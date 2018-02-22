Американская разведка: мир накануне большой войны

10:39 24.02.2018 Американская разведка: мир накануне большой войны



Аналитики Stratfor сочли вероятным крупное военное столкновение США сначала с Россией, а затем - с Китаем



Сергей Аксенов





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Константин Блохин



В ближайшие годы мир вступит в новую эру глобальной конкуренции, которая может закончиться большой войной. Об этом предупреждают эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.



По мнению Stratfor, между США с одной стороны и Россией, а также Китаем - с другой, будут нарастать противоречия. Причиной за океаном называют "ревизионистские" устремления Москвы и Пекина, желающих изменить геополитический баланс сил на планете. При этом американцы понимают, что их противники при любых обстоятельствах не откажутся от своих планов из-за противодействия Вашингтона.



Конкретной причиной решающего обострения, считают в Stratfor, может стать взрывное развитие военных технологий. В первую очередь - систем ПРО. "Обезоруживающий ядерный удар одной супердержавы еще больше снизит количество пригодных ракет, а оставшееся оружие может оказаться недостаточно мощным, чтобы преодолеть противоракетную оборону страны-агрессора при ответном ударе", - объясняют в Stratfor.



Еще одним фактором станет изменение концепции использования ядерного оружия. Планируемое США как ответ КНДР, размещение ядерного оружия малой мощности на атомных подводных лодках понизит глобальные риски в использовании оружия массового поражения и придаст американцам гибкость в принятии решения об его использовании. Однако, это чревато путаницей с фатальными последствиями. Россия или Китай могут принять удар по локальному противнику США за масштабную атаку против себя.



И, наконец, третьей причиной для начала большой войны способно стать появление гиперзвукового оружия. Высокая скорость таких ракет - в 5−7 раз больше скорости звука - позволяет использовать их для нанесения внезапного первого удара. Одновременно это провоцирует противоположную сторону на атаку упреждающего характера с целью уничтожения опасного "гиперзвука" противника.



Все эти изменения будут проходить на фоне всеобщей потери контроля над вооружениями. Первыми этот опасный для мира процесс начали США - вышли в 2002 году из договора по ПРО. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) также сейчас трещит по швам. Со временем это поставит под угрозу и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).



Апоклиптические прогнозы "частников" из Stratfor не сильно отличаются от прогнозов официальных американских инстанций. "Риск возникновения конфликта между государствами - в том числе и между великими державами - выше, чем когда бы то ни было после окончания холодной войны", - говорится в докладе "Оценка глобальных угроз" директора Национальной разведки Дэниэла Коутса. В документе содержится схожий набор причин возможного конфликта, а также названы сильные и слабые стороны России. Среди первых - курс Москвы на ослабление атлантического единства США и Европы, умелое использование "мягкой силы" и кибервозможностей. Среди вторых - связанность Москвы конфликтами в Сирии и на Украине.



Интересно, что размышления высоколобых американцев совпадают с предчувствием обычных людей, живущих на территории предполагаемых военных действий. "Года через четыре, максимум - пять, нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", - уверена осужденная в России украинская наводчица Надежда Савченко.



О политических причинах возможного в будущем глобального конфликта "СП" рассказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



- Я бы не стал говорить о неизбежности войны между США и Россией, если под этим словом понимать такой масштабный конфликт, как Третья мировая война. А вот череда столкновений по

столкновений по границам, в каких-то горячих точках, - это вполне возможно.











"СП": - Кажется, это уже началось. Гибель наших ЧВК-шников в Сирии от американской военной машины - как раз такой случай…



- Да-да… Такое же может случиться и на Украине, и в Восточной Азии. Примерно так, как это было на протяжении всей истории холодной войны. Ведь тогда США и СССР между собой напрямую никогда не конфликтовали. Так как это стало бы последней войной в истории человечества.



Тогда обе страны предпочитали меряться силами на других театрах военных действий (Корея, Въетнам), чтобы это не переросло в апокалипсис. Карибский кризис мог стать последним кризисом в истории.



Так же, скорее всего, будет и впредь. Прямого вторжения, атаки на границы или территории не будет. Пока обеим нашим странам гарантировано взаимное уничтожение, на Земле будет сохраняться мир. А вот если этот принцип нарушится, то у Соединенных Штатов, конечно, может возникнуть желание по нам ударить.



"СП": - Именно об этом и говорят аналитики..



- Если проанализировать американскую военную культуру, то станет заметно, что США всегда нападали на те государства, которые имели ВВП и вообще - мощь, в десятки, а то и сотни раз меньше американской мощи. Вашингтон начинает войну только тогда, когда точно уверен, что победит. Поэтому вряд ли они начнут полномасштабную войну против России.



"СП": - Поэтому они хотели бы сначала изменить стратегический баланс сил?



- Да, это их идея-фикс. Из-за этого они и вышли из договора по ПРО. Год как ходят слухи об их возможном выходе из РСМД. А там недалеко уже и до СНВ-III. Появились новые тенденции в их ядерной политике и т. п.



"СП": - Это все касается, скорее, отношений США - Россия, но в докладе Stratfor упомянут также Китай…



- Если России американцы побаиваются, то с Китаем все несколько иначе. Сейчас в Америке выходит масса книг, идут дискуссии о неизбежности войны США и Китая. Причем возможных поводов приводится огромное количество. Давайте посчитаем…



В Южно-Китайском море поводов сразу два: споры из-за островов Спратли и Сенкаку. Третий повод - защита Тайваня. Четвертый - тибетский вопрос. Пятый - уйгуры. Шестой - права человека в Китае. Седьмой - заявления Трампа о том, что Китай является валютным манипулятором и крадет рабочие места. Восьмой - поддержка Пекином КНДР и т. д.



Недавно вышла очень резонансная книга Грэхама Аллисона "Неизбежность войны". Там он пишет о так называемой "ловушке Фукидада" (ситуация, описанная древнегреческим историком Фукидадом в "Истории Пелопоннесской войны" - авт.). Там проводится параллель со Спартой и Афинами. Тогда Спарта была гегемоном - как сейчас Соединенные Штаты. Но Афины начинали возвышаться, как сейчас Китай. Это обстоятельство и привело к неизбежности конфликта между ними.



Аллисон проанализировал 16 случаев в истории международных отношений, когда при наличии гегемона возвышалась какая-то держава. Так вот: в 14 случаях из 16 это привело к войне. То есть - сама история и теория международных отношений свидетельствует о высокой вероятности войны между Вашингтоном и Пекином.



"СП": - Но как же взаимозависимость экономик двух стран. Говорят, в 90 процентах товаров, продающихся в США, есть комплектующие, сделанные в Китае..



- Это не препятствие. Хочу напомнить, что в свое время Номан Энджелл в своей книге "Великая иллюзия" писал, что взаимозависимость экономик Франции, Германии и Англии делают войну между этими странами почти невозможной. Эту книгу все признали, расхвалили, дали автору премию… А через год разразилась Первая мировая война. Сейчас между США и Китаем похожая ситуация.



"СП": - Если война все же случится, ее "поджигателями" станут, видимо, американцы. Ведь именно они атакуют, "кусают" сейчас Пекин. Но ведь сами сильно пострадают. Китай - ядерная держава все же…



- Парадокс, но американские неоконы, неоконсерваторы, признают огромные потери для США в случае войны и, кажется, готовы их нести. Поскольку от Китая по их мнению, вообще ничего не останется. Он останется только в учебниках по истории. Сдерживание Китая - это сейчас главный тренд в американской политике.



"СП": - Но Китай - союзник России. Это значит, Москве придется вмешаться..



- В Вашингтоне прекрасно понимают, что любой центр силы базируется на лидерстве в двух сферах: в экономике и в военной области. У Америки есть и то, и другое. А ее противники имеют только по половине силы. Россия сильна в военном отношении, но слаба экономически. А Китай - наоборот. Обе страны друг друга таким образом дополняют. Россия играет для Китая роль своего рода телохранителя, пока Китай развивает свою экономику.



Для США главная угроза все же Китай. Но всерьез она будет для них опасна лет через десять. Именно поэтому они сейчас, возможно готовятся принять решение ударить по России, как наиболее слабому звену в этой сцепке. Чтобы потом разобраться с Китаем. Источник - svpressa.ru

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