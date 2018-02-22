Во Внутренней Монголии археологи нашли руины 2000-летнего города, где жили пленные гунны

16:53 23.02.2018 Археологи обнаружили в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ руины древнего города, который, как полагают, был построен около 2000 лет назад.



Руины расположены на горе Делин на западе автономного района, в 1,3 км к юго-западу от части Великой китайской стены, построенной в период династии Восточной Хань /25-220 гг./.



По мнению археологов, город был построен правителями династии для размещения плененных войск южных хунну, относившихся к одной из древних этнических групп.



Город, площадь которого составляет около 210 гектаров, имеет крепостную стену протяженностью 5850 метров и ров за пределами стены.



Внутри города было обнаружено более ста упорядоченно расположенных резиденций с характеристиками военных лагерей, используемых северными этническими группами в древнем Китае. Также была обнаружена большая палатка диаметром 32 метра.



На месте руин были также раскопаны глиняные кувшины с полосками, на дне которых имеются маленькие отверстия. Все это свидетельствует о культуре хунну.



Люди народа хунну были союзом кочевых племен. Их возникновение датируется 3 веком до н.э. Этот народ оказывал огромное влияние на китайскую и мировую историю. В эпоху династии Хань хунну несколько раз воевали с Китаем. Источник - Синьхуа

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