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Россия теряет позиции на постсоветском пространстве. Грузия, Украина и Молдавия снова пытаются создать антироссийский блок
09:47 24.02.2018

Алексей Верхоянцев

Материал комментируют:

Александр Шатилов
Богдан Безпалько

В Кишиневе 2 марта пройдет весьма примечательная межпарламентская конференция по безопасности с участием представителей Молдавии, Украины и Грузии. Что еще важно - как сообщил спикер парламента Молдавии Андриан Канду, конференция пройдет в партнерстве с Атлантическим советом (США). В форуме примут участие председатели парламентов трех стран и эксперты в сфере безопасности,

Канду заявил, что Россия препятствует "европейскому пути" Молдавии. По его словам, по итогам конференции будет принята резолюция о новом общем подходе Молдавии, Украины и Грузии по "противодействию внешнему врагу".

"Мы не стремимся к открытому противостоянию, к войне с Россией, но российским властям, особенно некоторым представителям, стоит понять, что мы ждем уважения к себе и к нам нужно относиться как равному партнеру, и пора начинать задумываться о конструктивной кооперации. Мы больше не намерены терпеть отношение, основанное на санкциях, оскорблениях и обвинениях только по той причине, что мы стремимся быть ближе к Европейскому союзу и стать частью европейской семьи", - сказал он.

При этом политик, конечно, промолчал об отключении вещания российских каналов в Молдавии, о запрете въезда в эту страну вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и прочих оскорбительных антироссийских выпадах.

В целом за безобидной с виду конференцией проглядывает попытка реанимировать антироссийский союз Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (ГУАМ).

Будет ли иметь успех эта попытка в условиях жесткого противостояния России и Запада?

- Данная конференция - один из проектов, реализуемых в рамках комплексного давления на Россию со стороны США, - говорит декан факультета "Социология и политология" Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Речь идет об антироссийском "тройственном альянсе" (хотя Грузия в последние годы старается не обострять отношений, с нами в первую очередь из боязни российских экономических контрсанкций). Что касается Молдавии, то в последние годы Запад практически склонил ее элиты занять антироссийскую позицию. И хотя президент Додон позиционирует себя как сторонник сближения с Россией, на самом деле, от него мало что зависит. А всем в стране управляет прозападная и прорумынская элита.

Я думаю, что на конференции будет поднят вопрос вывода миротворцев из Приднестровья, опять же с целью усилить давление на Россию.

Интересно, что на этом фоне недавно десятки молдавских сел объявили о своем присоединении к Румынии, а в румынском парламенте был поднят вопрос о денонсации пакта Молотова-Риббентропа. То есть американцы пытаются помимо Украины, создать еще несколько точек напряжения рядом с Россией. В первую очередь - в Нагорном Карабахе. А так же через усиление экстремистов в Афганистане расшатать ситуацию в Средней Азии.

"СП": - А что можно в целом сказать о позициях России на постсоветском пространстве?

- Я считаю, что в последние годы наша политика на этом направлении деградировала. Раньше мы покупали лояльность постсоветских элит, однако теперь ограничены даже в этой небесспорной тактике. Против России сейчас идет большая игра Вашингтона, поэтому многие лидеры соседних с нами государств, понимая непрочность своего существования, начинают вести двойную игру - и нашим, и вашим. Поэтому я думаю, что российскому руководству стоит сейчас поменьше отвлекаться на Сирию, и побольше уделять внимания постсоветскому пространству, где ситуация все более тревожная.





- Судя по всему, Азербайджан не захотел присоединиться к новому антироссийскому проекту, - говорит член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. - Поэтому будет создаваться не ГУАМ, как прежде, а ГУМ. Вообще до сих пор все попытки создать антироссийские блоки на постсоветском пространстве заканчивались провалом. Главным образом потому, что идея противостоять России исходила от Запада и противоречила экономическим интересам постсоветских республик, ни одна из которых не является в прямом смысле субъектной и независимой.

Обвинения России в том, что она мешает "европейскому выбору" бывших республик СССР, надуманны. И Молдавия сегодня является членом ассоциации с ЕС, и Украина. Что-то пока не заметно больших экономических успехов у этих стран. Грузия получила безвизовый режим с ЕС еще раньше Украины. Однако при этом остается весьма бедной страной.

Даже Армения сегодня пытается сочетать евроазиатскую интеграцию с европейской. То есть Россия не препятствует сближению с Европой своих союзников. А почему же она должна мешать делать это тем странам, которые не состоят с ней в военно-политическом союзе?

Для того чтобы успешно противодействовать России на постсоветском пространстве, бывшие республики СССР сами должны стать успешными и значимыми. Пока же, если посмотреть на украинский опыт, эти страны пытаются нанести ущерб России, стреляя себе в ноги, а то и в голову. Пока что украинская ассоциация с ЕС обернулась для Украины сплошными убытками. Поскольку ЕС отнюдь не настроен давать зеленый свет большому количеству товаров из Украины на свои рынки. А с Россией киевская власть усиленно разрушала экономические отношения все последние годы.

Молдавия, которая заключила Соглашение об ассоциации с ЕС раньше Украины, пока добилась только того, что еще больше ее жителей стали зарабатывать на стороне - в ЕС и в России. Это видно по выросшим объемам денежных переводов в страну от трудовых мигрантов. Есть обоснованное мнение, что бюджет Молдавии теперь даже больше зависит от денежных переводов гастарбайтеров, чем такая страна, как Таджикистан. После ассоциации с ЕС, теперь уже в самой Молдавии трудно купить местные фрукты и овощи. Зато вся продукция, которую Молдавия может поставлять в ЕС, равняется примерно объему произведенных за год в отдельно взятом советском молдавском совхозе продуктов.

Поэтому и в Грузии, и в Молдавии, и на Украине прекрасно понимают, что отнюдь не Россия мешает их "европейской интеграции" и процветанию. И как бы элиты ни старались, создать жизнеспособный антироссийский союз у них не получится, как по причине слабости экономик, так и по той банальной причине, что значительная часть населения этих республик либо работает в России, либо заинтересована в улучшении отношений с нами.

Антироссийская риторика тех же молдавских политиков вызвана не радением за национальные интересы, а желанием угодить западным хозяевам, в планы которых отнюдь не входит оплачивать процветание стран ГУМ.

"СП": - Стоит ли ждать, что та же Молдавия или Грузия со временем станут хотя бы нейтральными странами в отношении России?

- Время показало, что это зависит только от России - от ее политики, тактики. Если мы зададимся целью изменить ситуацию в названных государствах, они смогут стать не только враждебными, но и дружественными. И это будет гораздо больше отвечать национальным интересам самих постсоветских республик. Но для этого нужна четкая политика по выводу постсоветских государств из-под политического влияния Запада. А сейчас такой политики четко прослеживается слабо. Хотя отдельные шаги в этом направлении делаются.
22 февраля 18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519454820
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