США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Пора делать Трампу чучхе

18:54 23.02.2018 Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций против Северной Кореи с целью лишить власти республики средств для финансирования ядерной программы.



Азиатские разногласия



В 2017 году в регионе не разрешился ни один старый конфликт и возникли новые очаги напряженности



"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", - сказано в заявлении американского лидера, выдержки из которого распространил Белый дом.



Как уточнили в Минфине США, в санкционный список будут включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в списке числится одно физическое лицо.



Ранее 23 февраля о возможности введения санкций сообщил источник в администрации президента. По его словам, цель нового пакета мер - принудить Пхеньян начать процесс денуклеаризации.



17 февраля Вашингтон призвал все страны мира разорвать связи с Пхеньяном и прекратить с ним торговые отношения. В КНДР обвинили Соединенные Штаты в попытке разрушить межкорейские отношения и возложили на США ответственность за разделение Кореи.



23 февраля 2018 Источник - iz.ru

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