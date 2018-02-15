Первая в истории казашка - Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова крупным планом

16:24 23.02.2018 Динара Алимбекова: Чем делится в Instagram олимпийская чемпионка из Беларуси



Уроженка Казахстана Динара Алимбекова стала олимпийской чемпионкой по биатлону в составе сборной Беларуси.



Редакция Tengrinews.kz решила узнать, чем делится в своем Instagram олимпийская чемпионка - казашка.



В интервью Vesti.kz спортсменка рассказала, что родилась в Караганде. Когда ей было три года, семья переехала в Беларусь. У девушки гражданство этой республики. С тех пор, как семья переехала, Алимбекова ни разу не была в Караганде.



Между тем в интервью изданию "Белта" спортсменка сообщила, что не ощущает себя чемпионкой. "Сейчас мы все очень взволнованы. У вас, журналистов, после того, как поняли, что победили, спрашивала: что мне делать, куда идти? Этот момент мне еще предстоит осознать. Хочу только поблагодарить за доверие команду, наших тренеров. Мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие", - рассказала биатлонистка.



Известно, что в 2017 году девушка закончила Белорусский государственный университет физической культуры. Спортсменка играет на гитаре и фортепьяно.



Сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко наградил победительниц биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане - Надежду Скардино, Ирину Кривку, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву - орденами "За личное мужество".



Кроме того, Динаре Алимбековой было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Источник - Tengrinews.kz

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