Казахстанские бактрианы - самые умные и преданные верблюды в мире, - "Э-К"

00:02 24.02.2018 Верблюд большой – ему видней



Казахские бактрианы считаются самыми преданными, сообразительными и благородными среди пород верблюдов. Бактриан никогда не бросит своего хозяина, не заблудится в степи и приведет караван к месту назначения.



Конечно, лучшими помощниками кочевников являлись кони, но и значение верблюдов тоже нельзя принижать. Эти "корабли пустыни" отличаются удивительной выносливостью и перевозят внушительные грузы. Они неприхотливы в еде, с легкостью переносят и жару, и холод. Верблюжья шерсть – это ценное сырье, отлично подходящее для изготовления теплой одежды. Из молока верблюда, обладающего полезными и целебными свойствами, производят шубат, йогурт, кефир и даже мороженое. Верблюжье мясо можно употреблять в пищу, а из кожи верблюда ремесленники мастерят обувь и ремни.



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Дастанбек Баймуканов / ©ЭК/Андрей ХАЛИН



– Казахский бактриан – это особенный верблюд, – считает доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Национальной академии наук Дастанбек Баймуканов. – Он отличается сообразительностью, умением ориентироваться в пространстве, а еще у него благородное сердце. Бактриан не оставит своего хозяина среди песков, испугавшись капризов природы. Стремительные порывы урагана, удушливый зной или сильные морозы не собьют его с пути. Он чувствует ответственность за людей и караван. Кстати, бактриан способен на месть. Причем своего обидчика он наказывает весьма комично – справляет нужду рядом с ним.



– А как обстоят дела с поголовьем верблюдов в Казахстане?



– Благодаря господдержке численность верблюдов с каждым годом растет. Если раньше на весь СССР было 225 тысяч голов, то сейчас только в Казахстане насчитывается более 190 тысяч верблюдов. Причем в разных регионах их выращивают по определенным стандартам. Урало-букеевский внутрипородный тип славится своей шерстью, у южноказахстанских верблюдов лучшее мясо, а в Кызылорде и Мангистау они дают молоко и мясо высочайшего качества. Вообще, верблюжатина очень полезна для человеческого организма – она легко усваивается и обладает отменным вкусом. У скотоводов есть поговорка: "Лучшая телятина – это верблюжатина". Причем варится она всего за час. Идеальный возраст верблюда для забоя на мясо – 2–3 года.



– Проявляют интерес к верблюжьей шерсти, мясу и молоку иностранные бизнесмены?



– Шерсть готовы покупать предприниматели из Китая и Монголии. Кроме того, в Казахстане уже выпускают йогурты и мороженое из верблюжьего молока, которые пора презентовать на внешнем рынке.



23 Февраля 2018 Автор: Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы Источник - express-k.kz

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