|Первая в истории казашка - Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова крупным планом
16:24 23.02.2018
Динара Алимбекова: Чем делится в Instagram олимпийская чемпионка из Беларуси
Уроженка Казахстана Динара Алимбекова стала олимпийской чемпионкой по биатлону в составе сборной Беларуси.
Редакция Tengrinews.kz решила узнать, чем делится в своем Instagram олимпийская чемпионка - казашка.
В интервью Vesti.kz спортсменка рассказала, что родилась в Караганде. Когда ей было три года, семья переехала в Беларусь. У девушки гражданство этой республики. С тех пор, как семья переехала, Алимбекова ни разу не была в Караганде.
Между тем в интервью изданию "Белта" спортсменка сообщила, что не ощущает себя чемпионкой. "Сейчас мы все очень взволнованы. У вас, журналистов, после того, как поняли, что победили, спрашивала: что мне делать, куда идти? Этот момент мне еще предстоит осознать. Хочу только поблагодарить за доверие команду, наших тренеров. Мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие", - рассказала биатлонистка.
Известно, что в 2017 году девушка закончила Белорусский государственный университет физической культуры. Спортсменка играет на гитаре и фортепьяно.
Сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко наградил победительниц биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане - Надежду Скардино, Ирину Кривку, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву - орденами "За личное мужество".
Кроме того, Динаре Алимбековой было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".