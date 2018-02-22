Почему Запад должен поработить Россию, - Лоран Куртуа

16:48 23.02.2018 Почему Запад должен поработить Россию



Вот уже почти четверть века пенсионные фонды стали ключевыми игроками по захвату сельскохозяйственных земель. Сегодня их интересы сосредоточены на Украине, отданной на разграбление после государственного переворота. Как глобальное потепление повлияет на эти желанные земли, и кто станет следующей жертвой?



Куртуа Лоран (Courtois Laurent)

AgoraVox, Франция



Последние десять лет были отмечены ростом напряженности между Россией и Западом или, скорее, США и их вассалами. Эта напряженность связана с возрождением постсоветской России под руководством Владимира Путина и попытками США подмять под себя бывшие республики СССР с помощью цветных революций. Кульминацией напряжения стала гражданская война на Украине, спровоцированная псевдореволюцией во главе с украинскими националистами, управляемыми из США. Постепенно наступил период новой холодной войны.



Как и у предыдущей холодной войны, которая хотела наказать СССР за то, что он отказывается подчиняться капитализму, нынешняя хочет наказать Россию, сопротивляющуюся глобализации. Последняя является конечной формой капитализма, которая превращает мир в единый рынок, направленный на потребление американской культуры. Поэтому глобализация должна рассматриваться, прежде всего, с точки зрения того, что она собой представляет: культурный колониализм.



По мнению Карла Маркса, "тот, кто контролирует культуру, контролирует идеологию". В таком случае англосаксонская культура должна рассматриваться как троянский конь американской идеологической гегемонии. В центре глобализации находится экономическая система с самым большим государственным долгом в мире, которая выживает только за счет модели крикета. То есть, опустошая планету в поисках прибыли.



Яростное желание поработить нефтедобывающие страны (Ирак, а затем Ливию) и установить контроль над транзитом (Афганистан и Сирия) стали основными причинами всех конфликтов после окончания холодной войны. Глобализации способствовала тому, что ударная волна от разграбления стран под предлогом установления там демократии ощущается на расстоянии в тысячи километров. Наиболее яркий пример - миграционный кризис 2015 года, когда 50% мигрантов составляют выходцы из стран, дестабилизированных США и НАТО (Сирия, Косово, Афганистан, Ирак).



Учитывая все вышесказанное, Россия должна быть порабощена и ее природные ресурсы разграблены, чтобы позволить западной системе выжить. Основное богатство России - далеко не нефть, а запасы пахотных земель, которые глобальное потепление сделает пригодными для использования в ближайшие десятилетия. Россия с точки зрения ее бескрайних размеров - это огромное хранилище природного сырья. Она действительно занимает 7 место в мире по запасам нефти (первое место занимает Венесуэла), 1 место по запасам природного газа, 2 - питьевой воды и так далее.



Рост населения планеты (2,6 человек в секунду) потребует увеличения сельскохозяйственного производства на 70% в ближайшие 30 лет. Выполнение такой сельскохозяйственной задачи будет осложняться глобальным потеплением, которое приведет в наступающем столетии к росту напряженности. Но изменение климата по-разному повлияет на регионы. Это будет хорошо видно при изучении зерновых культур.



В Восточной Европе по производству зерна лидируют Россия, Украина и Казахстан (РУК). На эти три страны приходилось 13% мирового производства пшеницы в 2016 году. Их лидерство не случайно, у этих стран общий европейский пояс черноземья. Чернозем - почва, богатая гумусом. Это вызвано растительностью и климатом евразийской умеренной степи, непригодной для минерализации органического вещества бактериями.



С 2016 года Россия является ведущим экспортером пшеницы, Украина и Казахстан занимают соответственно 8 и 10 места. Общий объем экспорта трех стран составляет 1/5 на мировом рынке. Эти три страны также имеют общую историю: советизация и десоветизация. Результатом стало сокращение сельскохозяйственных угодий, на 2/3 меньше, чем в ЕС и США.



Наша статья основана на отчете, финансируемом Министерством культуры Франции, и она будет касаться в основном Россию и, кстати, Украину, где проявляется напряженность между Москвой и Западом. Казахстан, хотя он и является основной страной, на которую больше всего повлияет глобальное потепление, не будет рассматриваться, потому что он избежит притязаний из-за засушливости почвы.



Этот доклад основан на двух оценках: низком уровне воды и высоком уровне воды и увеличении температуры (+ 2,4 ° и + 4,3 °) для периода с 2046 по 2065 год. Для справки: средняя температура во Франции увеличилась на 1,8 ° с 1960 года, а средняя температура в Париже - на 2,5 ° с 1870 года Следует также иметь в виду, что аномальная жара 2003 года привела к 30% -ному падению производства зерновых.



Россия - третий по величине производитель пшеницы, 1-й -подсолнечника и 12-й кукурузы. Эти позволяют ей быть ведущим экспортером пшеницы, и вторым экспортером подсолнечного масла. Долгое время считавшаяся житницей СССР, Украина производит всего лишь 40% от объема производства в России. Ее урожайность стагнирует почти 50 лет, а производство - более 20 лет.



Хотя Россия сегодня представляет собой настоящего гиганта зерновой отрасли, не угрожает ли ей, как и двум другим странам группы РУК, потепление климата?



В рамках гипотезы минимального повышения температуры (+2,4°) посевы пшеницы, кукурузы и подсолнечника будут затронуты довольно слабо, а прибыли в значительной мере скомпенсируют убытки. При гипотезе максимального прироста (+4,6°) три обозначенных культуры серьезно пострадают, как и по всей группе РУК. Однако потери сельскохозяйственных земель скорее всего будут скомпенсированы вхождением в оборот южносибирских степей. Если говорить конкретно о пшенице, потепление климата сдвинет к северу границу посевов, а также будет способствовать замене яровой пшеницы озимой, что приведет к росту производительности.



При любом климатическом сценарии, периоды засухи будут возникать намного чаще, а в определенные годы урожай окажется практически нулевым.



В 2010 году в России уже был период летней жары с температурой на 3-5 градусов выше нормы, что повлекло за собой практически 30% спад производства пшеницы. Во избежание спекулятивного роста цен, занимавший тогда пост премьера Владимир Путин ввел запрет на экспорт российской пшеницы. В результате ее доля на мировом рынке сократилась с 14% до 3%, что вызывало 25% скачок цен. Экспорт возобновился лишь в июле 2011 года.



Таким образом, если в будущем в России останутся правительства, которые будут ставить национальные интересы выше "международной солидарности", подобные ситуации, вероятно, будут возникать все чаще. Кроме того, экспортных возможностей России достаточно для удовлетворения всех потребностей в пшенице партнеров по БРИКС, к которым относятся два ее главных мировых импортера (Бразилия и Китай).



Таким образом, не исключено, что в ближайшие десятилетия Запад может остаться без российских зерновых. А если учесть спад производства и сельскохозяйственных площадей на Украине и Казахстане за тот же период, а также вхождение в оборот значительных территорий в России, Запад определенно будет стремиться сделать с этой страной то, что он уже провернул с Украиной. Речь идет о дестабилизации государства за счет обострения региональной напряженности с целью последующего формирования марионеточного правительства, единственная задача которого будет заключается в разбазаривании богатств страны.



Что касается Украины, хотя президент Порошенко стремится к либерализации земельного рынка, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель был продлен до 2018 года. Как бы то ни было, правды этим не скрыть. С помощью лизинга сроком на 50 лет в стране ведется "массовая продажа украинских сельскохозяйственных земель национальным и международным агропромышленным предприятиям, чьи акции котируются на бирже".



Американский пенсионный фонд "Эн-Си-Эйч Кэпиталс" - второй по значимости землевладелец на Украине с 450 тысячами га. Компании "Каргилл" принадлежит 5% "УкрЛэндФарминг", то есть 13 400 га, тогда как швейцарцы из "Гленкор" контролируют как минимум 80 тысяч га, хотя на самом деле установить их точную долю в 600 тысяч га, которые принадлежат украинскому производителю солнечного масла "Кернел", довольно непросто. В общей сложности, иностранные холдинги контролировали в 2015 году 2,2 миллиона га.



Раз главная задача этих холдингов и пенсионных фондов заключается в получении прибыли, земли неизбежно засаживаются ГМО и получают внушительные дозы пестицидов…



Нет сомнений, что после завершения дележки украинского пирога, в центре внимания окажутся российские сельскохозяйственные земли.



Украина долгое время считалась центром советского производства пшеницы, однако сейчас там выращивают главным образом кукурузу и подсолнечник: речь идет, соответственно, о 5, 4,5 и 7,5 миллиона га. За последние 15 лет производство кукурузы увеличилось в десять раз, что сделало Украину третьим по значимости мировым экспортером. Что касается подсолнечника, объемы его посадок возросли за тот же период в пять раз, а экспорт увеличился вдесятеро, в результате чего страна стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.



Следует отметить, что отделение Луганской области, которая была одним из главных центров производства, никак не отразилось на общей картине. При этом, если верить производственному прогнозу, урожайность кукурузы должна упасть к середине века ниже порога рентабельности. По сценарию прироста температуры на 4,6°, производство кукурузы на Украине должно упасть на 50%. Увеличение температуры на 2,4° не должно сказаться на посадках подсолнечника, тогда как при более серьезных показателях его производство тоже ополовинится.



Если учесть экономическое значение экспорта зерновых для страны, последствия будут просто катастрофическими. Это означает, что даже если страна успешно проведет реформы МВФ и сформирует здоровую экономику, это маленькое чудо сразу же окажется под ударом сельскохозяйственного кризиса. Источник - Иносми

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