшим банкам - "Агроинвестбанку" и "Таджиксодиротбанку", так как найти дополнительные деньги для них в бюджете в настоящее время невозможно.



Из-за кризиса в банковском секторе Таджикистана свои вклады не могут вернуть даже иностранные клиенты. Так, по словам бывших работников посольства Афганистана в Душанбе, они уже около двух лет не могут получить в "Точиксодиротбанке" свои сбережения на общую сумму в $300 тысяч.

23.02.2018 Источник - fergananews.com

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